নতুন গান নিয়ে ফিরছেন হাশিম মাহমুদ, সঙ্গে ইমন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
নতুন গানের ভিডিওর শুটিংয়ে ইমন চৌধুরী ও হাশিম মাহমুদ। ছবি: সংগৃহীত
গীতিকার ও সুরকার হাশিম মাহমুদকে নিয়ে হইচই পড়ে যায় ‘হাওয়া’ সিনেমার ‘সাদা সাদা কালা কালা গান’টি প্রকাশের পর। প্রথম গানেই পরিচিতি পান তিনি। এর পর কোক স্টুডিও বাংলায় প্রকাশ পায় তাঁর লেখা ‘কথা কইয়ো না’। ইউটিউবে এখন পর্যন্ত ৯৩ মিলিয়নের বেশি মানুষ উপভোগ করেছেন গানটি। এটিই কোক স্টুডিও বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় গান।

এক বছর পর আবার নতুন গান নিয়ে আসছেন হাশিম মাহমুদ। এবার শুধু লেখা ও সুর নয়, গানটি গেয়েছেনও তিনি। ‘বাজি’ শিরোনামের গানটি আজ প্রকাশ পাবে কোক স্টুডিও বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে।

হাওয়া সিনেমা মুক্তির কয়েক বছর আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল ‘তোমায় আমি পাইতে পারি বাজি’ শিরোনামের একটি গান। সেই ভিডিওতে দেখা যায়, উষ্কখুষ্ক চুল-দাড়ির এক লোক খালি গলায় গানটি গাইছেন। সেই গানের মাধ্যমে প্রথম আলোচনায় আসেন গীতিকার ও সুরকার হাশিম মাহমুদ। এরপর নিজের সিনেমার গানের জন্য হাশিমকে খুঁজে নেন হাওয়া সিনেমার নির্মাতা মেজবাউর রহমান সুমন। যে গান দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রথম ভাইরাল হয়েছিলেন, সেই বাজি গানটি শোনা যাবে হাশিম মাহমুদের কণ্ঠে। সংগীত আয়োজন করেছেন ইমন চৌধুরী।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে সাদা সাদা কালা কালা গানটি নিজে গাইতে পারেননি হাশিম মাহমুদ। ইমন চৌধুরীর সংগীতায়োজনে কণ্ঠ দিয়েছিলেন এরফান মৃধা শিবলু। এরপর কোক স্টুডিও বাংলার ‘কথা কইয়ো না’ গানটিও কণ্ঠে তোলেন শিবলু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বাউলশিল্পী আলেয়া বেগম। এই প্রথমবার হাশিম মাহমুদের কণ্ঠে রেকর্ড হলো তাঁর লেখা গান।

হাশিম মাহমুদের গান দিয়ে এক বছরের বেশি সময় পর আবার শুরু হচ্ছে কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজন। এই সিজনে ১১টি গান প্রকাশের কথা থাকলেও ৩টি গানের পর থমকে গিয়েছিল কার্যক্রম। গত বছর মে মাসে সর্বশেষ প্রকাশ পেয়েছিল ‘অবাক ভালোবাসা’। ওয়ারফেজের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে নতুন আঙ্গিকে গানটি পরিবেশন করেছিল ব্যান্ডটি।

কোক স্টুডিও বাংলা থেকে জানানো হয়েছে, সামনে আসতে চলেছে এ সিজনের আরও ছয়টি গান। যেসব গানে তারকাশিল্পীদের পাশাপাশি থাকবেন নতুন শিল্পীরাও। কোক স্টুডিও বাংলার মিউজিক কিউরেটর শায়ান চৌধুরী অর্ণব বলেন, ‘এ সিজনে প্রতিভাবান সব শিল্পীকে একত্র করা হয়েছে। তাঁরা দারুণ কিছু তৈরি করেছেন। প্রতিটি গান সৃষ্টির সময় আমরা যে আবেগ ও আনন্দ অনুভব করেছি, আমাদের শ্রোতারাও সেটা অনুভব করবেন বলে আশাবাদী আমি।’

গীতিকার সিনেমা গান
