সামিয়া অথৈকে মারধরের অভিযোগে যা বললেন তানজিন তিশা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
তানজিন তিশা। ছবি: সংগৃহীত

শুটিং সেটে অভিনেত্রী তানজিন তিশার বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ এনেছেন আরেক অভিনেত্রী সামিয়া অথৈ। আজ মঙ্গলবার বিকেলে ফেসবুক লাইভে অথৈ জানান, মানিকগঞ্জে রাফাত মজুমদার রিংকুর নাটকের শুটিং সেটে তাঁকে সজোরে চড় মেরে ও খামচি দিয়ে রক্তাক্ত করেছেন তিশা। তবে তিশা বললেন, অথৈর অভিযোগ সত্য নয়, তিনি যা করেছেন, তা পুরোপুরি চরিত্রের প্রয়োজনে।

সংবাদমাধ্যমে তানজিন তিশা বলেন, ‘আমি এই নাটকে স্পেশাল চাইল্ডের চরিত্রে অভিনয় করছি। যাকে আমরা অটিস্টিক বলি। চরিত্রের প্রয়োজনে যে মারতে পারে, কামড় দিতে পারে, পানিতে চুবিয়ে মেরে ফেলতেও পারে। সে (সামিয়া অথৈ) এমনভাবে লাইভ করেছে, তাতে মনে হবে, আমি হয়তো তাকে ব্যক্তিগতভাবে অ্যাটাক করেছি। এখানে ব্যক্তিগত আক্রমণের কোনো বিষয় নেই। এটা তার বুঝতে ভুল হয়েছে। আমি যতটুকু করেছি, চরিত্রের প্রয়োজনে করেছি, যতটুকু স্ক্রিপ্টে ছিল, ততটুকু করেছি। চরিত্রের বাইরে কিছু করিনি। এটা তার দুর্বলতা যে প্রফেশনাল জায়গা থেকে বেরিয়ে বিষয়টিকে সে ব্যক্তিগত সমস্যা হিসেবে নিয়েছে।’

তানজিন তিশা আরও বলেন, ‘এখানে সিনিয়র শিল্পীরা আছেন। ডিরেক্টর আছেন, পুরো টিম আছে। তারা দেখেছে কতটা প্রফেশনালি কাজটি হয়েছে। শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকার কারণেই প্রথমে এ নিয়ে কথা বলিনি। কারণ, আমি চাইনি কাজটা ফেঁসে যাক।’

তানজিন তিশার অভিযোগ, ফেসবুক লাইভে অথৈ ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন। তিনি জানান, পুরো বিষয়টি উদ্দেশ্যমূলক। ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন অথৈ।

অন্যদিকে, যে নাটকের সেটে এ ঘটনা ঘটেছে, সে নাটকের পরিচালক রাফাত মজুমদার রিংকু বলেন, ‘এ নাটকে তিশার চরিত্রটা হচ্ছে স্পেশাল চাইল্ডের। দৃশ্যে ছিল, অথৈকে সে চড় দেবে, খামচি দেবে। এর মধ্যে কী হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না। এটাও সত্যি যে, চড়টা তিশা জোরেই দিয়েছে, যেটা কথা ছিল না। আমার সেটে এমন ঘটনা এই প্রথম। দুজনকেই বোঝানোর চেষ্টা করেছি। এখানে শহীদুজ্জামান সেলিম ভাই আছেন, মোমেনা চৌধুরী, মিঠু আপা আছেন। সবাই বসে একটা সমাধান করা যেত। কিন্তু অথৈ চলে গেল। তাদের মধ্যে আগে থেকে ব্যক্তিগত কোনো সমস্যা আছে কি না, তা তো জানি না। যদি থাকে, তাহলে তারা আমাকে আগে জানাতে পারত।’

