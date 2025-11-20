Ajker Patrika
গান

‘আমি পাথরে ফুল ফোটাব’ নতুন করে গাইলেন ন্যান্‌সি-ইমরান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ন্যান্‌সি ও ইমরান। ছবি: সংগৃহীত
ন্যান্‌সি ও ইমরান। ছবি: সংগৃহীত

কয়েক মাস আগে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান অনুপম মিউজিক নতুন আয়োজনে তৈরি করেছিল ‘প্রেমের জ্বালা’ সিনেমার ‘আসসালামালাইকুম বিয়াইন সাব’ গানটি। গত সেপ্টেম্বরে মুক্তি পাওয়া গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন সৈয়দ অমি ও দিলশাদ নাহার কনা। এবার অনুপম মিউজিক নতুন করে নিয়ে আসছে ‘আমি পাথরে ফুল ফোটাব’ গানের দ্বিতীয় ভার্সন।

১৯৯৭ সালে মুক্তি পাওয়া ‘শেষ ঠিকানা’ সিনেমায় ব্যবহৃত হয়েছিল আমি পাথরে ফুল ফোটাব। গেয়েছিলেন এন্ড্রু কিশোর। মিল্টন খন্দকারের লেখা গানটির সুর ও সংগীত আয়োজন আলম খানের। নতুন গানটিতে ব্রিজ লাইন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে আমি পাথরে ফুল ফোটাব গানের প্রথম দুই লাইন। তাই গানের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে ‘আমি পাথরে ফুল ফোটাব ২.০’।

শেষ ঠিকানা সিনেমায় এন্ড্রু কিশোর একা গাইলেও নতুন আয়োজনে গানটি গেয়েছেন নাজমুন মুনিরা ন্যান্‌সি ও ইমরান মাহমুদুল। গান লিখেছেন আহমেদ রিজভী। সংগীত করেছেন ইমরান। ইতিমধ্যে ইমরানের স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়েছে রেকর্ডিং।

ইমরান মাহমুদুল বলেন, ‘আমি পাথরে ফুল ফোটাব একটি জনপ্রিয় গান। সেই গানের হুক লাইনটি ব্যবহার করে নতুন করে লেখা হয়েছে। এই গান দিয়ে অনেক দিন পর ন্যান্‌সি আপুর সঙ্গে গাইলাম। শেষ আমরা দুজনে গেয়েছিলাম “লিপস্টিক” সিনেমার “নিন্দুকে” গানটি। আশা করছি নতুন গানটিও সবার ভালো লাগবে।’

ইমরান আরও জানান, এই গানের সঙ্গে আরও একটি গানের রেকর্ডিং করেছেন ন্যান্‌সি। এতে ন্যান্‌সির সহশিল্পী মোহাম্মদ মিলন। সুর ও সংগীত আয়োজনের পাশাপাশি গানটি লিখেছেন ইমরান।

শেষ ঠিকানা সিনেমায় আমি পাথরে ফুল ফোটাব গানটিতে ঠোঁট মিলিয়েছিলেন অমিত হাসান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শাবনূর। এবারও বড় আয়োজনে মালয়েশিয়াতে হবে গানের ভিডিওর শুটিং। বানাবেন সৈকত রেজা। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী মাসে হবে শুটিং। তার আগেই চূড়ান্ত করা হবে গানের মডেল। নতুন বছর উপলক্ষে অনুপম মিউজিকের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে আমি পাথরে ফুল ফোটাব ২.০।

ছাপা সংস্করণ
সিনেমা

সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান শোবিজ তারকাদের

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ১০
চঞ্চল চৌধুরী, পড়শী। ছবি: সংগৃহীত
চঞ্চল চৌধুরী, পড়শী। ছবি: সংগৃহীত

আজ শুক্রবার সকালে রাজধানী ঢাকায় শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ঢাকার অদূরে নরসিংদীর কাছে উৎপত্তি হওয়া ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে তাৎক্ষণিক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি হতাহতেরও খবর পাওয়া গেছে। ভূমিকম্পের আকস্মিকতা ও তীব্রতা সারা দেশের মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করে। ভূমিকম্পের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় সবাইকে সতর্ক থাকার অনুরোধ করেছেন শোবিজ তারকারা।

