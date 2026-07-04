সব প্রস্তুতির পরও আটকে গেল সালমানের ‘মাতৃভূমি’

নাম পরিবর্তন করেও শেষরক্ষা হচ্ছে না। ভারতের কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডের আপত্তিতে ঝুলে আছে সালমান খানের বহুল আলোচিত সিনেমা ‘মাতৃভূমি’র ভাগ্য। ২০২০ সালে লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় ও চীনা সেনাদের মধ্যকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে সিনেমাটি।
ঈদ উপলক্ষে মাতৃভূমি মুক্তির কথা ছিল গত ১৭ এপ্রিল। সেন্সর ছাড়পত্র না পাওয়ায় পিছিয়ে আগস্টে স্বাধীনতা দিবসের সপ্তাহে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে গতকাল এনডিটিভি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, আগস্টেও মাতৃভূমির মুক্তির সম্ভাবনা ক্ষীণ। সেন্সর বোর্ডের সবুজসংকেত না পাওয়ায় আগস্টের ডেটও মিস হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
প্রথমে সিনেমাটির নাম ছিল ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’। গত বছরের ডিসেম্বরে প্রথম টিজার প্রকাশ পাওয়ার পর থেকেই এটি আলোচনা ও বিতর্কের জন্ম দেয়। বিশেষ করে চীনের সোশ্যাল মিডিয়ায় চীনা নেটিজেনরা সিনেমাটির বিরুদ্ধে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ তোলে। পরে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে গল্প নতুনভাবে সাজানো হয়। ৪০ শতাংশ শুটিং করা হয় নতুনভাবে। আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা ও বিতর্কের কথা মাথায় রেখে বদলানো হয় সিনেমার নামও। এত কিছুর পরও সেন্সর বোর্ড আপাতত এর ছাড়পত্র দেওয়া স্থগিত রেখেছে।
সব মিলিয়ে ‘সিকান্দার’ সিনেমার পর সালমানের এই দেশাত্মবোধক প্রজেক্ট নিয়ে ভক্তদের মাঝে তুমুল আগ্রহ থাকলেও, মাতৃভূমি দেখতে দর্শকদের আরও বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।
সালমান খান ফিল্মসের ব্যানারে এই বিগ বাজেটের সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন অপূর্ব লাখিয়া। এতে গালওয়ান সংঘর্ষে নেতৃত্ব দেওয়া ১৬ বিহার রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল সন্তোষ বাবুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন সালমান খান। তাঁর বিপরীতে দেখা যাবে চিত্রাঙ্গদা সিংকে। এরই মধ্যে মাতৃভূমি সিনেমার টিজার ও তিনটি গান মুক্তি পেয়েছে।
মাতৃভূমি নিয়ে সৃষ্ট এই জটিলতায় আটকে না থেকে অন্য প্রজেক্টে মন দিয়েছেন সালমান খান। দক্ষিণি পরিচালক ভামশি পেডপাল্লির পরিচালনায় নতুন সিনেমার শুটিং প্রায় শেষ করেছেন। এতে তাঁর সঙ্গে প্রথমবারের মতো জুটি বেঁধেছেন নয়নতারা। আলোচিত পরিচালক জুটি রাজ-ডিকের সঙ্গেও হাত মিলিয়েছেন সালমান। রাজ-ডিকের সুপারহিরোনির্ভর নতুন সিনেমায় অভিনয় করছেন বলিউড ভাইজান।
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