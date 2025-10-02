Ajker Patrika
নতুন তিন গান নিয়ে আসছেন ফাহমিদা নবী

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ফাহমিদা নবী। ছবি: সংগৃহীত
ফাহমিদা নবী। ছবি: সংগৃহীত

তিনটি নতুন গান নিয়ে আসছেন সংগীতশিল্পী ফাহমিদা নবী। এরই মধ্যে গান তিনটির ভয়েস রেকর্ডিং সম্পন্ন করেছেন শিল্পী। দুটি গানের মিউজিক ভিডিওর শুটিং করেছেন। গান দুটির শিরোনাম ‘আমি ভালো আছি’ ও ‘আকাশ উপুড়’। বৃষ্টি নিয়ে গেয়েছেন একটি গান। এই গানটির ভিডিও রেকর্ডিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। ফাহমিদা নবী জানিয়েছেন, শিগগিরই একে একে গানগুলো প্রকাশ করা হবে ইউটিউবে।

‘আমি ভালো আছি’ শিরোনামের গানটিতে কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি সুর করেছেন ফাহমিদা নবী নিজে। ‘নীলকণ্ঠ বিষ পান করে, চোখের জলে লুকিয়ে রেখে, আমি সুখের ভান করেছি, আর হেসে গেছি’—এমন কথায় গানটি লিখেছেন ইলা মজিদ। আকাশ উপুড় গানটি সুর করেছেন সচ্ছল কাজী। ‘মনের উপর আকাশ উপুড়, ছন্নছাড়া অলস দুপুর, দুঃখ আমাকে খাচ্ছে কুরে খাক’—এমন কথায় গানটি লিখেছেন হাসান মাসুক। বৃষ্টির গানটি লিখেছেন সোহেল আলম, সুর করেছেন শেখ মোহাম্মদ রাজন।

নতুন গান প্রসঙ্গে ফাহমিদা নবী বলেন, ‘নতুন তিনটি গানেরই কথাগুলো বেশ সুন্দর আর কাব্যিক। তাই একটি গান আমি নিজেই সুর করেছি। বাকি দুটি গান অন্যের সুরে করা। ঢাকার অদূরে স্বপ্ন কুটির রিভারভিউ ভিলাতে দুটি গানের মিউজিক ভিডিওর শুটিং করেছি। আকাশ উপুড় গানটি আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে উচ্ছ্বাসের তত্ত্বাবধানে করেছিলাম। সত্যি বলতে কি, আমি যখন যেখানেই থাকি, গানের মাঝে থাকতেই ভালোবাসি। শিগগিরই নতুন গানগুলো প্রকাশ করা হবে। এরপর আরও বেশ কিছু গানের পরিকল্পনা আছে। আশা করি প্রচারে এলে দর্শক-শ্রোতার মান জয় করবে গানগুলো।’

