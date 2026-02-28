ইত্যাদিতে অলীকের লেখা গান গাইলেন হাবিব

গত বছর ঈদে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে গান শুনিয়েছিলেন সংগীতশিল্পী হাবিব ওয়াহিদ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রীতম হাসান। এবারের রোজার ঈদ উপলক্ষে নির্মিত ইত্যাদির বিশেষ পর্বেও শোনা যাবে হাবিবের গাওয়া গান। তবে এবার একক গান গেয়েছেন তিনি।
‘বুঝি নাই তো আগে’ শিরোনামের গানটিতে কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন হাবিব। ‘কী যে মায়া লাগে, কত মায়া লাগে, প্রাণ বন্ধুয়ার লাইগা আমার বড় মায়া লাগে’—এমন কথায় গানটি লিখেছেন নির্মাতা ও গীতিকার এস এ হক অলীক। সবশেষ প্রকাশ পাওয়া হাবিবের গাওয়া ‘পিরিতি শিখাইলি’ শিরোনামের গানটিও অলীকের লেখা ছিল। এই গান দিয়ে প্রায় ১৭ বছর পর অলীকের লেখা একক গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন হাবিব।
ফাগুন অডিও ভিশন জানিয়েছে, হাবিবের নতুন গানটি দর্শকদের ভালো লাগবে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে। ঈদের বিশেষ ইত্যাদির মঞ্চে হাবিব ও তাঁর দলের পরিবেশনা ও দর্শকদের অংশগ্রহণে পুরো আয়োজনটি বেশ জমে ওঠে। মঞ্চের সামনে উপস্থিত দর্শকেরা একবার শুনেই শিল্পীর সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়েছেন গানে। সব মিলিয়ে আশা করা যায়, এবারের ইত্যাদির মাধ্যমে হাবিবের আরও একটি জনপ্রিয় গান পেতে যাচ্ছেন দর্শক-শ্রোতারা।
এবারের ইত্যাদির দর্শকপর্বের অতিথি হিসেবে দেখা যাবে অভিনেতা মোশাররফ করিমকে। নির্বাচিত চারজন দর্শকের সঙ্গে অভিনয় করেছেন তিনি। ঈদ উপলক্ষে নির্মিত ইত্যাদির বিশেষ এই পর্বটি প্রচারিত হবে ঈদের পরদিন রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর বিটিভিতে। অনুষ্ঠানটি রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেছেন হানিফ সংকেত। নির্মাণ করেছে ফাগুন অডিও ভিশন।
বাবা দিলীপ বিশ্বাসের দেখানো পথেই চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে ক্যারিয়ার গড়েছেন দেবাশীষ বিশ্বাস। তবে শোবিজে দেবাশীষের শুরু উপস্থাপনা দিয়ে। তাঁর উপস্থাপনায় একুশে টিভির স্ট্রিট শো ‘পথের প্যাঁচালী’ একসময় এতই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যে অনুষ্ঠানটির কথা এখনো মনে রেখেছেন দর্শকেরা।১ ঘণ্টা আগে
চলচ্চিত্রে ধূমপানের দৃশ্য থাকলে জাতীয় পুরস্কার নয়—এমন কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ারও বোর্ডের নেই বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড। কোনো সিনেমায় ধূমপানের দৃশ্য থাকলে সেটি জাতীয় পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে না, এমন গুঞ্জন ছড়িয়ে...১ ঘণ্টা আগে
এইচবিওর আলোচিত সিরিজ ‘দ্য হোয়াইট লোটাস’-এর তৃতীয় সিজনে অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়েছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। তবে ওই সময় অন্তঃসত্ত্বা থাকায় কাজটি করা হয়নি তাঁর। গোল্ডেন গ্লোবস ও এমি পুরস্কারজয়ী এ সিরিজের চতুর্থ সিজন তৈরি হচ্ছে। তাতেও দীপিকার কথা ভেবেছিলেন নির্মাতারা। তবে এবারও সুযোগটি হাতছাড়া হলো অভিনেত্রীর।১ ঘণ্টা আগে
তিন বছরের বেশি সময় আগে পল্লিকবি জসীমউদ্দীনের ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’ কাব্যগ্রন্থ অবলম্বনে একই নামে সিনেমা বানানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন তানভীর মোকাম্মেল। পরিকল্পনাটা আরও আগের। অবশেষে সোজন বাদিয়ার ঘাট সিনেমার শুটিং শুরু করেছেন এই নির্মাতা। ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে গোপালগঞ্জের সাতপার গ্রামে চলছে শুটিং।১ দিন আগে