যৌন হেনস্তার মামলায় শর্তসাপেক্ষ জামিন পেলেন মালয়ালম পরিচালক রঞ্জিত

মালয়ালম সিনেমার প্রভাবশালী পরিচালক ও প্রযোজক রঞ্জিত বালকৃষ্ণন এক অভিনেত্রীকে যৌন হেনস্তার মামলায় জামিন পেয়েছেন। কেরালার একটি বিশেষ আদালত ১০ এপ্রিল দীর্ঘ শুনানির পর তাঁকে এই শর্তসাপেক্ষ জামিন মঞ্জুর করেন।
রঞ্জিতের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ করেন একজন উঠতি অভিনেত্রী। তাঁর অভিযোগ, গত ৩০ জানুয়ারি একটি সিনেমার শুটিং চলাকালে পরিচালক তাঁকে আলোচনার অজুহাতে নিজের ভ্যানিটি ভ্যানে ডেকে পাঠান। সেখানে তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্তা করার চেষ্টা করা হয়।
অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত শুরু করে। গত ৩১ মার্চ একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার পথে রঞ্জিতকে আটক করে কোচি পুলিশের বিশেষ দল। আদালত তাঁকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
১০ দিন জেলহাজতে থাকার পর গতকাল জামিন পেয়েছেন রঞ্জিত। মুক্তি পেলেও তাঁকে কঠোর নজরদারিতে থাকতে হবে। অসুস্থতার বিষয়টি বিবেচনা করে জামিন দিলেও আদালতের পক্ষ থেকে রঞ্জিতের ওপর কিছু কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। জামিনের শর্ত অনুযায়ী, আদালতে তাঁর পাসপোর্ট জমা দিতে হবে। তিনি এর্নাকুলাম জেলার বাইরে যেতে পারবেন না। ফোর্ট কোচিতে যেখানে সিনেমার শুটিং চলাকালীন ওই ঘটনা ঘটেছিল বলে অভিযোগ, সেই স্থানে প্রবেশ করতে পারবেন না। তাঁকে এক লাখ টাকার বন্ড জমা দিতে হবে এবং আগামী তিন মাস প্রতি সোমবার তদন্তকারী অফিসারের সামনে হাজিরা দিতে হবে।
অভিনেত্রীকে যৌন হেনস্তার এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রঞ্জিত বালকৃষ্ণন। রঞ্জিতের আইনজীবী আদালতে দাবি করেন যে অভিনয় সন্তোষজনক না হওয়ায় ওই অভিনেত্রীর দৃশ্য কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল সিনেমায়, যার জের ধরেই তিনি পরিচালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন।
গত বছরের শীতে দেশ-বিদেশের শিল্পীদের নিয়ে হাফ ডজন কনসার্টের ঘোষণা দিয়েছিল বিভিন্ন আয়োজক প্রতিষ্ঠান। এই তালিকায় ছিল পাকিস্তানের ব্যান্ড জাল, কাভিশ, সংগীতশিল্পী আতিফ আসলাম, আলী আজমত, ভারতের অনুভ জৈনের নাম। তবে নিরাপত্তা ইস্যুতে প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় বাতিল হয়ে যায় সব কনসার্ট।৪ ঘণ্টা আগে
‘তাণ্ডব’-এর পর ‘রকস্টার’ সিনেমায় আবার জুটি হয়েছেন শাকিব খান ও সাবিলা নূর। এতে সাবিলার অভিনয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি এখনো। তবে শুটিং সেট থেকে ফাঁস হওয়া ভিডিওতে একসঙ্গে দেখা গেছে তাঁদের। এবার সিনেমার পরিচালক আজমান রুশো নিশ্চিত করলেন, রকস্টারের নায়িকা সাবিলা নূর। আরও জানালেন, শাকিব খানের সঙ্গে...৪ ঘণ্টা আগে
নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় স্প্যানিশ সিরিজ ‘মানি হাইস্ট’ বা ‘লা কাসা দে পাপেল’। পাঁচটি সিজন প্রচারের পর ২০২১ সালে যাত্রা শেষ হয়ে গেলেও এর অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র বার্লিনকে আবার ফিরিয়ে আনেন নির্মাতা অ্যালেক্স পিনা। ‘বার্লিন’ নামের সেই সিরিজের প্রথম সিজন আসে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে। এবার মুক্তি পাচ্ছে দ্বিতীয়...৪ ঘণ্টা আগে
সদ্য প্রয়াত অভিনেতা শামস সুমন স্মরণে ‘বন্ধু প্রিয় শামস সুমন স্মৃতিতে অম্লান’ শীর্ষক আলোচনা ও স্মৃতিচারণা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অভিনয়শিল্পী সংঘ। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির পরীক্ষণ থিয়েটার হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান রূপ নেয় এক আবেগঘন মিলনমেলায়। শামস সুমনকে নিয়ে কথা বলার সময় অনেকেই..৫ ঘণ্টা আগে