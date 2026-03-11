‘রাক্ষস’ সিনেমার আইটেম গানে বলিউডের নাতালিয়া

গত বছর শাকিব খান অভিনীত ‘বরবাদ’ সিনেমাটি প্রযোজনা করেছিল রিয়েল এনার্জি। এ বছর তারা বানাচ্ছে ‘রাক্ষস’। এই ঈদে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন সিয়াম আহমেদ, তাঁর বিপরীতে আছেন কলকাতার অভিনেত্রী সুস্মিতা চ্যাটার্জি। এই সিনেমার আইটেম গানে পারফর্ম করলেন বলিউডের নাতালিয়া জেনোশেক। এরই মধ্যে শুটিং শেষ হয়েছে গানটির। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায়ও প্রকাশ করা হয়েছে গানের শুটিংয়ের ছবি।
রাক্ষস সিনেমার প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান রিয়েল এনার্জির অন্যতম কর্ণধার আজিম হারুন বলেন, ‘আমাদের রাক্ষস সিনেমার একটি আইটেম গানে পারফর্ম করেছেন বলিউড অভিনেত্রী নাতালিয়া। তিনি গানটিতে সিয়াম আহমেদের সঙ্গে নেচেছেন। তিনি এবারই প্রথম কোনো বাংলা সিনেমায় অভিনয় করলেন।’
নাতালিয়া একজন ইউরোপিয়ান বংশোদ্ভূত বলিউড অভিনেত্রী। বলিউডের পাশাপাশি হলিউডেও অভিনয় করেছেন তিনি। তাঁকে দেখা গেছে ‘হাউজফুল ৫’, ‘মাস্তি ৪’ ও ‘৩৬৫ ডেইজ’ সিনেমায়। এ ছাড়া সালমান খানের উপস্থাপনায় জনপ্রিয় টিভি শো ‘বিগ বস’-এ অংশ নিয়েছেন তিনি।
প্রযোজনা সংস্থার আরেকজন কর্ণধার শাহরীন আখতার সুমি জানিয়েছেন, গানটির কোরিওগ্রাফি করছেন বলিউডের খ্যাতিমান কোরিওগ্রাফার আদিল শেখ। সংগীত পরিচালনা করেছেন জি এম আশরাফ। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছে জি এম আশরাফ ও দোলা। সুমি বলেন, ‘অনেক বড় বাজেটে আইটেম গানটি তৈরি করছি। একটি গানকে জনপ্রিয় করতে আয়োজনে কোনো কার্পণ্য করিনি আমরা। আশা করছি দর্শকেরা গানটি পছন্দ করবে। আর আমাদের বিশ্বাস, এবারের ঈদের সেরা সিনেমা হবে রাক্ষস।’
