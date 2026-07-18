ধারাবাহিকে ফিরছেন সুমাইয়া শিমু

দীর্ঘ বিরতি পেরিয়ে নুহাশ হুমায়ূনের ‘২ষ’ সিরিজের ‘বেসুরা’ পর্ব দিয়ে অভিনয়ে ফেরেন অভিনেত্রী সুমাইয়া শিমু। এটি ছিল তাঁর অভিনীত প্রথম ওয়েব কনটেন্ট। এবার নিজের চেনা ভুবনে ফিরছেন শিমু। সম্প্রতি তিনি যুক্ত হয়েছেন ‘ফিরে আসার গল্প’ নামের নতুন ধারাবাহিক নাটকে।
দীর্ঘ বিরতি পেরিয়ে নুহাশ হুমায়ূনের ‘২ষ’ সিরিজের ‘বেসুরা’ পর্ব দিয়ে অভিনয়ে ফেরেন অভিনেত্রী সুমাইয়া শিমু। এটি ছিল তাঁর অভিনীত প্রথম ওয়েব কনটেন্ট। এবার নিজের চেনা ভুবনে ফিরছেন শিমু। সম্প্রতি তিনি যুক্ত হয়েছেন ‘ফিরে আসার গল্প’ নামের নতুন ধারাবাহিক নাটকে।
একক নাটকের পাশাপাশি দর্শকপ্রিয় অনেক ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করেছেন সুমাইয়া শিমু। তাঁর অভিনীত জনপ্রিয় ধারাবাহিকের মধ্যে রয়েছে ‘ললিতা’, ‘হাউজফুল’, ‘এফএনএফ’ ইত্যাদি। দেড় বছর আগে বেসুরা মুক্তির পর শিমু আভাস দিয়েছিলেন আবার নাটকে নিয়মিত হওয়ার। জানিয়েছিলেন, চরিত্রের গুরুত্ব আছে, তাঁকে মানাবে—এমন গল্প এলে নাটকে অভিনয় করবেন। ফিরে আসার গল্পের মাধ্যমে অনেক দিন পর ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করছেন শিমু।
গত বৃহস্পতিবার ফিরে আসার গল্প ধারাবাহিকে সুমাইয়া শিমুর লুক প্রকাশ করে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সিনেমাওয়ালা এন্টারটেইনমেন্ট। এতে তাঁর অভিনীত চরিত্রের নাম রুকাইয়া। তবে নাটকটি নিয়ে এখনই কথা বলতে রাজি নন অভিনেত্রী।
ফিরে আসার গল্প পরিচালনা করছেন মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ। সবশেষ তিনি বানিয়েছেন ধারাবাহিক নাটক ‘এটা আমাদেরই গল্প’। পাকিস্তানি সিরিয়ালের অনুপ্রেরণায় পারিবারিক গল্পে নির্মিত হয়েছিল এটি। প্রচারের শুরু থেকেই সাড়া ফেলেছিল দর্শকদের মাঝে। নির্মাতা জানিয়েছেন, নতুন ধারাবাহিকেও দেখা যাবে পরিবারের গল্প। এখন শুটিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আগামী মাসে শুরু হবে শুটিং। তখনই নাটকটি নিয়ে বিস্তারিত জানাবেন।
ফিরে আসার গল্প ধারাবাহিক নাটকে সুমাইয়া শিমু ছাড়াও অভিনয় করছেন শহীদুজ্জামান সেলিম ও ফাইজুল ইয়ামিন। আরও অনেক জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী আছেন এ নাটকে। সিনেমাওয়ালা এন্টারটেইনমেন্টের ফেসবুক পেজে পর্যায়ক্রমে তাঁদের নাম ও চরিত্র প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্মাতা রাজ।
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