গোপনে বাগদান সারলেন রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবেরাকোন্ডা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম আলোচিত জুটি রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবেরাকোন্ডা অবশেষে তাঁদের বহু বছরের প্রেমের সম্পর্কে নতুন মাত্রা দিলেন। একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, এই দুই তারকা আনুষ্ঠানিকভাবে বাগদান সম্পন্ন করেছেন।
এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সদস্য এবং কিছু কাছের বন্ধুর উপস্থিতিতে গতকাল শুক্রবার (৩ অক্টোবর) একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে এই বাগদান সম্পন্ন হয়। যদিও অভিনেতা-অভিনেত্রী এখন পর্যন্ত তাঁদের বাগদান বা বিয়ের বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি।
জানা গেছে, এই আলোচিত জুটি ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরিকল্পনা করছেন।
রাশমিকা ও বিজয়ের সম্পর্কের মাইলফলক নিয়ে ভক্তদের মধ্যে এমনিতেই উত্তেজনা তুঙ্গে ছিল। এর মধ্যে সম্প্রতি রাশমিকা একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে এই জল্পনাকে আরও বাড়িয়ে দেন। দশেরার দিন ঐতিহ্যবাহী পোশাকে কপালে তিলক পরে একটি ছবি শেয়ার করেন রাশমিকা।
ছবির ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘শুভ দশেরা আমার প্রিয়জন...এই বছর আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কারণ, “তাম্মা” ট্রেলার এবং আমাদের গানের প্রতি আপনারা যে ভালোবাসা দেখাচ্ছেন...আপনাদের বার্তা, আপনাদের উত্তেজনা, আপনাদের ধারাবাহিক সমর্থন আমার প্রতিটি মুহূর্তকে আরও বড় এবং আনন্দময় করে তোলে। সিনেমা প্রচারের সময় শিগগিরই; আপনাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছি না।’
অভিনেত্রীর এই পোস্টে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটার ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে করছেন অনুরাগীরা।
রাশমিকা মান্দানাকে সামনে পরিচালক আদিত্য সারপোতদারের ভৌতিক-কমেডি ছবি ‘তাম্মা’-তে দেখা যাবে। তাঁর বিপরীতে রয়েছেন আয়ুষ্মান খুরানা। এই ছবিতে নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী, পরেশ রাওয়ালসহ আরও অনেকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ছবিটি ২১ অক্টোবর মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে।
অন্যদিকে বিজয় দেবেরাকোন্ডাকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল গৌতম তিন্নানুরির তেলুগু স্পাই অ্যাকশন-থ্রিলার ‘কিংডম’ (২০২৫) ছবিতে।
