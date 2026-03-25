Ajker Patrika
গান

নতুন প্রজন্মের উদ্দেশে নতুন আয়োজনে ‘প্রথম বাংলাদেশ’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘প্রথম বাংলাদেশ’ গানের শুটিংয়ে শিল্পীরা। ছবি: সংগৃহীত

শাহনাজ রহমতুল্লাহর গাওয়া কালজয়ী দেশাত্মবোধক গান ‘প্রথম বাংলাদেশ’। ‘প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ’—এমন কথায় গানটি লিখেছেন মনিরুজ্জামান মনির, সুর করেছেন আলাউদ্দিন আলী। সত্তরের দশকের শেষভাগে বাংলাদেশ টেলিভিশনে নওয়াজিশ আলী খান প্রযোজিত ‘বর্ণালী’ অনুষ্ঠানে গানটি প্রথম পরিবেশন করেন শাহনাজ রহমতুল্লাহ। এরপর দেশজুড়ে গানটি ছড়িয়ে পড়ে মানুষের মুখে মুখে। এটি বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক গান হিসেবে এখনো শ্রোতাদের হৃদয়ে বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ২৬ মার্চ মুক্তি পেতে যাচ্ছে কালজয়ী দেশাত্মবোধক গান ‘প্রথম বাংলাদেশ’-এর নতুন সংস্করণ।

নতুন সংস্করণটির সংগীত পরিচালনা করেছেন ফুয়াদ আল মুক্তাদির এবং এক্সিকিউটিভ প্রোডিউসার হিসেবে রয়েছেন তাজওয়ার আওয়াল। প্রোডাকশন পার্টনার হিসেবে যুক্ত আছেন আদনান করিম ও আশিক জামান। এতে কণ্ঠ দিয়েছেন একদল সংগীতশিল্পী। আছেন শায়ান চৌধুরী অর্ণব, আলিফ আলাউদ্দিন, সিঁথি সাহা, অনিমেষ রায়, কাজী ফয়সাল আহমেদ, শুভসহ অনেকে।

প্রথম বাংলাদেশ গানের নতুন সংস্করণ দিয়ে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে নতুন মিউজিক ও ক্রিয়েটিভ প্রোডাকশন প্ল্যাটফর্ম ফায়ারওয়াক্স। প্রথম প্রজেক্ট হিসেবে প্রথম বাংলাদেশ গানটিকে বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে ফায়ারওয়াক্স জানায়, প্রথম বাংলাদেশ গানটি দেশের প্রতি ভালোবাসা, ঐক্য, দৃঢ়তা এবং বাঙালি জাতির সম্মিলিত আবেগের এক শক্তিশালী প্রতিফলন। ভিন্ন এই আয়োজনের মাধ্যমে গানটির ঐতিহ্য ও আবেগ অক্ষুণ্ন রেখে তা নতুন প্রজন্মের কাছে নতুনভাবে উপস্থাপন করাই এই প্রযোজনা সংস্থার মূল লক্ষ্য।

গানটির মিউজিক ভিডিওটি লাইভ পারফরম্যান্সের আঙ্গিকে নির্মিত হয়েছে, যেখানে সংগীতশিল্পীদের গায়কি, লাইভ ইনস্ট্রুমেন্টেশন এবং তাৎক্ষণিক পারফরম্যান্সের ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

ভিডিওটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে প্রজন্মান্তরের পরিবর্তনের প্রতীকী উপস্থাপনাও দেখা যাবে, যেখানে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেন, যাঁরা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনগানবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

