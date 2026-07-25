অসুস্থ শিশুদের মুখে হাসি ফোটাচ্ছে ‘টয় স্টোরি ৫’

বক্স অফিসে রাজত্ব করার পাশাপাশি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিশুদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে ডিজনি ও পিক্সারের সাড়াজাগানো অ্যানিমেটেড সিনেমা ‘টয় স্টোরি ৫’। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা স্টারলাইট চিলড্রেনস ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিশ্বের ৪০০টির বেশি শিশু হাসপাতালে সিনেমাটি প্রদর্শনের পাশাপাশি হাজার হাজার উপহার পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।
হলিউডের অ্যানিমেশন ইন্ডাস্ট্রির ইতিহাস বদলে দেওয়া কালজয়ী ফ্র্যাঞ্চাইজি টয় স্টোরি। ১৯৯৫ সালে মুক্তি পায় এর প্রথম পর্ব। এরপর এসেছে আরও তিনটি সিনেমা। গত ১৯ জুন মুক্তি পায় টয় স্টোরি ৫। বর্তমান আধুনিক যুগে শিশুরা কীভাবে খেলনা ছেড়ে ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে—এ থিমে তৈরি সিনেমাটি ইতিমধ্যে আয় করেছে ৯৬৪ মিলিয়ন ডলারের বেশি।
তবে শুধু বাণিজ্যিক সাফল্যের মধ্যেই এর প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকেনি। ডিজনি মুভি মোমেন্টস প্রজেক্টের আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের ৩০০টির বেশি হাসপাতালসহ বিশ্বজুড়ে ৪০০টির বেশি শিশু হাসপাতালে সিনেমাটির বিশেষ স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে ভর্তি শিশু ও তাদের পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয় টয় স্টোরি ৫ সিনেমার থিমভিত্তিক ১৮ হাজারের বেশি খেলনা এবং সিনেমার জনপ্রিয় চরিত্রের আদলে তৈরি ৩৪ হাজার বিশেষ গাউন।
ওয়াশিংটন ডিসি, ওকল্যান্ড এবং অরল্যান্ডোর হাসপাতালগুলোতে শিশুদের জন্য ছিল বাড়তি চমক। সেখানে সিনেমাটির জনপ্রিয় চরিত্র ‘উডি’ ও ‘জেসি’ সশরীর উপস্থিত হয়ে শিশুদের সারপ্রাইজ দেয়। এর পাশাপাশি পিক্সারের প্রখ্যাত অ্যানিমেটররা শিশুদের ছবি আঁকা শেখানোর বিশেষ সেশন পরিচালনা করেন।
আজ ঢাকার ১০০ ফুটের মাদানি অ্যাভিনিউর কোর্টসাইডে গান শোনাবেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আতিফ আসলাম। ‘মেইন স্টেজ ফিচারিং আতিফ আসলাম’ শিরোনামের কনসার্টে অংশ নিতে গত বুধবার রাতে বাংলাদেশে এসেছেন আতিফ। কনসার্ট ও নিজের নতুন অ্যালবাম নিয়ে গতকাল বিকেলে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন আতিফ আসলাম।১ দিন আগে
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।১ দিন আগে
দুই দশক ধরে ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’ সিনেমার গল্প নিয়ে কাজ করেছেন রুবাইয়াত হোসেন। ২০০৬ সালে এই গল্প নিয়ে তৈরি করতে চেয়েছিলেন স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা। পরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা নির্মাণের পথে হাঁটেন। চিত্রনাট্য নিয়ে ঘুরেছেন বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে। পেয়েছেন আন্তর্জাতিক ফান্ড।১ দিন আগে
স্টার সিনেপ্লেক্সে আজ মুক্তি পাচ্ছে বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করা চারটি হলিউড সিনেমা। হরর, সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার, টাইম-ট্রাভেল অ্যাডভেঞ্চার থেকে পপতারকা বিলি আইলিশের থ্রিডি লাইভ কনসার্ট ফিল্ম—সবই আছে এই তালিকায়।১ দিন আগে