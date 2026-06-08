জন্মদিনে প্রকাশ পেল লাকী আখান্দের দুই গান

৭ জুন ছিল প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী ও সুরকার লাকী আখান্দের ৭০তম জন্মদিন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রকাশ পেল তাঁর সুরে অপ্রকাশিত গান ‘উড়ছে ধুলো ছুটছে ঘোড়া’। গোলাম মোর্শেদের লেখা গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন জয় শাহরিয়ার। এ ছাড়া নতুন সংগীতায়োজনে লাকী আখান্দের জনপ্রিয় গান ‘এই নীল মণিহার’ প্রকাশ করেছে দলছুট।
আজব রেকর্ডস থেকে প্রকাশ পেয়েছে উড়ছে ধুলো ছুটছে ঘোড়া। গানটিতে গিটার বাজিয়েছেন ও সাউন্ড ডিজাইন করেছেন আহনাফ খান অনিক, কি-বোর্ড বাজিয়েছেন রফিকুল ইসলাম ফরহাদ। গানটির লিরিক ভিডিও প্রকাশ পেয়েছে জয় শাহরিয়ার ও গান জানালার ইউটিউব চ্যানেলে।
জয় শাহরিয়ার বলেন, ‘লাকী আখান্দ্ কিংবদন্তি শিল্পী। তাঁর সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য হয়নি সরাসরি। গীতিকার গোলাম মোর্শেদ ভাইয়ের কাছে লাকী আখান্দের সুর করা কিছু অপ্রকাশিত গান আছে জানতে পেরে আমি গাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করি। সেই আবদার রেখে মোর্শেদ ভাই আমাকে এই গানটি দেন। আমার জীবনের একটি স্বপ্ন পূরণ হলো এর মধ্য দিয়ে। আমি চেষ্টা করেছি লাকী আখান্দের মূল সুরের আমেজ ধরে রাখতে। লাকী আখান্দের জন্মদিনে এই গান তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।’
গীতিকার গোলাম মোর্শেদ বলেন, ‘লাকী ভাইয়ের সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি, অনেক গান। একসঙ্গে টানা কাজ করেছি আমরা। আমি লিরিক লিখে ওনাকে দিতাম। সেগুলো তিনি সুর করলে মোবাইলে রেকর্ড করে রাখতাম। প্রকাশ পায়নি এমন বেশ কিছু গান রয়ে গেছে আমার কাছে। জয় শাহরিয়ার আমার স্নেহের অনুজ শিল্পী। ওর আগ্রহে এই গানটি ওকে দেওয়া। আমার খুব ভালো লেগেছে জয়ের গাওয়া। আশা করি লাকী ভাইয়ের শ্রোতাদেরও ভালো লাগবে।’
ব্যান্ড দলছুটও লাকী আখান্দের জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছে। নতুন সংগীতায়োজনে প্রকাশ করেছে ‘এই নীল মণিহার’। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত লাকী আখান্দের প্রথম একক অ্যালবামে স্থান পেয়েছিল গানটি। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রজন্মের অনেক শিল্পী গানটি কভার করেছেন। বাপ্পা মজুমদারের কণ্ঠেও শোনা গেছে বিভিন্ন সময়ে। এই নীল মণিহার এবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করলেন তিনি।
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