মারা গেছেন অভিনেতা বৈদ্যনাথ সাহা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
মারা গেছেন অভিনেতা বৈদ্যনাথ সাহা
অভিনেতা বৈদ্যনাথ সাহা। ছবি: সংগৃহীত

অভিনেতা বৈদ্যনাথ সাহা আর নেই। আজ সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। খবরটি নিশ্চিত করেছেন অভিনয়শিল্পী সংঘের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ মামুন অপু। তিনি জানান, বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন বৈদ্যনাথ। যশোরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। সেখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

বৈদ্যনাথ সাহার অভিনয়জীবন শুরু হয় মঞ্চনাটক দিয়ে। যশোরের সম্মিলনী ইনস্টিটিউশনে এক শিক্ষকের স্মরণে সত্তরের দশকে কয়েকজন বন্ধু মিলে গড়ে তোলেন শহীদ আইয়ুব সংঘ। এ সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৭২ সালে ‘অগ্নিবীণার কবি’ নামে একটি নাটকে প্রথম অভিনয় করেন বৈদ্যনাথ। এরপর ‘ফিফটি ফিফটি’, ‘জবাবদিহি’সহ বেশ কিছু নাটকে অভিনয় করেন।

পরবর্তী সময়ে যোগ দেন যশোর নাট্যকলা সংসদে। এর আওতায় ‘পরবাস’, ‘কেনারাম বেচারাম’, ‘সাজানো বাগান’, ‘অরক্ষিত মতিঝিল’, ‘ওরা আছে বলে’, ‘এবার ধরা দাও’, ‘বিষের বাঁশি’, ‘অন্ধকারের নিচে সূর্য’, ‘চাক ভাঙা মধু’সহ অনেক নাটকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। অল্পদিনেই যশোরের নাট্যাঙ্গনের পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন বৈদ্যনাথ সাহা।

আশির দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে ক্যামেরার সামনে অভিনয় শুরু করেন বৈদ্যনাথ। ‘নদী থেকে সমুদ্রে’, ‘এ মধুর খেলা’, ‘শ্রাবণে বসন্ত’সহ অনেক নাটকে কাজ করেছেন। জাহিদ হাসান পরিচালিত ‘লাল নীল বেগুনী’ ধারাবাহিক নাটকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন বৈদ্যনাথ।

একাধিক বিজ্ঞাপনেও দেখা গেছে বৈদ্যনাথকে। অমিতাভ রেজা চৌধুরীর পরিচালনায় গ্রামীণফোনের বিজ্ঞাপন দিয়ে পরিচিতি পান তিনি। সিনেমায়ও অভিনয় করেছেন বৈদ্যনাথ সাহা। ‘শত্রু শত্রু খেলা’, ‘কোটি টাকার কাবিন’, ‘নীতিবান অফিসার’, ‘মিশন এক্সট্রিম’, ‘অপারেশন সুন্দরবন’সহ অনেক সিনেমায় দেখা গেছে তাঁকে। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ‘বাপজানের বায়স্কোপ’ সিনেমায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিলেন বৈদ্যনাথ।

