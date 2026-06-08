Ajker Patrika
সিনেমা

মুক্তির প্রস্তুতি নিচ্ছে ‘আবার হঠাৎ বৃষ্টি’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
মুক্তির প্রস্তুতি নিচ্ছে ‘আবার হঠাৎ বৃষ্টি’
‘আবার হঠাৎ বৃষ্টি’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

আবার তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনার অন্যতম সফল সিনেমা ‘হঠাৎ বৃষ্টি’। নতুন নাম দেওয়া হয়েছে ‘আবার হঠাৎ বৃষ্টি’। গত বছর শুরু হয়েছিল সিনেমাটির শুটিং। সব কাজ শেষে এখন মুক্তির প্রস্তুতি নিচ্ছেন নির্মাতা। ইতিমধ্যে চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে সিনেমাটি।

বাসুদেব চ্যাটার্জির পরিচালনায় হঠাৎ বৃষ্টিতে দেখা গিয়েছিল নতুন অভিনয়শিল্পীদের। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে অভিনয় করা ফেরদৌস আহমেদ ও প্রিয়াঙ্কা ত্রিবেদীর রসায়ন মন জিতে নেয় দর্শকের। এবারও কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে বেছে নেওয়া হয়েছে নতুন দুই অভিনয়শিল্পীকে। ফেরদৌসের চরিত্রে অভিনয় করেছেন আরিয়ান আর প্রিয়াঙ্কা ত্রিবেদীর চরিত্রে রাদিফা। আরও আছেন আজাদ আবুল কালাম, ফারজানা ছবি, ক্রিস্টিয়ানো তন্ময়, কায়েস আরজু, মৌ খান, ঝুনা চৌধুরী প্রমুখ।

গল্প একই থাকলেও বদলে গেছে সিনেমার প্রেক্ষাপট। বর্তমান সময়ের আলোকেই নির্মিত হয়েছে আবার হঠাৎ বৃষ্টি। এবার সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন কামরুজ্জামান। প্রযোজনা করছে আশীর্বাদ চলচ্চিত্র ও ইমপ্রেস টেলিফিল্ম।

হঠাৎ বৃষ্টি সিনেমার গানগুলোও পেয়েছিল জনপ্রিয়তা। ‘ছোট ছোট স্বপ্নের নীল মেঘ’, ‘একদিন স্বপ্নের দিন’, ‘সোনালি প্রান্তরে’সহ মোট ছয়টি গান ছিল এতে। ওই ছয়টি গানের তিনটি গানের রিমেক হচ্ছে নতুন সিনেমায়। সঙ্গে থাকছে নতুন দুটি গান।

এবারের দুর্গাপূজায় আবার হঠাৎ বৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দিতে চান নির্মাতা কামরুজ্জামান। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘বর্তমান সময়ের কথা মাথায় রেখে আমরা সিনেমাটি নির্মাণ করেছি। বাকিটা দর্শক দেখার পর বলবেন। সব কাজ শেষে এখন মুক্তির পরিকল্পনা সাজাচ্ছি। ইচ্ছা আছে দুর্গাপূজায় মুক্তি দেওয়ার।’

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