প্রয়াত জাফর ইকবালের বেশে বিজ্ঞাপনে কবির বকুল

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আগামীকাল ২৯ সেপ্টেম্বর সোমবার বিশ্ব হার্ট দিবস। এ উপলক্ষে একটি বিশেষ ওভিসি নির্মাণ করেছে বেক্সিমকো ফার্মা। এতে প্রথমবারের মতো কোনো বিজ্ঞাপনের মডেল হলেন খ্যাতিমান গীতিকার কবির বকুল। বিজ্ঞাপনটিতে তিনি হাজির হয়েছেন প্রয়াত নায়ক জাফর ইকবালের বেশে। সেই সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়েছেন আশির দশকের জনপ্রিয় গান ‘এক হৃদয়হীনার কাছে হৃদয়ের দাম কী আছে’র সঙ্গে! বিজ্ঞাপনটি নির্মাণ করেছেন মুজতবা জাহিদ।
‘এক হৃদয়হীনার কাছে হৃদয়ের দাম কী আছে’ গানটি গেয়েছেন শিল্পী রফিকুল আলম। আব্দুল হাই আল হাদীর লেখা গানটি সুর করেছেন আলাউদ্দিন আলী। বিটিভির একটি অনুষ্ঠানে জাফর ইকবাল ঠোঁট মিলিয়েছিলেন গানটির সঙ্গে। তাই প্রয়াত এই চিত্রনায়কের স্মরণে গানটিতে জাফর ইকবালের আদলে হাজির হলেন কবির বকুল। আর গানটি বেছে নেওয়ার মূল কারণ, এর হৃদয় বিষয়ক কথামালা।
নির্মাতা মুজতবা জাহিদ জানিয়েছেন, বিজ্ঞাপনটি নির্মাণের আগে গানের মূল শিল্পী রফিকুল আলমের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়েছে। কবির বকুল একজন খ্যাতিমান গীতিকার, সেই সঙ্গে জাফর ইকবালের চেহারার সঙ্গে তাঁর চেহারার অনেকটাই মিল পাওয়া যায়। তাই সব মিলিয়ে মডেল হিসেবে কবির বকুলই ছিলেন প্রথম পছন্দ।
বিজ্ঞাপনটি নিয়ে গীতিকার কবির বকুল বলেন, ‘১৬ সেপ্টেম্বর রাতে আমাকে ফোন কল করে বলা হয়, আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ব হার্ট দিবস। দিনটি সামনে রেখে তারা একটা ওভিসি বানাতে চান, যার মাধ্যমে হার্ট দিবসে সবার প্রতি হার্ট ভালো রাখার একটা মেসেজ দেওয়া যায়। সঙ্গে জাফর ইকবালকেও স্মরণ করার চেষ্টা থাকবে। আমার চেহারার সঙ্গে নাকি জাফর ইকবালের মিল আছে! তাঁরা চান, পর্দায় আমি জাফর ইকবাল হয়ে গানটিতে ঠোঁট মেলাই! প্রথমে অবাক হয়েছি। পরে বিষয়টা বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হলো। তাই রাজি হয়ে গেলাম।’
বিজ্ঞাপনটির শুটিং হয়েছে বিএফডিসিতে সেট তৈরি করে। এরই মধ্যে বেক্সিমকো ফার্মার ফেসবুক পেজে প্রকাশিত হয়েছে এটি। তবে নির্মাতা জানিয়েছেন, আগামীকাল ২৯ সেপ্টেম্বর দেশের বেশির ভাগ অনলাইন পোর্টালে দিনজুড়ে প্রচার করা হবে বিজ্ঞাপনটি। এর মাধ্যমে বিশ্ব হার্ট দিবসে সবাইকে দেওয়া হবে সচেতনতামূলক বার্তা, সেই সঙ্গে সম্মাননা জানানো হবে প্রয়াত চিত্রনায়ক জাফর ইকবালকে।
