চলে গেলেন হলিউড অভিনেত্রী ভ্যালেরি পেরিন

হলিউড অভিনেত্রী ভ্যালেরি পেরিন মারা গেছেন। গতকাল ২৩ মার্চ লস অ্যাঞ্জেলেসের বেভারলি হিলসে অভিনেত্রীর মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। পরিবার সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন পারকিনসন রোগে ভুগছিলেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টের মাধ্যমে পরিচালক স্ট্যাচি সাউদার বলেন, ‘গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ভ্যালেরি আর আমাদের মধ্যে নেই।’
দীর্ঘ ১৫ বছরেরও বেশি সময় পারকিনসন রোগের সঙ্গে লড়াই করেছেন ভ্যালেরি। তাঁর অসুস্থতা ও জীবনসংগ্রাম নিয়ে ২০১৯ সালে একটি প্রামাণ্যচিত্রও নির্মাণ করা হয়।
১৯৭৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘লেনি’ সিনেমার জন্য কান চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার অর্জন করেন ভ্যালেরি পেরিন। একই সিনেমার জন্য তিনি অস্কার ও গোল্ডেন গ্লোবের জন্য মনোনয়ন পান। তবে সাধারণ দর্শকের কাছে তিনি বেশি পরিচিত ‘সুপারম্যান’ সিরিজের ‘মিস টেশম্যাকার’ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য।
