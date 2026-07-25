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প্রিয় ব্যান্ড মাইলসের সঙ্গে এক মঞ্চে অনুপম রায়

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রিয় ব্যান্ড মাইলসের সঙ্গে এক মঞ্চে অনুপম রায়
অনুপম রায় ছবি: সংগৃহীত

পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী অনুপম রায়ের পছন্দের ব্যান্ড মাইলস। তাঁর সংগীতজীবনে মাইলসের গান বড় ভূমিকা রেখেছে—এ কথা একাধিকবার জানিয়েছেন তিনি। এবার সেই মাইলসের সঙ্গে একই মঞ্চে গাইবেন অনুপম। আগামী ১ আগস্ট রাজধানীর ইউনাইটেড কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত ‘ওয়ান ট্রু সাউন্ড উইথ অনুপম রায়’ কনসার্টে পারফর্ম করবে মাইলস ও অনুপম রায়।

বাংলাদেশের এক টিভি চ্যানেলের লাইভ শোতে পারফর্ম করার সময় মাইলসের প্রতি ভালোবাসার কথা জানিয়ে অনুপম বলেছিলেন, ‘ছোটবেলা থেকে যখন বাংলাদেশের ব্যান্ডের গান শোনা শুরু করি, তখন মাইলস একটা বড় ভূমিকা রেখেছিল। সে সময় রেডিওতে মাইলসের গান বাজত। সত্যি বলতে মাইলসের গান শুনে ছিটকে গিয়েছিলাম।’ সেই অনুষ্ঠানে মাইলসের ‘নীলা’ গানটি শুনিয়েছিলেন অনুপম। এরপর আরও বেশ কয়েকবার মাইলসের প্রশংসা শোনা গেছে তাঁর কণ্ঠে।

মাইলসের প্রতি অনুপমের ভালোবাসার কথা ভালো করেই জানেন দলটির প্রধান হামিন আহমেদ। তিনি বলেন, ‘অনুপম রায় মাইলসের বিশাল ভক্ত। এটা সবাই জানে। এক অনুষ্ঠানে আমাদের একটি গানও গেয়েছিল। সুতরাং এই কনসার্টটি দর্শকদের জন্য অনেক ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে।’

কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল গত ২৬ জুন। তবে অনিবার্য কিছু প্রশাসনিক ও পারিপার্শ্বিক কারণে শেষ মুহূর্তে অনুষ্ঠানটি স্থগিত করতে বাধ্য হন আয়োজকেরা। সে সময় অনুপমের সঙ্গে পারফর্ম করার কথা ছিল ইমন চৌধুরীর গানের দল বেঙ্গল সিম্ফনির। শিডিউল জটিলতায় নতুন তারিখে থাকতে পারছে না বেঙ্গল সিম্ফনি। তার জায়গায় যুক্ত করা হয়েছে মাইলসকে।

১ আগস্ট বিকেল ৫টায় শুরু হবে ওয়ান ট্রু সাউন্ড উইথ অনুপম রায় কনসার্ট। ইতিমধ্যে টিকিট টুমোরোতে শুরু হয়েছে অগ্রিম টিকিট বিক্রি। দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২ হাজার ৫০০ টাকা। কনসার্টটি আয়োজন করেছে যৌথভাবে ট্রিপল টাইম কমিউনিকেশনস ও ইয়ামাহা মিউজিক বাংলাদেশ।

এদিকে আগামী আগস্টে কানাডায় সংগীতসফরে যাচ্ছে মাইলস। হামিন আহমেদ জানান, দেশটির ৮টি শহরে গান শোনাবে ব্যান্ডটি। কনসার্টে ব্যস্ততার পাশাপাশি নতুন গান নিয়েও কাজ করছেন বলে জানান হামিন আহমেদ।

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