ভূমিকম্পের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী ফেসবুকে লেখেন, ‘ভূমিকম্পের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা! সবাই নিরাপদে থাকুন, ভালো থাকুন, সৃষ্টিকর্তা সকলকে রক্ষা করুন।’

রাশেদ মামুন অপু লেখেন, ‘এ যাত্রায় ঢাকা শহর বেঁচে গেল। বাসায় একা। ছোটটা বাসার পাশে ড্রয়িং স্কুলে, বড়টা স্কুলে, এক্সাম চলছে, মেঝেতে বসে ছিলাম তারপর চারপাশ থেকে মনে হলো সবকিছু ভেঙে আসছে। নিচ থেকে অনবরত ওপর দিকে ধাক্কা, চারপাশের কাচের ফিটিংস/জিনিসপত্র ঝনঝন শব্দ। হঠাৎ মনে হলো, এ যাত্রায় বাচ্চাদের মুখ আর দেখা হলো না, ৬ তলার সিঁড়ি বেয়ে দৌড়, তারপর রাস্তা ধরে একছুটে ছোটটার স্কুলে। ওরা সবাই ভালো আছে।’

সাদিয়া আয়মান লেখেন, ‘আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি সবাই নিরাপদে আছেন। আমি এর আগে কখনো এমন ভূমিকম্প অনুভব করিনি, এটি সত্যিই আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছে।’

সংগীতশিল্পী শায়ান চৌধুরী অর্ণব তাঁর ভবনের একটি ছবি প্রকাশ করেছেন, যেখানে দেখা যায় প্লাস্টার ভেঙে ফেটে পড়েছে।

সাবরিনা পড়শী লেখেন, ‘আমরা প্রস্তুত তো? আজকের ভূমিকম্পে কয়েক সেকেন্ডের কম্পনই মনে করিয়ে দিল—একটা বড় ঝাঁকুনিতে আমরা কতটা অসহায় হয়ে যেতে পারি। ভাবতেই ভয় লাগে, এই কম্পনটা যদি আরও ১০-১৫ সেকেন্ড স্থায়ী হতো! বিশেষজ্ঞ এবং আবহাওয়া অধিদপ্তর অনেক দিন ধরেই সতর্ক করে আসছে—বাংলাদেশ একটি ভূমিকম্প-ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। তবুও প্রশ্ন রয়ে যায়—প্রস্তুতি কোথায়? আমরা কি সত্যিই বড় বিপদ মোকাবিলার মতো প্রস্তুত? ভবনের মান, মানুষের নিরাপত্তা, উদ্ধার ব্যবস্থা—সবকিছু কি ঠিক আছে? বাংলাদেশ কি প্রস্তুত? আল্লাহ আমাদের দেশকে সুরক্ষিত রাখুন।’

সিনেমাবিনোদনটেলিভিশন
সাক্ষাৎকার

আমাকে সেখানেই পাওয়া যাবে, যেখানে চরিত্রের গুরুত্ব থাকবে: সুনেরাহ বিনতে কামাল

সুনেরাহ বিনতে কামাল। ছবি: সংগৃহীত

সম্প্রতি প্রচার শুরু হয়েছে ধারাবাহিক নাটক ‘এটা আমাদেরই গল্প’। বানিয়েছেন মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ। এতে সায়রা চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুনেরাহ বিনতে কামাল। এটি সুনেরাহ অভিনীত প্রথম ধারাবাহিক। নতুন এই ধারাবাহিকসহ নানা বিষয়ে অভিনেত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন শিহাব আহমেদ

শিহাব আহমেদ, ঢাকা 
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ১১

এ মাসে প্রচার শুরু হয়েছে আপনার অভিনীত প্রথম ধারাবাহিক নাটক ‘এটা আমাদেরই গল্প’। নাটকটি সম্পর্কে জানতে চাই।

এই নাটকে পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। ভিন্নধর্মী কিছু করার প্রয়াস থেকেই এই নাটকে যুক্ত হওয়া। নতুন একটা অভিজ্ঞতা হচ্ছে। এটি পরিচালনা করেছেন মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ। আমি অভিনয় করছি সায়রা চরিত্রে। ধারাবাহিকটি প্রচার করা হচ্ছে সিনেমাওয়ালা ইউটিউব চ্যানেলে।

প্রচারের শুরুতেই দর্শকের আগ্রহ সৃষ্টি করেছে ধারাবাহিকটি। সোশ্যাল মিডিয়ায় নাটকটি নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হচ্ছে। আপনার অনুভূতি কী?

