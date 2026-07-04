শেষের পথে ‘কিউকি সাস ভি কাভি বহু থি ২’

স্টার প্লাসের মেগা সিরিয়াল ‘কিউকি সাস ভি কাভি বহু থি’ ভারতীয় টেলিভিশনের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় নাম। ২০০০ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত টানা আট বছরের বেশি সময় ধরে চলেছিল এই সিরিয়াল। দীর্ঘ বিরতির পর গত বছরের জুলাইয়ে প্রচারে আসে এর দ্বিতীয় সিজন। তবে এ যাত্রাটা তত দীর্ঘ হচ্ছে না। এক বছরের মাথায় শেষ হতে চলেছে ‘কিউকি সাস ভি কাভি বহু থি ২’। ভ্যারাইটি ইন্ডিয়া জানিয়েছে, আগস্টের শেষের দিকে দ্বিতীয় সিজনের শুটিং শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।
১০ বছর পর তুলসীর পারিবারিক ঐতিহ্যবাহী বাড়ি শান্তিনিকেতনে তার ফিরে আসার মধ্য দিয়ে শুরু হবে কিউকি সাস ভি কাভি বহু থি ২-এর শেষ অধ্যায়। নাতি পার্থকে হত্যার দায়ে জেল খেটে বাড়ি ফিরেছে সে। নিজের স্ত্রী বৈষ্ণবীকে জোরপূর্বক শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছিল পার্থ। অন্যায় রুখতে এবং বাড়ির বউয়ের সম্মান বাঁচাতে তুলসী নিজের নাতিকে হত্যা করে।
কিউকি সাস ভি কাভি বহু থি ২-এর বিদায়লগ্নে স্মৃতি ইরানি বলেন, ‘সামনের অধ্যায়টি ভীষণ স্পেশাল। দীর্ঘ ১০ বছর পর তুলসী এমন এক পরিবারে ফিরে আসে, যেখানে অনেক কিছু বদলে গেছে; সম্পর্কগুলো জটিল হয়েছে আর নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বেড়েছে। তবে তুলসীর বিশ্বাস এখনো আগের মতোই আছে। সে মনে করে, প্রতিটি সম্পর্ককে আরও একটা সুযোগ দেওয়া উচিত এবং যেকোনো পরিবারই আবার আগের মতো এক হতে পারে।’
এ সিরিয়ালে স্মৃতি ইরানি অভিনীত তুলসী চরিত্রটি ঘরে ঘরে আদর্শ বউমার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। ভিরানি পরিবারের সুখ-দুঃখে বুক চিতিয়ে লড়াই করা তুলসীকে দর্শক এতটাই ভালোবেসেছে, বাস্তবের স্মৃতি ইরানি আর পর্দার তুলসী যেন এক হয়ে গিয়েছে। এই একটি সিরিয়াল স্মৃতি ইরানিকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দেয়, যা পরবর্তী সময়ে তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের ভিত্তি তৈরিতেও সাহায্য করেছিল।
স্মৃতি ইরানি মনে করেন, জীবনের যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে ভেঙে না পড়ে বিকল্প পথ খুঁজে বের করার যে তাড়না, সেটাই তুলসী চরিত্রকে দর্শকদের কাছে এত বছর ধরে প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে। স্টার প্লাসে বাংলাদেশ সময় প্রতিদিন রাত ১১টায় প্রচারিত হচ্ছে কিউকি সাস ভি কাভি বহু থি ২।
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