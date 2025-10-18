খুব কম লোকই তাঁর মতো গিটার বাজাতে পেরেছে

আইয়ুব বাচ্চুকে নিয়ে অঞ্জন দত্ত
রক আইকন আইয়ুব বাচ্চুর সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ। ২০১৮ সালের এই দিনে কোটি ভক্তকে কাঁদিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। এখনো তাঁর গান, তাঁর স্মৃতি সবার মনে উজ্জ্বল। আইয়ুব বাচ্চুর সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী, অভিনেতা ও নির্মাতা অঞ্জন দত্তের। আইয়ুব বাচ্চুকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করলেন অঞ্জন দত্ত।
বিনোদন ডেস্ক
২০১২ সালের দিকে কলকাতার এক কনসার্টে আইয়ুব বাচ্চু ও আমি গেয়েছিলাম। আমার পর ও উঠেছিল মঞ্চে। অনেক রাত পর্যন্ত গেয়েছিল। আমি বাসা থেকে ফ্রেশ হয়ে ওর হোটেলে অপেক্ষা করছিলাম দেখা করার জন্য। ও এসেই আমাকে বলল, আমার একটাই ইন্টারেস্ট আছে, পার্ক স্ট্রিটের নাইট ক্লাবে বাজাব। তুমি এটার ব্যবস্থা করে দাও। তখন রাত ১০টা বা ১১টা বাজে। হোটেল রুম থেকে তিনটি গিটার নিয়ে এল। বললাম, একটা গিটার নিয়ে নাও। ওই রাতে ওকে নিয়ে গেলাম পার্ক হোটেলের সামপ্লেসেস নামের একটা নাইট ক্লাবে। সেখানে গিয়ে দেখি অনেক ভিড়। হিপ পকেট নামে একটা ব্যান্ড সেখানে গাইছে। ওই ব্যান্ডের ড্রামার নন্দন বাগচী আমার পরিচিত। তাকে গিয়ে বললাম, আমার এক বন্ধু ঢাকা থেকে এসেছে। সে খুব ভালো গিটার বাজায়। এখানে বাজাতে চায়।
এরপর নন্দন ঘোষণা দিল, বাংলাদেশের একজন একটা গান শোনাবে। ক্যাপ পরে আইয়ুব বাচ্চু টুক টুক করে মঞ্চে উঠল। ব্যান্ডের সবাইকে বলল, তার সঙ্গে বাজাতে পারবে কি না। তারা কেউ বুঝতে পারছিল না, সে আসলে কী গাইবে। এর মাঝেই বাচ্চু শুরু করল, রোডহাউস ব্লুজ। এটা শুনে ব্যান্ডটাও গানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দেড় থেকে দুই ঘণ্টা পৃথিবীর যাবতীয় রক গান ও গেয়ে দিল ইংরেজিতে। নাইট ক্লাবের সবাইকে ও চমকে দিয়েছিল। সবাই বলছিল, কোথা থেকে এসেছে এটা! একের পর এক গেয়ে যাচ্ছে ইংরেজি গান। এলভিস প্রিসলি, বিটলস, জিমি হেনড্রিকস—যা আছে সব। একটাও বাংলা গান গাইছে না। গেয়ে যাচ্ছে আর চমৎকার বাজাচ্ছে। কিছুতেই থামছে না। আইয়ুব বাচ্চুর মতো গিটার খুব কম লোক বাজাতে পেরেছে। সে অন্যতম সেরা গিটারিস্ট।
একসময় দেখি, রাত দুইটা বাজে। কিন্তু দর্শক ওকে ছাড়তে চাইছে না। বাচ্চুও থামছে না। আমি গিয়ে বললাম, এবার ছেড়ে দে ভাই। ২টা বাজে। বাসায় যেতে হবে। সবাইকে বললাম, সরি, ওকে কাল ফ্লাইট ধরে দেশে ফিরতে হবে। এ কথা শুনে বাচ্চু আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মারে প্রায় আমাকে! লাইন অফ করে গিটার নিয়ে আমি মঞ্চ থেকে নেমে গেলাম। ও আমার পেছন পেছন চলতে শুরু করল, আর বলল, তুমি সব মাটি করে দিলে! এই অনুষ্ঠানের কথা আমার মনে আজীবন থাকবে।
