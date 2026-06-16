Ajker Patrika
টেলিভিশন

পাঁচ তারকাকে নিয়ে চ্যানেল আইয়ের বিশেষ আয়োজন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
পাঁচ তারকাকে নিয়ে চ্যানেল আইয়ের বিশেষ আয়োজন
(বাঁ থেকে) আলমগীর, ববিতা, সুচন্দা, শবনম ও উজ্জ্বল; ছবি: চ্যানেল আইয়ের সৌজন্যে

বাংলা চলচ্চিত্রের সোনালি যুগের পাঁচ তারকা শিল্পীকে নিয়ে বিশেষ আয়োজন সাজিয়েছে চ্যানেল আই। অভিনয়শিল্পী শবনম, সুচন্দা, উজ্জ্বল, আলমগীর ও ববিতাকে নিয়ে একটি আড্ডার অনুষ্ঠান তৈরি করেছে চ্যানেলটি। অনুষ্ঠানে অনেক বছর পর একসঙ্গে দেখা হলো তাঁদের, আড্ডা দিলেন প্রাণ খুলে। কথা বললেন ব্যক্তিগত ও অভিনয়জীবন নিয়ে। সঞ্চালনায় ছিলেন সিনিয়র চলচ্চিত্র সাংবাদিক আবদুর রহমান।

রেকর্ডিং সেটে (বাঁ থেকে) উজ্জ্বল, ফরিদুর রেজা সাগর, আলমগীর, ববিতা, সুচন্দা, শবনম ও আব্দুর রহমান; ছবি: চ্যানেল আইয়ের সৌজন্যে
রেকর্ডিং সেটে (বাঁ থেকে) উজ্জ্বল, ফরিদুর রেজা সাগর, আলমগীর, ববিতা, সুচন্দা, শবনম ও আব্দুর রহমান; ছবি: চ্যানেল আইয়ের সৌজন্যে

তারকাদের আগমন উপলক্ষে তাঁদের নানা ছবি দিয়ে সাজানো হয় চ্যানেল আই চত্বর। লালগালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয় শিল্পীদের। তাঁদের অভ্যর্থনা জানান সাংবাদিক আব্দুর রহমান ও চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর।

স্টুডিওতে সাজানো সেটে আষাঢ়ের প্রথম দিন ১৫ জুন এই আড্ডায় আষাঢ়কে উপভোগ করা, বৃষ্টিতে শুটিং করার স্মৃতি, প্রিয় নায়ক-নায়িকা, প্রিয় গানসহ নানা বিষয়ে কথা বলেছেন তারকারা। আয়োজন শেষে বাড়ি ফেরার আগে চ্যানেল আইয়ের পক্ষ থেকে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নানান উপহারসামগ্রী, তারকাদের নাম ও ছবিসংবলতি ক্রেস্ট। ইফতেখার মুনিমের পরিচালনায় পুরো অনুষ্ঠানটি কিছুদিনের মধ্যে প্রচার করা হবে চ্যানেল আইয়ে।

বিষয়:

সিনেমাবিনোদনটেলিভিশন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত