সুজানের নতুন গান ‘নিঝুম রাত’: ভিডিও তৈরি হলো এআই দিয়ে

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘নিঝুম রাত’ গানের ভিডিওতে সুজান আফজাল। ছবি: সংগৃহীত
‘নিঝুম রাত’ গানের ভিডিওতে সুজান আফজাল। ছবি: সংগৃহীত

২০১৮ সালে নমনের সংগীত আয়োজনে ‘আঁধার পেরিয়ে’ শিরোনামের একটি অ্যালবাম প্রকাশ করেছিলেন সুজান আফজাল। গানগুলো শ্রোতাদের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এরপর ‘তুমিহীনা’, ‘স্বপ্নকথা’, ‘নিস্তব্ধ ভালোবাসা’সহ বেশ কিছু একক গান প্রকাশ করেন সুজান। নিজের প্রতিটি গানে ভিন্নতা আনার চেষ্টা করেন তিনি। এবার নতুন গান নিয়ে এলেন সুজান আফজাল। যথারীতি এই গানের সংগীতায়োজনেও থাকছে ভিন্নতা। তবে, এবার সুজান চমক দিয়েছেন গানের ভিডিওতে। পুরো ভিডিওটি বানিয়েছেন এআই দিয়ে।

সারা বিশ্বে এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই দিয়ে ভিডিও কনটেন্ট তৈরি হচ্ছে। সেই কথা মাথায় রেখে প্রথমবারের মতো সুজান উপহার দিলেন সম্পূর্ণ এআই জেনারেটেড সিনেম্যাটিক মিউজিক ভিডিও। যেখানে শিল্পীদের চেহারায় কোনো ধরনের পরিবর্তন না এনে তৈরি হয়েছে পুরো ভিডিও।

সুজানের গাওয়া নতুন গানের শিরোনাম ‘নিঝুম রাত’। গানটি লিখেছেন ও সুর করেছেন সুজান। সংগীত পরিচালনা করেছেন নমন। সুজান নিজেই তৈরি করেছেন গানের পুরো ভিডিও। ১২ অক্টোবর গানটি ইউটিউবসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে। ইতিমধ্যেই শ্রোতামহলে প্রশংসা কুড়াচ্ছে নিঝুম রাত।

এ প্রসঙ্গে কণ্ঠশিল্পী সুজান আফজাল বলেন, ‘সম্পূর্ণ এআই দিয়ে নিখুঁতভাবে গানের ভিডিওটি তৈরি হয়েছে। সব চিত্রায়ণ একদমই রিয়েল ক্যারেক্টর ইমেজ দিয়ে এডিটিং হয়েছে। এমন রিয়েল ক্যারেক্টর ইমেজভিত্তিক সিনেম্যাটিক ভিডিও দিয়ে বাংলাদেশে এআইভিত্তিক মিউজিক ভিডিওর আরেকটি অধ্যায়ের সূচনা হলো। আমরাই প্রথম এমন মিউজিক ভিডিও তৈরি করেছি। আশা করছি, দর্শকদের পছন্দ হবে।’

সংগীত পরিচালক নমন বলেন, ‘নিঝুম রাত গানটি মেলোডি ঘরানার। গানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এমন সিনেম্যাটিক মিউজিক ভিডিও বানানো হয়েছে। এআইভিত্তিক এমন মেইনস্ট্রিম ভিডিও সম্পাদন করা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। সেই চ্যালেঞ্জটাই জয় করার চেষ্টা করেছেন সুজান। আশা করি, সব শ্রোতার কাছে গানটি গ্রহণযোগ্যতা পাবে।’

ভিডিওটির গ্রাফিকস, কালার গ্রেডিং, এডিটিংসহ সব কাজই করেছেন সুজান আফজাল। গানে গিটার বাজিয়েছেন শামসুজ্জামান জামান। মিউজিক কম্পোজিশন, মিক্সিং ও মাস্টারিং করেছেন নমন।

বিনোদনসংগীতসংগীতশিল্পী
