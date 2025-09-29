Ajker Patrika
তৈরি হবে ‘৯৬’-এর সিকুয়েল তবে শর্ত একটাই

বিনোদন ডেস্ক
বিজয় ও তৃষা। ছবি: সংগৃহীত
সিকুয়েলের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তামিল নির্মাতা সি প্রেম কুমার। তাঁর প্রথম সিনেমা ‘৯৬’ ব্যাপক আলোড়ন তৈরি করেছিল ২০১৮ সালে। সাত বছর পর সিনেমাটির দ্বিতীয় পর্ব নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন প্রেম কুমার। এরই মধ্যে চিত্রনাট্য লেখার কাজ শেষ হয়েছে। তবে ৯৬-এর দ্বিতীয় পর্ব তৈরির জন্য তাঁর একটাই শর্ত, মূল সিনেমার অভিনয়শিল্পী বিজয় সেতুপতি ও তৃষাকে পেলেই সিনেমাটি করবেন।

৯৬ সিনেমায় দেখানো হয়েছিল রাম নামের এক ট্রাভেল ফটোগ্রাফারের গল্প। অনেক বছর পর তার স্কুলের বন্ধুরা পুনর্মিলনের আয়োজন করে। সেখানে রামের দেখা হয় জানুর সঙ্গে। স্কুলজীবনে জানুকে ভালোবাসত রাম। তাদের প্রেম পরিণতি না পেলেও জানুকে কখনো ভুলতে পারেনি রাম। তাদের আলাপচারিতার সূত্র ধরে উঠে আসে স্কুলজীবনের গল্প, তাদের বিচ্ছিন্নতার গল্প। রাম ও জানুর সরল প্রেম, বাস্তবঘেঁষা দৃশ্যায়ন, স্মৃতিজাগানিয়া অনুভূতি আর অনেকটা বছর পেরিয়েও পরস্পরের প্রতি তীব্র আকর্ষণের কারণে দর্শক মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেছিল ৯৬ সিনেমাটি। নির্মাতা প্রেম কুমার জানিয়েছেন, ৯৬-এর গল্প যেখানে শেষ হয়েছিল, তার ১০ বছর পরের ঘটনা নিয়ে লেখা হয়েছে দ্বিতীয় পর্বের চিত্রনাট্য।

অনেক দিন ধরেই এ সিনেমার সিকুয়েলের দাবি ছিল দর্শকদের। দ্বিতীয় পর্বে গল্প কী হবে, সেটা ভেবেই অনেকটা সময় কেটেছে পরিচালক প্রেম কুমারের। চিত্রনাট্য লেখা শেষ করে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে তাঁর। নির্মাতা জানিয়েছেন, প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয় পর্বের গল্প আরও ভালো হয়েছে। এমনকি এটিকে নিজের সেরা লেখা বলে মনে হয়েছে তাঁর। নিজের টিমকে শুনিয়েছেন, প্রত্যেকেই খুশি। প্রযোজক চিত্রনাট্য শুনে এতটাই খুশি হয়েছেন, নির্মাতাকে উপহার হিসেবে একটি সোনার চেইন দিয়েছেন, যার মূল্য প্রায় ৭ লাখ রুপি। এত ভালো চিত্রনাট্য নাকি আগে কখনো পাননি প্রযোজক!

তবু দ্বিতীয় পর্বের নির্মাণ নিয়ে সংশয় কাটেনি। কারণ, এখনো বিজয় সেতুপতি ও তৃষার কাছ থেকে সবুজ সংকেত আসেনি। তাঁরা রাজি হলেই সিকুয়েলটি বানাবেন প্রেম কুমার, নয়তো হাত দেবেন ভিন্ন কোনো প্রজেক্টে।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণসিনেমাদক্ষিণ ভারতীয় সিনেমাবিনোদন
এলাকার খবর
