বিনোদন

ইন্ডিয়ান আইডল-৩ জয়ী প্রশান্ত তামাং আর নেই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১১ জানুয়ারি ২০২৬, ২১: ০৩
প্রশান্ত তামাং। ছবি: দ্য হিন্দু
প্রশান্ত তামাং। ছবি: দ্য হিন্দু

ভারতের জনপ্রিয় গায়ক ও অভিনেতা, ইন্ডিয়ান আইডল সিজন-৩-এর বিজয়ী প্রশান্ত তামাং মারা গেছেন। রোববার (১১ জানুয়ারি) ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসসহ একাধিক ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে নয়াদিল্লির নিজ বাসভবনে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন প্রশান্ত।

দার্জিলিংয়ে জন্ম নেওয়া এবং নেপালি বংশোদ্ভূত প্রশান্ত তামাং ২০০৪ সালে সনি এন্টারটেইনমেন্ট টেলিভিশনের জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো ইন্ডিয়ান আইডলের তৃতীয় আসরের শিরোপা জিতে দেশজুড়ে পরিচিতি পান। ওই আসরের ফাইনালে তিনি বিপুল ব্যবধানে জয়ী হন। ভোটের হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন প্রায় সাত কোটি ভোট; যা একই পর্বে রানার্সআপ অমিত পালের প্রাপ্ত ভোটের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ বেশি।

ইন্ডিয়ান আইডলের সাফল্যের পর প্রশান্ত তামাং সংগীতজগতে স্বতন্ত্র ক্যারিয়ার গড়ে তোলেন। তিনি প্রকাশ করেন তাঁর প্রথম অ্যালবাম ‘ধন্যবাদ’, যেখানে হিন্দি ও নেপালি—উভয় ভাষার গান স্থান পায়। পাশাপাশি তিনি নেপালি চলচ্চিত্রেও কণ্ঠশিল্পী হিসেবে কাজ করেন। তাঁর গাওয়া উল্লেখযোগ্য নেপালি চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে ‘গোরখা পাল্টান’ (২০১০), ‘আঁগালো ইয়ো মায়া কো’ এবং ‘হিম্মত ২’ (২০১৩)।

সংগীতের পাশাপাশি অভিনয়েও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন প্রশান্ত তামাং। নেপালি চলচ্চিত্র ‘গোরখা পাল্টান’-এর মাধ্যমে তাঁর অভিনয়জীবনের সূচনা। এরপর তিনি ‘আঁগালো ইয়ো মায়া কো’, ‘কিনা মায়া মা’ (২০১১), ‘নিশানি’ (২০১৪), ‘পরদেশি’ (২০১৫) এবং ‘ইয়ে মায়া হানাইমা’সহ একাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। এর মধ্যে ‘গোরখা পাল্টান’ ও ‘নিশানি’ চলচ্চিত্র দুটি গোরখা বীরত্বকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয় এবং নেপালে ব্যাপক ব্যবসা সফলতা পায়।

হিন্দি বিনোদন জগতে প্রশান্ত তামাংয়ের অভিষেক ঘটে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওর জনপ্রিয় ক্রাইম থ্রিলার সিরিজ ‘পাতাল লোকে’র দ্বিতীয় সিজনে। সেখানে তিনি ডেনিয়েল আচো চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের নজর কাড়েন। তাঁর সর্বশেষ বলিউড প্রকল্প ছিল অপূর্ব লাখিয়ার পরিচালনায় নির্মিত সামরিক নাট্যচিত্র ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’। সালমান খান ফিল্মস প্রযোজিত এই ছবিতে অভিনয় করেছেন সালমান খান ও চিত্রাঙ্গদা সিং। চলচ্চিত্রটি লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারত-চীন সীমান্ত সংঘাতের প্রেক্ষাপটে নির্মিত।

প্রশান্ত তামাংয়ের অকাল প্রয়াণে সংগীত ও চলচ্চিত্র অঙ্গনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তাঁর ভক্ত, সহশিল্পী ও শুভানুধ্যায়ীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

বিষয়:

অভিনেতাতারকাগায়কইন্ডিয়ান আইডলভারতসংগীতসংগীতশিল্পীবিনোদন
