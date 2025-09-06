Ajker Patrika
> বিনোদন
> দক্ষিণের সিনেমা

প্রেক্ষাগৃহের পর এবার ওটিটিতে আসছে 'কুলি'

বিনোদন ডেস্ক
আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ০২
কুলি সিনেমায় রজনীকান্ত। ছবি: সংগৃহীত
কুলি সিনেমায় রজনীকান্ত। ছবি: সংগৃহীত

প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির এক মাসের মধ্যেই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসছে রজনীকান্ত অভিনীত 'কুলি'। ১১ সেপ্টেম্বর প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। প্রাইম ভিডিওর অফিশিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে সিনেমার নতুন পোস্টার শেয়ার করে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

সোনা চোরাচালানের গল্পকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে কুলি সিনেমার গল্প। যেখানে একজন কুলির অতীত ও বর্তমানের টানাপোড়েন তুলে ধরা হয়েছে। অ্যাকশন থ্রিলার গল্পে সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন লোকেশ কানাগরাজ।

রজনীকান্ত ছাড়া এতে আরও অভিনয় করেছেন নাগার্জুন, শ্রুতি হাসান, সত্যরাজ, সৌভিন সাহির, উপেন্দ্র প্রমুখ। অতিথি চরিত্রে রয়েছেন আমির খান।

ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গত ১৪ আগস্ট মুক্তি পায় কুলি। এখন পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে সিনেমাটি প্রায় ৫১৫ কোটি রুপির ব্যবসা করেছে। চলতি বছর তামিল ইন্ডাস্ট্রিতে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমার মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যবসা করেছে সিনেমাটি। 

বিষয়:

ভারতীয়সিনেমাদক্ষিণ ভারতীয় সিনেমাবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

প্রেক্ষাগৃহের পর এবার ওটিটিতে আসছে 'কুলি'

প্রেক্ষাগৃহের পর এবার ওটিটিতে আসছে 'কুলি'

বিদেশ ঘুরে দেশের হলে আসছে মেহজাবীনের 'সাবা'

বিদেশ ঘুরে দেশের হলে আসছে মেহজাবীনের 'সাবা'

মনে হয়েছে, গল্পগুলো আমার সঙ্গে যায় না

মনে হয়েছে, গল্পগুলো আমার সঙ্গে যায় না

দুই দেশের দুই নাট্যদল মঞ্চে আনছে ‘গার্ডিয়ানসঅব দ্য গডস’

দুই দেশের দুই নাট্যদল মঞ্চে আনছে ‘গার্ডিয়ানসঅব দ্য গডস’