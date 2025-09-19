Ajker Patrika
ভার্চুয়াল কে-পপ তারকার অবমাননা করাও অপরাধ— বলল দক্ষিণ কোরিয়ার আদালত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
প্লেভ ব্যান্ডের পারফরমেন্সের একটি দৃশ্য। ছবি: স্ক্রিনশট
প্লেভ ব্যান্ডের পারফরমেন্সের একটি দৃশ্য। ছবি: স্ক্রিনশট

দক্ষিণ কোরিয়ার একটি আদালত একটি ভার্চুয়াল কে-পপ বয়ব্যান্ডের সদস্যদের মানহানি করার জন্য এক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীকে ৩৬০ মার্কিন ডলার (৫ লাখ ওয়ান) জরিমানা করেছেন।

‘প্লেভ’ (Plave) নামক এই কে-পপ গ্রুপটির পাঁচ সদস্যই ভার্চুয়াল চরিত্র। মোশন-ক্যাপচার প্রযুক্তির মাধ্যমে আসল, অজ্ঞাতনামা পারফরমারদের কণ্ঠ ও অ্যানিমেশন ব্যবহার করে এসব চরিত্র নির্মাণ করা হয়েছে।

গত বছর, প্লেভের এজেন্সি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে তাদের গ্রুপ সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করার জন্য একজন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা করে। চলতি বছরের মে মাসে আদালত এই রায় দেয়। চলতি মাসে আদালতের ওয়েবসাইটে সেই রায় প্রকাশ করা হয়েছে। এটি ভার্চুয়াল কে-পপ আইডলদের নিয়ে প্রথম দিকের একটি মামলা। দক্ষিণ কোরিয়ার বিনোদন জগতে এই ধরনের ব্যান্ড ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

২০২৩ সালে আত্মপ্রকাশ করা প্লেভ কে-পপের সবচেয়ে সফল ভার্চুয়াল তারকাদের মধ্যে অন্যতম। তাদের ইউটিউব চ্যানেলে এক মিলিয়নেরও বেশি ফলোয়ার রয়েছে। তারা নিয়মিতভাবে মিউজিক ভিডিও ও ব্লগ পোস্ট করে। তাদের দেশের সবচেয়ে বড় মিউজিক অ্যাওয়ার্ডগুলোতেও নিয়মিত উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

২০২৪ সালের জুলাই মাসে, অভিযুক্ত ব্যক্তি প্লেভকে উদ্দেশ করে আপত্তিকর মন্তব্যসহ একাধিক পোস্ট করেন। কোরিয়া টাইমসের প্রতিবেদন অনুসারে, এর মধ্যে এমন মন্তব্যও ছিল—অবতারগুলোর পেছনের মানুষেরা ‘আসলে কুৎসিত হতে পারে’ এবং তাদের মধ্যে ‘সাধারণ কোরীয় পুরুষের ভাইব’ রয়েছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবি করেন, তাঁর মন্তব্যগুলো কাল্পনিক চরিত্রদের উদ্দেশ করে বলা, আসল মানুষগুলো তাঁর লক্ষ্য নন। কিন্তু আদালত এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, যদি একটি অবতার ব্যাপকভাবে কোনো বাস্তব ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে বলে স্বীকৃত হয়, তাহলে সেই অবতারের ওপর আক্রমণও আসল ব্যক্তির ওপর আক্রমণ হিসেবে গণ্য হবে।

প্লেভের এজেন্সি ভ্লাস্ট প্রতি পারফরমারের জন্য ৬৫ লাখ ওয়ান ক্ষতিপূরণ চেয়েছিল। তাদের মতে, মন্তব্যগুলো শিল্পীদের মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়েছিল। তবে আদালত তাঁদের সেই দাবির একটি অংশই কেবল মঞ্জুর করেছে, জনপ্রতি ১ লাখ ওয়ান ক্ষতিপূরণের আদেশ দিয়েছে। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, আদালত আপত্তিকর মন্তব্য এবং ঘটনার পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই পরিমাণ জরিমানা নির্ধারণ করেছে।

ভ্লাস্ট এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করেছে। তারা বলেছে, এই মামলাটি ভার্চুয়াল অবতারদের মানহানির ঘটনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

দক্ষিণ কোরিয়াআদালতগানজরিমানাবিনোদন
