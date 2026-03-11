Ajker Patrika
‘আদরের ভাই’ নীলয় আলমগীর

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

‘আদরের ভাই’ নাটকে (বাঁ থেকে) পরিচালক মহিন খান, অভিনয়শিল্পী হিমি, ফাতেমা হিরা, নীলয় ও মৌ। ছবি: সংগৃহীত

এই ঈদে প্রচারের লক্ষ্যে তৈরি হলো নাটক ‘আদরের ভাই’। নাম ভূমিকায় অভিয়ন করেছেন নীলয় আলমগীর। তাঁর স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি। নীলয়ের চার বোনের ভূমিকায় তাহমিনা সুলতানা মৌ, ফাতেমা হীরা, মাফিয়া বীথি ও হীরামনি। বাবা-মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন মাসুম বাশার ও চিত্রলেখা গুহ। সম্প্রতি পূবাইলে শুটিং শেষ হয়েছে নাটকটির। আদরের ভাই রচনা ও পরিচালনা করেছেন মহিন খান। পরিচালক জানিয়েছেন, দু-এক দিনের মাঝেই নাটকটির প্রচার সময় ও চ্যানেলের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে।

নাটকের গল্পে দেখা যাবে, দুই বোনের অতি আদরের ভাই নীলয়। নীলয়ও দুই বোনঅন্তপ্রাণ। সব মিলিয়ে সুখেই কাটছিল জীবন, কিন্তু সেই সুখের ঘরে অসুখ হানা দেয় নীলয়কে বিয়ে দেওয়ার পর। নতুন বউ ঘরে আসতেই শুরু হয় নানা ঝামেলা। একসময় ভাই-বোনের সম্পর্কের মাঝে বেজে ওঠে ভাঙনের সুর।

নীলয় বলেন, ভাই-বোনের সম্পর্কের গল্প নিয়ে সুন্দর একটি নাটক। সবার অতিপরিচিত একটি গল্প। ভালো লাগবে সবার।

অভিনেত্রী তাহমিনা সুলতানা মৌ বলেন, ‘নাটকটি মূলত ভাই-বোনের গল্প। আমি, নিলয়, হীরাসহ আরও দুজন শিল্পী আছেন যাঁরা মূলত ভাই আর চার বোনের চরিত্রে অভিনয় করেছি। ভাই-বোনের সুন্দর সম্পর্কে ফাটল ধরে ঘরে বউ আসার পর। মুহিনের নাটকের গল্পগুলো সব সময় জীবন থেকে নেওয়া হয়। যথারীতি এই নাটকের গল্পটাও তাই। নাটকটি দর্শকের ভালো লাগবে সেই প্রত্যাশা আমার আছে।’

অভিনেত্রী জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি বলেন, ‘নিলয় ভাই যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পর এরই মধ্যে তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকটি নাটকে অভিনয় করেছি। তার মধ্যে এই নাটকের গল্পটা এককথায় খুব সুন্দর। কারণ, এটি পরিবারের গল্প, ভাইকে ঘিরে বোনদের ভালোবাসার গল্প।’

ফাতেমা হীরা বলেন, ‘এবারের ঈদে যেসব নাটকে অভিনয় করেছি তার মধ্যে এই নাটকের গল্পটা অনেক জীবনঘনিষ্ঠ মনে হয়েছে। নাটকটির শেষ দৃশ্য করার সময় আমাদের সিনেমাটোগ্রাফারের চোখে পানি চলে এসেছিল, এতটাই আবেগঘন দৃশ্য ছিল। নাটকটি নিয়ে আমি ভীষণ আশাবাদী।’

