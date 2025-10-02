নতুন তিন গান নিয়ে আসছেন ফাহমিদা নবী

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
তিনটি নতুন গান নিয়ে আসছেন সংগীতশিল্পী ফাহমিদা নবী। এরই মধ্যে গান তিনটির ভয়েস রেকর্ডিং সম্পন্ন করেছেন শিল্পী। দুটি গানের মিউজিক ভিডিওর শুটিং করেছেন। গান দুটির শিরোনাম ‘আমি ভালো আছি’ ও ‘আকাশ উপুড়’। বৃষ্টি নিয়ে গেয়েছেন একটি গান। এই গানটির ভিডিও রেকর্ডিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। ফাহমিদা নবী জানিয়েছেন, শিগগিরই একে একে গানগুলো প্রকাশ করা হবে ইউটিউবে।
‘আমি ভালো আছি’ শিরোনামের গানটিতে কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি সুর করেছেন ফাহমিদা নবী নিজে। ‘নীলকণ্ঠ বিষ পান করে, চোখের জলে লুকিয়ে রেখে, আমি সুখের ভান করেছি, আর হেসে গেছি’—এমন কথায় গানটি লিখেছেন ইলা মজিদ। আকাশ উপুড় গানটি সুর করেছেন সচ্ছল কাজী। ‘মনের উপর আকাশ উপুড়, ছন্নছাড়া অলস দুপুর, দুঃখ আমাকে খাচ্ছে কুরে খাক’—এমন কথায় গানটি লিখেছেন হাসান মাসুক। বৃষ্টির গানটি লিখেছেন সোহেল আলম, সুর করেছেন শেখ মোহাম্মদ রাজন।
নতুন গান প্রসঙ্গে ফাহমিদা নবী বলেন, ‘নতুন তিনটি গানেরই কথাগুলো বেশ সুন্দর আর কাব্যিক। তাই একটি গান আমি নিজেই সুর করেছি। বাকি দুটি গান অন্যের সুরে করা। ঢাকার অদূরে স্বপ্ন কুটির রিভারভিউ ভিলাতে দুটি গানের মিউজিক ভিডিওর শুটিং করেছি। আকাশ উপুড় গানটি আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে উচ্ছ্বাসের তত্ত্বাবধানে করেছিলাম। সত্যি বলতে কি, আমি যখন যেখানেই থাকি, গানের মাঝে থাকতেই ভালোবাসি। শিগগিরই নতুন গানগুলো প্রকাশ করা হবে। এরপর আরও বেশ কিছু গানের পরিকল্পনা আছে। আশা করি প্রচারে এলে দর্শক-শ্রোতার মান জয় করবে গানগুলো।’
আজ বিজয়া দশমীর মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। এবারের দুর্গোৎসব কীভাবে উদ্যাপন করলেন শোবিজ তারকারা, কেমন কাটল পূজার সময়গুলো।১ ঘণ্টা আগে
সারা দেশে চলছে শারদীয় দুর্গোৎসব। সেই উৎসবের আনন্দ বাড়িয়ে দিতে শিল্পীরা প্রকাশ করেছেন নতুন গান। পূজা উপলক্ষে প্রকাশিত নতুন গানের খবর থাকছে এই প্রতিবেদনে।১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বের প্রায় সব সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে প্রেক্ষাগৃহের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম। দিন যত গড়াচ্ছে, ওটিটির সম্ভাবনা তত বাড়ছে। সিনেমা দেখার জন্য প্রেক্ষাগৃহে যেতে আগ্রহ হারাচ্ছে দর্শকেরা। তার চেয়ে বরং বাড়িতে শুয়ে-বসে ওটিটিতে সিনেমাটি উপভোগ করতেই বেশি স্বচ্ছন্দ তারা।১ ঘণ্টা আগে
প্রযুক্তির কল্যাণে বিভিন্ন মাধ্যমে বুঁদ হয়ে আছে নতুন প্রজন্ম। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আকর্ষণীয় নানা ফাঁদ তৈরি করে অনেকেই নিজেদের কার্যসিদ্ধি করে নিচ্ছেন। অনেকে পা দিচ্ছেন সেই ফাঁদে। প্রযুক্তির সেই ফাঁদের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে নীলচক্র।১২ ঘণ্টা আগে