পাঁচ তারকাকে নিয়ে চ্যানেল আইয়ের বিশেষ আয়োজন

বাংলা চলচ্চিত্রের সোনালি যুগের পাঁচ তারকা শিল্পীকে নিয়ে বিশেষ আয়োজন সাজিয়েছে চ্যানেল আই। অভিনয়শিল্পী শবনম, সুচন্দা, উজ্জ্বল, আলমগীর ও ববিতাকে নিয়ে একটি আড্ডার অনুষ্ঠান তৈরি করেছে চ্যানেলটি। অনুষ্ঠানে অনেক বছর পর একসঙ্গে দেখা হলো তাঁদের, আড্ডা দিলেন প্রাণ খুলে। কথা বললেন ব্যক্তিগত ও অভিনয়জীবন নিয়ে। সঞ্চালনায় ছিলেন সিনিয়র চলচ্চিত্র সাংবাদিক আবদুর রহমান।
তারকাদের আগমন উপলক্ষে তাঁদের নানা ছবি দিয়ে সাজানো হয় চ্যানেল আই চত্বর। লালগালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয় শিল্পীদের। তাঁদের অভ্যর্থনা জানান সাংবাদিক আব্দুর রহমান ও চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর।
স্টুডিওতে সাজানো সেটে আষাঢ়ের প্রথম দিন ১৫ জুন এই আড্ডায় আষাঢ়কে উপভোগ করা, বৃষ্টিতে শুটিং করার স্মৃতি, প্রিয় নায়ক-নায়িকা, প্রিয় গানসহ নানা বিষয়ে কথা বলেছেন তারকারা। আয়োজন শেষে বাড়ি ফেরার আগে চ্যানেল আইয়ের পক্ষ থেকে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নানান উপহারসামগ্রী, তারকাদের নাম ও ছবিসংবলতি ক্রেস্ট। ইফতেখার মুনিমের পরিচালনায় পুরো অনুষ্ঠানটি কিছুদিনের মধ্যে প্রচার করা হবে চ্যানেল আইয়ে।
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