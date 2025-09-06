প্রেক্ষাগৃহের পর এবার ওটিটিতে আসছে 'কুলি'

বিনোদন ডেস্ক
প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির এক মাসের মধ্যেই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসছে রজনীকান্ত অভিনীত 'কুলি'। ১১ সেপ্টেম্বর প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। প্রাইম ভিডিওর অফিশিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে সিনেমার নতুন পোস্টার শেয়ার করে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
সোনা চোরাচালানের গল্পকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে কুলি সিনেমার গল্প। যেখানে একজন কুলির অতীত ও বর্তমানের টানাপোড়েন তুলে ধরা হয়েছে। অ্যাকশন থ্রিলার গল্পে সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন লোকেশ কানাগরাজ।
রজনীকান্ত ছাড়া এতে আরও অভিনয় করেছেন নাগার্জুন, শ্রুতি হাসান, সত্যরাজ, সৌভিন সাহির, উপেন্দ্র প্রমুখ। অতিথি চরিত্রে রয়েছেন আমির খান।
ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গত ১৪ আগস্ট মুক্তি পায় কুলি। এখন পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে সিনেমাটি প্রায় ৫১৫ কোটি রুপির ব্যবসা করেছে। চলতি বছর তামিল ইন্ডাস্ট্রিতে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমার মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যবসা করেছে সিনেমাটি।
বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের পর অবশেষে দেশের দর্শকের সামনে আসছে 'সাবা'৷ গতকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় মেহজাবীন জানান, শিগগির দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সাবা। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন মাকসুদ হোসেন।২ ঘণ্টা আগে
নাটকের পরিচিত মুখ সাদিয়া আয়মান। কাজ করছেন সিনেমাতেও। সম্প্রতি এই অভিনেত্রী নাম লিখিয়েছেন উপস্থাপনায়। ব্রিটিশ কাউন্সিলের একটি পডকাস্ট সঞ্চালনায় দেখা যাবে তাঁকে। সাদিয়ার সঙ্গে কথা বলেছেন শিহাব আহমেদ।১০ ঘণ্টা আগে
একটি নাটকের জন্য এক হয়েছে দুই দেশের দুই নাট্যদল। বাংলাদেশের প্রাচ্যনাট এবং সুইডেনের উঙ্গা ক্লারা নাট্যদল যৌথভাবে মঞ্চে আনছে ‘গার্ডিয়ানস অব দ্য গডস’। আজ ঢাকার আলিয়ঁস ফ্রঁসেজের লা গ্যালারিতে মঞ্চস্থ হবে নাটকটি। উদ্বোধনী দিনে রয়েছে দুটি প্রদর্শনী, প্রথমটি সন্ধ্যা ৭টায়, দ্বিতীয়টি রাত ৮টা ১৫ মিনিটে।১১ ঘণ্টা আগে
স্কুলে পড়ার সময় বন্ধুমহলে সংগীতশিল্পী হিসেবে পরিচিতি ছিল সালমান শাহর। ১৯৮২ সালে বিটিভির ‘ছোট্ট খবর’ নামের ছোটদের অনুষ্ঠানে গান গাইতেন। সেখান থেকে ধীরে ধীরে টিভি নাটকে তাঁর যাত্রা। ১৯৮৫ সালে বিটিভির ‘আকাশ ছোঁয়া’ নাটক দিয়ে অভিনয় শুরু সালমানের। এরপর অভিনয় করেন ‘দেয়াল’ (১৯৮৫), ‘সব পাখি ঘরে ফিরে...১১ ঘণ্টা আগে