দর্শকদের ভালো লাগার কথা মাথায় রেখে কাজ করি আমি। সব সময় চেষ্টা করি মন দিয়ে অভিনয় করার। যখন দর্শকের পছন্দ হয় সেটাই একজন শিল্পীর জন্য বড় পাওয়া হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুটিং করতে হয়, একবারের জন্য বিরক্ত হওয়া যায় না, ঠিকঠাকভাবে এক্সপ্রেশন দিতে হয়। গল্পটি সঠিকভাবে পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে অনেক কিছু মেইনটেইন করতে হয়। প্রচারের পর দর্শকের কাছ থেকে ভালো সাড়া পেলে সেই আনন্দটা হয় অন্য রকম।

এর আগে কোনো ধারাবাহিকে কাজ করেননি। এই ধারাবাহিকে কাজ করার বিশেষ কোনো কারণ আছে কি?

প্রথমবার ধারাবাহিক করছি—এভাবে চিন্তা করিনি। এর আগে ওয়েব সিরিজে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা আমার আছে। নির্মাতা মোস্তফা কামাল রাজ ভাই যখন গল্পটি শোনালেন, তখন খুব ভালো লাগল। সায়রা চরিত্রটি শুনে মজা লাগল, খুব ইন্টারেস্টিং। এ ছাড়া আমি এখন চেষ্টা করছি ভিন্ন ভিন্ন কাজের মাধ্যমে সব শ্রেণির দর্শকের কাছে পৌঁছাতে। আমার মনে হয়, এই ধারাবাহিকটি দিয়ে ভিন্ন একটা ঘরানার দর্শকের কাছে পৌঁছাতে পারব। ওইদিক থেকে ভাবলে মনে হয় আমার সিদ্ধান্তটা সঠিক। এ মাসেই প্রচার শুরু হয়েছে। আমার বিশ্বাস, সামনে আরও ভালো লাগবে দর্শকদের।

সাধারণত সিনেমা এবং ওটিটিতে পাওয়া যেত আপনাকে। গত বছর থেকে নাটকে নিয়মিত হয়েছেন। নাটকে যুক্ত হওয়ার পেছনে কী কারণ?

বিশেষ কোনো কারণ নেই। আমি সব সময় শিখি। নতুন কিছু শিখতে পছন্দ করি। সিনিয়ররা পরামর্শ বা বুদ্ধি দিলেন নাটকে অভিনয়ের চেষ্টা করো, এই অঙ্গনে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা নেওয়ার দরকার আছে। আমিও চেষ্টা করলাম নতুন কিছু শিখতে। এ ছাড়া আমাদের এখানে ওয়েবের কাজ কম হয়। সিনেমা আরও কম হয়। নাটকটাই বেশি হয়। তবে শুধু যে নাটক নিয়েই আমার ব্যস্ততা, তা কিন্তু নয়। সব মাধ্যমেই কাজ করা হচ্ছে। গল্প ভালো লাগলে নতুন কাজের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি, সেটা যে প্ল্যাটফর্মেই হোক।

নাটকে চরিত্র ধারণের জন্য সময় কম পাওয়া যায়। এই বিষয়টা কতটা চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছে?

চ্যালেঞ্জ বলব না, এই বিষয়টি আমার ভালো লেগেছে। প্রতিটি বিভাগের কাজ আলাদা ধরনের। অনেক সময় ধরে একটি চরিত্রে প্রবেশে যেমন আনন্দ পাই, তেমনি হুট করে যে করতে পারছি, এটাও একধরনের তৃপ্তি দেয়।

নাটকে কি নিয়মিত পাওয়া যাবে, নাকি ভিন্ন পরিকল্পনা আছে?

