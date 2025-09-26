Ajker Patrika
জয় শাহরিয়ারের নতুন অ্যালবাম ‘বোকা’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সংগীতশিল্পী জয় শাহরিয়ার। ছবি: সংগৃহীত
সংগীতশিল্পী জয় শাহরিয়ার। ছবি: সংগৃহীত

ছয় বছর পর একক অ্যালবাম নিয়ে আসছেন সংগীতশিল্পী জয় শাহরিয়ার। নাম ‘বোকা’। এটি জয়ের পঞ্চম স্টুডিও অ্যালবাম। সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে এই অ্যালবামের প্রথম গান ‘তোমাকে ভুলতে সময় লাগবে’।

কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি গানটির কথা ও সুর করেছেন জয় শাহরিয়ার। তোমাকে ভুলতে সময় লাগবে গানটির কোরাসের শেষ লাইনটি প্রয়াত কবি ও নির্মাতা আবুল হোসেন খোকনের কবিতা ‘তোমাকে ভুলতে আরেকটু সময় লাগবে আমার’ থেকে নেওয়া হয়েছে বলে জানান জয়। গানটি আবুল হোসেন খোকনকে উৎসর্গ করা হয়েছে।

জয় শাহরিয়ার বলেন, ‘শিল্পী হিসেবে আমার আজকের যে অবস্থান, তাতে পরিবারের বাইরে যে গুটিকয়েক মানুষের অবদান অনস্বীকার্য, আবুল হোসেন খোকন তাঁদের একজন। সবাই তাঁকে ভাই বলে সম্বোধন করলেও আমি মামা বলে ডাকতাম। মামার এই কবিতাটি যেদিন প্রথম পড়ি, অসম্ভব ভালো লেগে যায়। তাঁকে বলি, এখান থেকে একটা গানের লিরিক করে দেন। মামা বললেন, তোমার মতো বানায় নাও। খোকন মামা চলে গেলেন। কিন্তু আমার মনের মধ্যে ওই লাইন থেকে গেল। মে মাসের কোনো এক রাতে একটা গান বানাতে বানাতে মিলে গেল কবিতার এই লাইনটা। তৈরি হলো নতুন গান।’

বোকা অ্যালবামে গান থাকবে ৮টি। কয়েকটি গানের শিরোনাম—‘তোমাকে ভুলতে সময় লাগবে’, ‘দুঃখ এলিজি’, ‘একলা থাকার গান’, ‘বাবা’, ‘স্বপ্ন প্রতারিত’ ইত্যাদি। সব কটি গানের কথা ও সুর জয় শাহরিয়ারের লেখা। অ্যালবামে বেজ গিটার বাজিয়েছেন তানিম হাসান ও মারুফ-উল হক, গিটারে মহান ফাহিম, আহনাফ খান অনিক, অন্তু দাস ও মাইকেল শীর্ষ দাস, কি-বোর্ডে রফিকুল ইসলাম ফরহাদ আর বাঁশি বাজিয়েছেন জালাল আহমেদ। সাউন্ড ডিজাইন করেছেন আমজাদ হোসেন বাপ্পী।

জয় শাহরিয়ার জানান, আগামী নভেম্বরে অডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলোতে একসঙ্গে প্রকাশ পাবে বোকা অ্যালবামের গানগুলো। এ ছাড়া সিডি আকারেও পাওয়া যাবে এই অ্যালবাম। এরপর পর্যায়ক্রমে অ্যানিমেশন আকারে গানগুলোর ভিডিও প্রকাশ পাবে জয় শাহরিয়ার ইউটিউব চ্যানেলে। গানগুলোর অ্যানিমেশন ভিডিও বানাচ্ছেন মীর হিশাম।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণগানসংগীতশিল্পীবিনোদন
