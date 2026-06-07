Ajker Patrika
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মঞ্চে বটতলার শিশুদের নতুন নাটক ‘ডাকাত হালুম চিৎপটাং’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মঞ্চে বটতলার শিশুদের নতুন নাটক ‘ডাকাত হালুম চিৎপটাং’
বাংলাদেশ মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে প্রদর্শিত হয় নাটক ‘ডাকাত হালুম চিৎপটাং’। ছবি: আজকের পত্রিকা

মঞ্চে এল নাটকের দল বটতলার শিশু বিভাগের নতুন নাটক ‘ডাকাত হালুম চিৎপটাং’। শনিবার বাংলাদেশ মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে নাটকটির প্রদর্শনী হয়। শিশুদের নিয়ে অভিনয় প্রশিক্ষণের সমাপনী আয়োজনে এটি প্রদর্শিত হয়।

বটতলা বলছে, তাদের অভিনয় শেখার স্কুল এক্টরস স্টুডিওর আওতায় শিশুদের জন্য ‘অভিনয়ে হাতেখড়ি’ শীর্ষক ‘চার মাসব্যাপী’ নাট্যকর্মশালার ৬ষ্ঠ আবর্তন শেষ হয়েছে ৬ জুন। দীর্ঘ ছয় মাসে প্রশিক্ষণ ও মহড়া শেষে বাংলাদেশ মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে শিশুরা পরিবেশন করে নাটক ‘ডাকাত হালুম চিৎপটাং’র উদ্বোধনী প্রদর্শনী। জার্মান সাহিত্যিক ওটফিল্ড প্রুশলার রচনা ‘ডাকাত হটজেনপ্লটজ’ অবলম্বনে এর নাট্যরূপ দিয়েছেন শাম্মি আক্তার এবং নির্দেশনা দিয়েছেন হুমায়ূন আজম রেওয়াজ।

প্রদর্শনী শেষে শিশুদের হাতে সনদপত্র ও উপহার তুলে দেন বাংলাদেশের অষ্টম এভারেস্ট বিজয়ী নুরুন্নাহার নিম্মি, আয়রনম্যান মোহাম্মদ শামসুজ্জামান আরাফাত, লেখক ও গবেষক সামীও শীশ, কবি ও শিক্ষক সাকিরা পারভীন সুমা, বটতলার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মিজানুর রহমান এবং বটতলা পরিচালনা পর্ষদের সদস্য শিল্পী লায়েকা বশীর।

প্রযোজনাটি নিয়মিত মঞ্চায়ন করবে বলে জানিয়েছে নাটকের দলটি। ‘অভিনয়ে হাতেখড়ি’ কর্মসূচির সাফল্যের ধারাবাহিকতায় শিশুদের থিয়েটার চর্চার স্বতন্ত্র পরিসর তৈরিতে বটতলা কাজ করে যাচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে অভিনয়ে হাতেখড়ি কর্মশালার মাধ্যমে বটতলা মঞ্চে এনেছে শিশুতোষ নাটক ‘গুপীবাঘা’, ‘গালিভারস ট্রাভেলস’, ‘আমরা সবাই রাজা’, ‘হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা’ ও ‘ফাংসাং’।

বিষয়:

মঞ্চনাটকমহিলা পরিষদবিনোদন
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