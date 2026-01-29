তুহিনের সুরে সাফিনার ‘অবুঝ প্রেমের সাতকাহন’

শফিক তুহিন একাধারে গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী। ১৬ জানুয়ারি নিজের সংগীত আয়োজনে গান প্রকাশ করেছেন শফিক তুহিন। ‘ফড়িং প্রজাপতি’ শিরোনামের গানটি লিখেছেন হায়াত কামাল। দ্বৈত কণ্ঠের গানটিতে তুহিনের সহশিল্পী সাফিকা নাসরিন মিমি। সম্প্রতি প্রকাশিত হলো শফিক তুহিনের লেখা ও সুর করা নতুন গান। ‘অবুঝ প্রেমের সাতকাহন’ শিরোনামের গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন কানাডাপ্রবাসী সাফিনা করিম।
অবুঝ প্রেমের সাতকাহন গানটির সংগীতায়োজন করেছেন সালমান জাইম। মিউজিক ভিডিও নির্মাণ করেছেন চন্দন রায় চৌধুরী। ভিডিওতে মডেল হিসেবে অভিনয়ও করেছেন সাফিনা করিম। মিউজিক ভিডিওটি সাফিনা করিমের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হয়েছে।
গানটি নিয়ে শফিক তুহিন বলেন, ‘সাফিনা করিম একজন গুণী কণ্ঠশিল্পী। কানাডায় তাঁর পরিচিতি আছে। তাঁর গান আগে শুনেছি। তাঁর গায়কি মাথায় রেখে গানটি সুর করার চেষ্টা করেছি। গানটি তাঁর কণ্ঠে বেশ ভালো লাগছে। প্রকাশের পর থেকে ভালো সাড়াও পাচ্ছি।’
সাফিনা করিম বলেন, ‘শফিক তুহিন ভাই খুব সুন্দর একটি গান তৈরি করেছেন আমার জন্য। কথা ও সুর দুটোই আমার খুব ভালো লেগেছে। চেষ্টা করেছি ভালো গাওয়ার। কতটা পেরেছি সেটা শ্রোতারা ভালো বলতে পারবেন। তবে, গানটি প্রকাশের পর থেকে ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছি আমি। আমার মনে হয়, শ্রোতারা গানটি শুনে নিরাশ হবেন না।’
‘লুৎফার প্রদীপ’ নাটক দিয়ে গত মাসে ঢাকার মঞ্চে যাত্রা শুরু করেছে নাট্যদল সমতল। ৩ জানুয়ারি রাজধানীর বাংলাদেশ মহিলা সমিতিতে নাটকটির উদ্বোধনী প্রদর্শনী হয়। এবার নাটকটি দেখা যাবে শিল্পকলা একাডেমির মঞ্চে। আগামী ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে সন্ধ্যা ৭টায় প্রদর্শিত১ ঘণ্টা আগে
বিটিএস তাদের ৭৯ দিনের বিশ্ব সফরের অংশ হিসেবে আগামী মে মাসে মেক্সিকো সিটিতে তিনটি শো করবে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, টিকিট ছাড়ার মাত্র ৪০ মিনিটের কম সময়ে সব বিক্রি হয়ে যায়।১৩ ঘণ্টা আগে
মঙ্গলবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক আকস্মিক ঘোষণার মাধ্যমে কোটি কোটি ভক্তের হৃদয় ভেঙে দিলেন বর্তমান সময়ের ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়ক অরিজিৎ সিং। দুইবার জাতীয় পুরস্কারজয়ী এই শিল্পী জানিয়েছেন, তিনি চলচ্চিত্র বা প্লেব্যাক থেকে অবসর গ্রহণ করছেন।১৯ ঘণ্টা আগে
গানের পাশাপাশি অভিনয়টাও ভালো করেন প্রীতম হাসান। মিউজিক ভিডিও দিয়ে শুরুর পর নাটক ও ওয়েব কনটেন্টেও নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। সবশেষ মুক্তি পাওয়া ‘ঘুমপরী’ ওয়েব ফিল্মেও প্রশংসিত হয়েছে তাঁর অভিনয়। এবার পর্দায় স্পাই হচ্ছেন প্রীতম।১ দিন আগে