আইয়ুব বাচ্চুর মৃত্যুবার্ষিকীর আয়োজন
আজ সন্ধ্যায় রাজধানীর মগবাজারে সেলিব্রেশন কমিউনিটি পয়েন্টে আইয়ুব বাচ্চুর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে স্মরণসভা, মিলাদ ও দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম মিউজিশিয়ানস ক্লাব, ঢাকা; আইয়ুব বাচ্চু ফাউন্ডেশন এবং বন্ধুমহল এই আয়োজন করেছে। আইয়ুব বাচ্চু ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাসুদ জানান, ১৭ অক্টোবর থেকে বিভিন্ন মসজিদে মিলাদ ও দোয়ার আয়োজন করা হচ্ছে। ২০ অক্টোবর চট্টগ্রামে শেষ হবে এই আয়োজন। সেখানে উপস্থিত থাকবেন চট্টগ্রামের সংগীতশিল্পীরা।
২০১২ সালের দিকে কলকাতার এক কনসার্টে আইয়ুব বাচ্চু ও আমি গেয়েছিলাম। আমার পর ও উঠেছিল মঞ্চে। অনেক রাত পর্যন্ত গেয়েছিল। আমি বাসা থেকে ফ্রেশ হয়ে ওর হোটেলে অপেক্ষা করছিলাম দেখা করার জন্য। ও এসেই আমাকে বলল, আমার একটাই ইন্টারেস্ট আছে, পার্ক স্ট্রিটের নাইট ক্লাবে বাজাব। তুমি এটার ব্যবস্থা করে দাও। তখন রাত ১০টা বা ১১টা বাজে। হোটেল রুম থেকে তিনটি গিটার নিয়ে এল। বললাম, একটা গিটার নিয়ে নাও। ওই রাতে ওকে নিয়ে গেলাম পার্ক হোটেলের সামপ্লেসেস নামের একটা নাইট ক্লাবে। সেখানে গিয়ে দেখি অনেক ভিড়। হিপ পকেট নামে একটা ব্যান্ড সেখানে গাইছে। ওই ব্যান্ডের ড্রামার নন্দন বাগচী আমার পরিচিত। তাকে গিয়ে বললাম, আমার এক বন্ধু ঢাকা থেকে এসেছে। সে খুব ভালো গিটার বাজায়। এখানে বাজাতে চায়।
এরপর নন্দন ঘোষণা দিল, বাংলাদেশের একজন একটা গান শোনাবে। ক্যাপ পরে আইয়ুব বাচ্চু টুক টুক করে মঞ্চে উঠল। ব্যান্ডের সবাইকে বলল, তার সঙ্গে বাজাতে পারবে কি না। তারা কেউ বুঝতে পারছিল না, সে আসলে কী গাইবে। এর মাঝেই বাচ্চু শুরু করল, রোডহাউস ব্লুজ। এটা শুনে ব্যান্ডটাও গানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দেড় থেকে দুই ঘণ্টা পৃথিবীর যাবতীয় রক গান ও গেয়ে দিল ইংরেজিতে। নাইট ক্লাবের সবাইকে ও চমকে দিয়েছিল। সবাই বলছিল, কোথা থেকে এসেছে এটা! একের পর এক গেয়ে যাচ্ছে ইংরেজি গান। এলভিস প্রিসলি, বিটলস, জিমি হেনড্রিকস—যা আছে সব। একটাও বাংলা গান গাইছে না। গেয়ে যাচ্ছে আর চমৎকার বাজাচ্ছে। কিছুতেই থামছে না। আইয়ুব বাচ্চুর মতো গিটার খুব কম লোক বাজাতে পেরেছে। সে অন্যতম সেরা গিটারিস্ট।