আমি আসলে খুব পরিকল্পনা করে কাজ করি না। তাই নিয়মিত দেখা যেতে পারে, আবার নাও হতে পারে। সিনেমায় ঢুকে পড়লে নাটকে বিরতি পড়তে পারে। যেখানে যতটুকু সময় দিতে হয় ততটুকু সময় তো দিতে হবে। প্রতিটি প্রজেক্টেই প্রয়োজন অনুসারে সময় দিতে চাই। সেভাবেই সবকিছু ম্যানেজ করার চেষ্টা করছি।

নতুন একটি ওয়েব সিরিজের শুটিং শেষ করেছেন। সিরিজটি নিয়ে কিছু বলুন।

রাবা খানের গল্পে এটি পরিচালনা করেছেন আরাফাত মহসিন নিধি। এখন এটা নিয়ে কথা বলতে চাইছি না। সিরিজটি আমার কাছে স্পেশাল। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এলে এ নিয়ে কথা বলব।

‘দাগি’ ও ‘উৎসব’ সিনেমায় আপনাকে অতিথি চরিত্রে দেখা গেছে। স্বল্প উপস্থিতির চরিত্রগুলোতে অভিনয়ের সিদ্ধান্ত কতটুকু প্রভাব ফেলেছে ক্যারিয়ারে?

এই সিদ্ধান্ত আমার ক্যারিয়ারে অনেক প্রভাব পড়েছে। স্বল্প সময়ের স্ক্রিন প্রেজেন্স হলেও দুটি সিনেমাতেই আমার চরিত্র নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এমন কাজই করতে চাই যেটা ইমপ্যাক্টফুল হবে আমার জন্য। আমাকে সেখানেই পাওয়া যাবে যেখানে চরিত্রের গুরুত্ব থাকবে। আমি কতটুকু স্ক্রিনে থাকছি সেটা বিষয় না, আমার অভিনীত চরিত্রটি গল্পে কতটুকু প্রভাব ফেলছে, সেটাই বড় কথা। আমি চাই দর্শক যেন আমাকে না দেখে চরিত্রটাকে দেখে। অভিনয় আমার কাছে আত্মার ভাষা, যেখানে আমি প্রতিবার ভাঙি, আবার নতুন হয়ে গড়ি।

ছাপা সংস্করণ
সিনেমা

অ্যানিমেশন নিয়ে পাঁচ দিনব্যাপী প্রদর্শনী

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
অ্যানিমেশন নিয়ে পাঁচ দিনব্যাপী প্রদর্শনী

গত জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত ৩ মাস সেশনের অ্যানিমেশন শর্ট ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট নামের একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছিল আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা। ওয়ার্কশপটি পরিচালনা করেছেন অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র নির্মাতা আফরোজা সারা। সেই ওয়ার্কশপে তৈরি প্রকল্পগুলো নিয়ে ধানমন্ডির আলিয়ঁস ফ্রঁসেজের লা গ্যালারিতে আজ শুরু হচ্ছে ‘২২’ নামের বিশেষ প্রদর্শনী। ওয়ার্কশপে অংশ নেওয়া ২২ জন তরুণ অ্যানিমেটরের চলমান প্রকল্পের ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ের বিভিন্ন কাজ দেখা যাবে এই প্রদর্শনীতে। প্রদর্শনী চলবে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত।

অ্যানিমেশন প্রোডাকশন সাধারণত চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়—ডেভেলপমেন্ট, প্রি-প্রোডাকশন, প্রোডাকশন এবং পোস্ট-প্রোডাকশন। এই ওয়ার্কশপটি শুধু ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে, যে ধাপটি অ্যানিমেটেড ফিল্মের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রায় সময়ই তা উপেক্ষিত থাকে।

