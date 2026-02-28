আরও এক সুযোগ হাতছাড়া হলো দীপিকার

এইচবিওর আলোচিত সিরিজ ‘দ্য হোয়াইট লোটাস’-এর তৃতীয় সিজনে অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়েছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। তবে ওই সময় অন্তঃসত্ত্বা থাকায় কাজটি করা হয়নি তাঁর। গোল্ডেন গ্লোবস ও এমি পুরস্কারজয়ী এ সিরিজের চতুর্থ সিজন তৈরি হচ্ছে। তাতেও দীপিকার কথা ভেবেছিলেন নির্মাতারা। তবে এবারও সুযোগটি হাতছাড়া হলো অভিনেত্রীর। ভ্যারাইটি ইন্ডিয়া জানিয়েছে, দ্য হোয়াইট লোটাসে দীপিকার অভিনয়ের গুঞ্জন থাকলেও এতে থাকছেন না তিনি।
জানা গেছে, দ্য হোয়াইট লোটাসের কাস্টিং প্রক্রিয়ার বাধ্যতামূলক অংশ হলো অডিশন। যেকোনো অভিনয়শিল্পীকে নেওয়ার আগে নির্মাতারা তাঁর অডিশন নেন। দীপিকাকেও অডিশন দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তবে তাতে রাজি হননি অভিনেত্রী। দীপিকা অডিশন দিতে আগ্রহী না হওয়ায় দ্য হোয়াইট লোটাসে অভিনয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে তাঁর। জানা গেছে, আগামী এপ্রিলে সিরিজটির চতুর্থ সিজনের শুটিং শুরু হবে, মুক্তি পাবে ২০২৭ সালে।
ব্ল্যাক কমেডি অ্যান্থলজি সিরিজ দ্য হোয়াইট লোটাস প্রথম প্রচারিত হয় ২০২১ সালে। এরপর ২০২২ ও ২০২৫ সালে এসেছে আরও দুটি সিজন। দ্য হোয়াইট লোটাস নামক একটি বিলাসবহুল রিসোর্টে কাটানো এক সপ্তাহের অতিথি ও কর্মীদের নিয়ে এর গল্প। প্রতিটি সিজনে থাকে ভিন্ন গল্প ও অভিনয়শিল্পী। এই শো দিয়ে হলিউডে দীপিকার প্রত্যাবর্তন হতে পারত। ২০১৭ সালে ভিন ডিজেলের বিপরীতে ‘এক্সএক্সএক্স: দ্য রিটার্ন অব জ্যান্ডার কেজ’ সিনেমা দিয়ে হলিউডে অভিষেক হয় দীপিকার। পরে ‘ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস’ সিনেমায়ও অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়েছিলেন তিনি। তবে শিডিউল জটিলতায় সে কাজটিও করা হয়নি।
শুধু দ্য হোয়াইট লোটাস নয়, সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক সিনেমা হাতছাড়া হয়েছে দীপিকার। সন্দীপ রেড্ডি ভাঙার ‘স্পিরিট’ থেকে বাদ পড়েছেন তিনি। তাঁর বদলে নেওয়া হয়েছে তৃপ্তি দিমরিকে। এ ছাড়া শুটিংয়ের সময় ও পারিশ্রমিক নিয়ে নির্মাতার সঙ্গে মতানৈক্যের কারণে নাগ অশ্বিনের আলোচিত সিনেমা ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’র সিকুয়েল থেকেও বাদ দেওয়া হয়েছে দীপিকাকে। এ সিনেমায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন সাই পল্লবী।
বাবা দিলীপ বিশ্বাসের দেখানো পথেই চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে ক্যারিয়ার গড়েছেন দেবাশীষ বিশ্বাস। তবে শোবিজে দেবাশীষের শুরু উপস্থাপনা দিয়ে। তাঁর উপস্থাপনায় একুশে টিভির স্ট্রিট শো ‘পথের প্যাঁচালী’ একসময় এতই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যে অনুষ্ঠানটির কথা এখনো মনে রেখেছেন দর্শকেরা।১ ঘণ্টা আগে
চলচ্চিত্রে ধূমপানের দৃশ্য থাকলে জাতীয় পুরস্কার নয়—এমন কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ারও বোর্ডের নেই বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড। কোনো সিনেমায় ধূমপানের দৃশ্য থাকলে সেটি জাতীয় পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে না, এমন গুঞ্জন ছড়িয়ে...১ ঘণ্টা আগে
গত বছর ঈদে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে গান শুনিয়েছিলেন সংগীতশিল্পী হাবিব ওয়াহিদ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রীতম হাসান। এবারের রোজার ঈদ উপলক্ষে নির্মিত ইত্যাদির বিশেষ পর্বেও শোনা যাবে হাবিবের গাওয়া গান। তবে এবার একক গান গেয়েছেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
তিন বছরের বেশি সময় আগে পল্লিকবি জসীমউদ্দীনের ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’ কাব্যগ্রন্থ অবলম্বনে একই নামে সিনেমা বানানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন তানভীর মোকাম্মেল। পরিকল্পনাটা আরও আগের। অবশেষে সোজন বাদিয়ার ঘাট সিনেমার শুটিং শুরু করেছেন এই নির্মাতা। ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে গোপালগঞ্জের সাতপার গ্রামে চলছে শুটিং।১ দিন আগে