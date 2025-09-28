Ajker Patrika
দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণের ঘোষণা দিলেন থালাপতি বিজয়

এত বড় বিপর্যয়ের মুখে আগে কখনো পড়তে হয়নি থালাপতি বিজয়কে। অভিনয় থেকে অবসর নিয়ে রাজনীতির ময়দানে পা রেখেছেন তিনি। তৈরি করেছেন নিজের রাজনৈতিক দল তামিলাগা ভেটরি কাজাগাম। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তামিলনাড়ুজুড়ে সমাবেশের আয়োজন করছে বিজয়ের দল। এ পর্যন্ত দলটি যতগুলো সমাবেশ করেছে, প্রতিটিতেই ছিল সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড়।

গত শনিবার তামিলনাড়ুর কারুরেতে আয়োজিত বিজয়ের নির্বাচনী সমাবেশেও দেখা গেছে এ চিত্র। তবে শেষটা ভালো হলো না। ভয়াবহ পদদলনের ঘটনায় এ পর্যন্ত ৩৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে; যাদের মধ্যে ১৭ জন নারী ও ৯ জন শিশু। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছে ১৫০ জনের বেশি। বিজয়ের রাজনৈতিক মিছিলে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে পুরো ভারতকে।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন বিজয়। নিহতদের পরিবার ও আহতদের চিকিৎসার জন্য ক্ষতিপূরণের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

গতকাল তামিলাগা ভেটরি কাজাগাম এক্স অ্যাকাউন্টে তিনি লিখেছেন, ‘আমার মন গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন। প্রিয়জনদের হারানোর শোকে হৃদয়ে যে যন্ত্রণা হচ্ছে, তা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। এটি আমাদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তবুও আপনাদের পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে ঘোষণা করছি, যাঁরা চলে গেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারকে ২০ লাখ রুপি, আর যাঁরা আহত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন, তাঁদের জন্য ২ লাখ রুপি করে দেওয়া হবে। আমি জানি, এই অর্থ যথেষ্ট নয়। তবুও এই মুহূর্তে আমার দায়িত্ব হলো আমার প্রিয়জনদের পাশে দাঁড়ানো।’

দুর্ঘটনার পর শোক প্রকাশ করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন। নিহতদের পরিবারকে ১০ লাখ রুপি করে এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য এক লাখ রুপি করে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। এরই মধ্যে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছে। বিজয়ের তীব্র সমালোচনা করেছে ডিএমকে-নেতৃত্বাধীন তামিলনাড়ু রাজ্য সরকার। অভিযোগ উঠেছে, সমাবেশে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ছিল না। আয়োজকেরা পানি ও খাবারের যথাযথ ব্যবস্থা করেননি। এর ফলে ভিড়ের মধ্যে গরমে অনেকে জ্ঞান হারান।

জানা গেছে, শনিবার বিজয়ের সমাবেশে ৩০ হাজারের বেশি মানুষ জড়ো হয়েছিল। নামাক্কালের সমাবেশ শেষে কারুরের সমাবেশে যোগ দেওয়ার কথা ছিল বিজয়ের। কিন্তু কারুরে পৌঁছাতে সাত ঘণ্টার বেশি দেরি হয় তাঁর। ততক্ষণে ভিড় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বিজয়ের বক্তব্য শুরু হতেই হুড়োহুড়ি বাড়তে থাকে।

অতিরিক্ত ভিড় ও গরমে অনেকেই শ্বাসকষ্টে ভুগতে শুরু করে। পরিস্থিতি বুঝে বিজয় বক্তব্য থামিয়ে দেন। তাঁর প্রচারণার জন্য বিশেষভাবে তৈরি বাস থেকে পানির বোতল ছুড়ে দেওয়া হয়। সমর্থকদের একাংশ ভিড় ঠেলে বাসের কাছাকাছি আসতে গিয়ে পড়ে যায়, সেখান থেকে পদদলনের ঘটনা ঘটে।