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীরা নানা ধরনের ডেভেলপমেন্টাল অনুশীলনে যুক্ত ছিলেন, যার মধ্যে ছিল থিম্যাটিক ও ভিজ্যুয়াল রিসার্চ, চরিত্র ও জগৎ তৈরি, কনসেপ্ট আর্ট, স্ক্রিপ্টের খসড়া এবং স্টোরিবোর্ডিং। এই প্রদর্শনীতে তাঁরা তাঁদের ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ের কাজ যেমন মুড বোর্ড, কনসেপ্ট আর্ট, স্কেচবুক এবং স্টোরিবোর্ড জনসমক্ষে উপস্থাপন করবেন, যার মাধ্যমে দর্শকেরা অ্যানিমেশন সৃষ্টির প্রাথমিক ধাপগুলো দেখার সুযোগ পাবেন, পেছনের সৃজনশীল প্রক্রিয়া বুঝতে পারবেন।

ছাপা সংস্করণ
টেলিভিশন

পলাশের ডাকবাক্স ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে চট্টগ্রামে বসবে ব্রেস্ট ফ্রিডিং কর্নার

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
জিয়াউল হক পলাশ। ছবি: সংগৃহীত
জিয়াউল হক পলাশ। ছবি: সংগৃহীত

নির্মাণ ও অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত জিয়াউল হক পলাশ। ডাকবাক্স নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী ফাউন্ডেশন আছে তাঁর। এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের সহায়তা করেন তিনি। এবার ডাকবাক্স ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের ৫টি পয়েন্টে বসতে যাচ্ছে ব্রেস্ট ফ্রিডিং কর্নার।

দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়েদের ঘরের বাইরে ভোগান্তি দূর করার জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছে ফাউন্ডেশনটি। প্রথম ধাপে চট্টগ্রামের কারা ফটক, রেলস্টেশন ও বিনোদনের ৩টি স্পটে বসবে এই কর্নার। পরবর্তী সময়ে শহরের বেশ কয়েকটি জায়গায় উদ্যোগ নেওয়া হবে ব্রেস্ট ফ্রিডিং কর্নার বসানোর।

সম্প্রতি চট্টগ্রামের সিটি করপোরেশনে এই উদ্যোগের প্রস্তাবনা উপস্থাপন করে ডাকবাক্স ফাউন্ডেশন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের উদ্যোক্তা অভিনেতা জিয়াউল হক পলাশ। তিনি বলেন, ‘চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের অধীনে আমাদের যাঁরা মা ও শিশু আছেন, তাঁদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কাজ করবে ডাকবাক্স। কাজগুলো ঠিকভাবে করতে সিটি করপোরেশনের সহায়তা চাই।’

চট্টগ্রামে ব্রেস্ট ফিডিং পয়েন্ট চালুর উদ্যোগের খবর জানিয়ে পলাশ বলেন, ‘আমি বাবা হওয়ার পর দেখেছি, আমার সন্তানকে আউটডোরে আমার স্ত্রী ব্রেস্ট ফিডিং করাতে পারেনি। সেই দিন থেকে ভেবেছি এটা নিয়ে আমি কাজ করব। আমার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দিনের পর দিন চেষ্টা করে গেছি। এখন কিছুটা আশার আলো দেখতে পেলাম। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন আমাদের এই উদ্যোগকে সাপোর্ট দেবে বলেছে। বাকিটা সময়ের ওপর। আশা করি, আমাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে আপনারা থাকবেন।’

পলাশ এখন ব্যস্ত কাজল আরিফিন অমির ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট ৫’ ধারাবাহিক নিয়ে। এই ধারাবাহিকের প্রথম সিজন থেকেই যুক্ত আছেন পলাশ। এটি দিয়েই অভিনেতা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন তিনি। এ ছাড়া সম্প্রতি পলাশ যুক্ত হয়েছেন তপু খানের ‘বইয়ের পোকা’ নামের নতুন একক নাটকে। এতে তাঁর সঙ্গে দেখা যাবে পারসা ইভানাকে। এই নাটক দিয়ে অনেক দিন পর আবারও পর্দায় জুটি হচ্ছেন পলাশ ও ইভানা। নাটকটি তৈরি হবে ক্লাব ইলেভেন এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে। পাশাপাশি নতুন কয়েকটি কাজের প্রস্তুতি নিচ্ছেন পলাশ।

ছাপা সংস্করণ