একসময় দেখি, রাত দুইটা বাজে। কিন্তু দর্শক ওকে ছাড়তে চাইছে না। বাচ্চুও থামছে না। আমি গিয়ে বললাম, এবার ছেড়ে দে ভাই। ২টা বাজে। বাসায় যেতে হবে। সবাইকে বললাম, সরি, ওকে কাল ফ্লাইট ধরে দেশে ফিরতে হবে। এ কথা শুনে বাচ্চু আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মারে প্রায় আমাকে! লাইন অফ করে গিটার নিয়ে আমি মঞ্চ থেকে নেমে গেলাম। ও আমার পেছন পেছন চলতে শুরু করল, আর বলল, তুমি সব মাটি করে দিলে! এই অনুষ্ঠানের কথা আমার মনে আজীবন থাকবে।
আইয়ুব বাচ্চুর মৃত্যুবার্ষিকীর আয়োজন
আজ সন্ধ্যায় রাজধানীর মগবাজারে সেলিব্রেশন কমিউনিটি পয়েন্টে আইয়ুব বাচ্চুর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে স্মরণসভা, মিলাদ ও দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম মিউজিশিয়ানস ক্লাব, ঢাকা; আইয়ুব বাচ্চু ফাউন্ডেশন এবং বন্ধুমহল এই আয়োজন করেছে। আইয়ুব বাচ্চু ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাসুদ জানান, ১৭ অক্টোবর থেকে বিভিন্ন মসজিদে মিলাদ ও দোয়ার আয়োজন করা হচ্ছে। ২০ অক্টোবর চট্টগ্রামে শেষ হবে এই আয়োজন। সেখানে উপস্থিত থাকবেন চট্টগ্রামের সংগীতশিল্পীরা।
২০২২ সালে সংগীতশিল্পী সিঁথি সাহা জানতে পারেন, তাঁর শরীরে বাসা বেঁধেছে ক্যানসার। ব্রেস্ট ক্যানসারে আক্রান্ত হলেও ভেঙে পড়েননি সিঁথি। চিকিৎসা চালিয়ে গেছেন। অপারেশন ও কেমোথেরাপির পর এখন পুরোপুরি সুস্থ তিনি। এর মধ্যে সন্তানের মা হয়েছেন। একেবারে কাছের কয়েকজন ছাড়া কেউ জানত না সিঁথির অসুস্থতার কথা।১ ঘণ্টা আগে
হলিউডে নীরবে উঠে আসছে এক নতুন প্রজন্ম। এরই মধ্যে বিভিন্ন সিনেমায় নিজেদের প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন তাঁরা। এই নতুন তারকারা জায়গা করে নিয়েছেন দর্শকদের মনে এবং সমালোচকদের কলমে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তাঁদের হাতেই যাবে হলিউডের রাজত্ব।২ ঘণ্টা আগে
অস্কারজয়ী ভারতীয় সুরকার ও গায়ক এ আর রাহমানের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়—ধর্মান্তর এবং সুফি ইসলাম গ্রহণ। এ নিয়ে একাধিকবার খোলাখুলি কথা বলেছেন তিনি। ২০১৫ সালে প্রকাশিত নাসীর মুন্নি কবিরের লেখা ‘এ আর রাহমান: দ্য স্পিরিট অব মিউজিক’ গ্রন্থে তিনি জানান কীভাবে একজন হিন্দু জ্যোতিষী তাঁর জন্য১৫ ঘণ্টা আগে
হলিউডের অন্যতম আলোচিত জুটি টম ক্রুজ ও আনা ডি আরমাস ৯ মাসের কম সময় প্রেম করার পর সম্পর্ক ভেঙে দিলেন। ব্রিটিশ পত্রিকা ‘দ্য সান’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুই তারকাই পারস্পরিক সম্মতিতে ‘শুধুই বন্ধু’ হিসেবে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমন খবর এল যখন তাঁদের একসঙ্গে একটি সিনেমায় কাজ করার কথা চলছে।১৬ ঘণ্টা আগে