যৌন হেনস্তার মামলায় শর্তসাপেক্ষ জামিন পেলেন মালয়ালম পরিচালক রঞ্জিত

যৌন হেনস্তার মামলায় শর্তসাপেক্ষ জামিন পেলেন মালয়ালম পরিচালক রঞ্জিত
পরিচালক ও প্রযোজক রঞ্জিত বালকৃষ্ণন। ছবি: সংগৃহীত

মালয়ালম সিনেমার প্রভাবশালী পরিচালক ও প্রযোজক রঞ্জিত বালকৃষ্ণন এক অভিনেত্রীকে যৌন হেনস্তার মামলায় জামিন পেয়েছেন। কেরালার একটি বিশেষ আদালত ১০ এপ্রিল দীর্ঘ শুনানির পর তাঁকে এই শর্তসাপেক্ষ জামিন মঞ্জুর করেন।

রঞ্জিতের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ করেন একজন উঠতি অভিনেত্রী। তাঁর অভিযোগ, গত ৩০ জানুয়ারি একটি সিনেমার শুটিং চলাকালে পরিচালক তাঁকে আলোচনার অজুহাতে নিজের ভ্যানিটি ভ্যানে ডেকে পাঠান। সেখানে তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে হেনস্তা করার চেষ্টা করা হয়।

অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত শুরু করে। গত ৩১ মার্চ একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার পথে রঞ্জিতকে আটক করে কোচি পুলিশের বিশেষ দল। আদালত তাঁকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

১০ দিন জেলহাজতে থাকার পর গতকাল জামিন পেয়েছেন রঞ্জিত। মুক্তি পেলেও তাঁকে কঠোর নজরদারিতে থাকতে হবে। অসুস্থতার বিষয়টি বিবেচনা করে জামিন দিলেও আদালতের পক্ষ থেকে রঞ্জিতের ওপর কিছু কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। জামিনের শর্ত অনুযায়ী, আদালতে তাঁর পাসপোর্ট জমা দিতে হবে। তিনি এর্নাকুলাম জেলার বাইরে যেতে পারবেন না। ফোর্ট কোচিতে যেখানে সিনেমার শুটিং চলাকালীন ওই ঘটনা ঘটেছিল বলে অভিযোগ, সেই স্থানে প্রবেশ করতে পারবেন না। তাঁকে এক লাখ টাকার বন্ড জমা দিতে হবে এবং আগামী তিন মাস প্রতি সোমবার তদন্তকারী অফিসারের সামনে হাজিরা দিতে হবে।

অভিনেত্রীকে যৌন হেনস্তার এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রঞ্জিত বালকৃষ্ণন। রঞ্জিতের আইনজীবী আদালতে দাবি করেন যে অভিনয় সন্তোষজনক না হওয়ায় ওই অভিনেত্রীর দৃশ্য কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল সিনেমায়, যার জের ধরেই তিনি পরিচালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন।

