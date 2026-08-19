নতুন পরিচয়ে সামিরা খান মাহি

অভিনয়ের পাশাপাশি অনেক শিল্পীই ব্যবসায় যুক্ত। কারও রয়েছে রেস্তোরাঁ, কেউ যুক্ত বিউটি পারলারের সঙ্গে, কারও রয়েছে ফ্যাশন ব্র্যান্ড। এবার ব্যবসায়ীর খাতায় নাম লেখালেন ছোট পর্দার অভিনেত্রী সামিরা খান মাহি। তিনি যুক্ত হয়েছেন স্পিডটাচ অটোস নামের গাড়ি বিক্রির একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে। প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারহোল্ডারও তিনি।
গাড়ি বিক্রির প্রতিষ্ঠান স্পিডটাচের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে সামিরা খান মাহি বলেন, ‘আমার ভিশন, এনার্জি ও আইডিয়া দিয়ে এই কোম্পানির জার্নিতে অবদান রাখতে চাই। স্পিডটাচ অটোসের মাধ্যমে ব্র্যান্ড নিউ, রিকন্ডিশনাল এবং প্রি-ওউন্ড গাড়ির ক্ষেত্রে গ্রাহকদের জন্য আরও ভালো মান, সঠিক মূল্য এবং প্রতিযোগিতামূলক সুযোগ তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য।’
সামিরা খান মাহি আরও বলেন, ‘অনেক দিন ধরেই অভিনয়ের পাশাপাশি ব্যবসা নিয়ে পরিকল্পনা করছিলাম। মূলত দুটি ভিন্ন ব্যবসার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছি। প্রথমে আনুষ্ঠানিকভাবে গাড়ি ব্যবসার কথা সবাইকে জানালাম। আশা করছি শিগগির অন্যটির খবর জানাতে পারব।’
দুই বছর ধরেই অভিনয়ে কম সময় দিচ্ছেন মাহি। গল্প ও চরিত্র পছন্দ হলেই কাজ করছেন। আর নিজেকে তৈরি করেছেন অভিনয়ের পাশাপাশি ভিন্ন কিছু করার জন্য। সামিরা খান মাহি বলেন, ‘দুই বছর ধরে কাজের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছি। তখন মনে হয়েছিল অভিনয়ের পাশাপাশি কিছু করা উচিত। অভিনয় তো আমার আর্নিং সোর্সের জায়গা। সেখানে আমাকে বেছে বেছে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কারণ, আমি সব কাজ করব না, গল্প ভালো লাগলেই করব; তাই রোজগারের জন্য আমাকে ভিন্ন কিছু ভাবতেই হবে। ভিন্ন আয়ের পথ থাকতে হবে। সে কারণেই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হওয়া।’
সম্প্রতি দুটি মিনি সিরিজে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সামিরা খান মাহি। নাম ‘মায়ার সংসার’ ও ‘কর্মফল’। কর্মফল নির্মাণ করেছেন মহিন খান। পারিবারিক গল্পে নির্মিত ধারাবাহিকটিতে আরও অভিনয় করেছেন দিলারা জামান, ইরফান সাজ্জাদ, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, আ খ ম হাসান, দীপা খন্দকার, মনিরা মিঠু প্রমুখ। মায়ার সংসারে অভিনয় করেছেন নাদের চৌধুরী, মনিরা মিঠু প্রমুখ। এটি বানিয়েছেন মোহাম্মদ ওমর ফারুক। সিরিজ দুটি শিগগির প্রকাশ পাবে সিনেমাওয়ালা ইউটিউব চ্যানেলে।
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