সোনার বাংলা সার্কাসের নতুন অ্যালবাম ‘মহাশ্মশান’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সোনার বাংলা সার্কাস ব্যান্ডের লাইনআপ (বাঁ থেকে): শাকিল হক (বেজ গিটারিস্ট), প্রবর রিপন (ভোকালিস্ট ও গিটারিস্ট), শ্বেত পাণ্ডুরাঙ্গা ব্লুমবার্গ (গিটারিস্ট) ও সাদ চৌধুরী (কি-বোর্ডিস্ট)
২০১৮ সালে যাত্রা শুরু করে ব্যান্ড সোনার বাংলা সার্কাস। ২০২০ সালে ব্যান্ডটি প্রকাশ করে তাদের প্রথম অ্যালবাম ‘হায়েনা এক্সপ্রেস’। ছয় বছর পর নতুন অ্যালবাম নিয়ে এসেছে সোনার বাংলা সার্কাস। নাম ‘মহাশ্মশান’। গতকাল ইউটিউব ও স্পটিফাইতে প্রকাশ পেয়েছে নতুন এই অ্যালবাম।

মহাশ্মশান অ্যালবাম সাজানো হয়েছে ১৭টি গান দিয়ে। ১৭টি গান একসঙ্গে প্রকাশ করেছে সোনার বাংলা সার্কাস। গানগুলোর শিরোনাম ‘পুনরুত্থান’, ‘আগুনের পক্ষীরাজ’, ‘নিঃসঙ্গতা’, ‘ব্যর্থ মানুষ’, ‘এসো প্রেম’, ‘নরকে বৃষ্টি’, ‘সমকাল কীর্তন’, ‘ডুবুরি’, ‘অন্ধশহর’, ‘অন্ধ মথ’, ‘মহাশ্মশান’, ‘রাজহাঁস’, ‘প্রেমাগ্নেয়গিরি’, ‘নেকড়ে’ ইত্যাদি।

একসঙ্গে অ্যালবামের সব গান প্রকাশ নিয়ে সোনার বাংলা ব্যান্ডের ভোকালিস্ট ও লিরিসিস্ট প্রবার রিপন জানিয়েছিলেন, একটি পূর্ণাঙ্গ অ্যালবাম প্রকাশের জন্যই সিঙ্গেল আকারে গানগুলো প্রকাশ করা হয়নি। তাই অ্যালবাম প্রকাশ করতে ছয় বছর সময় লেগেছে।

নতুন অ্যালবামের গল্প নিয়ে প্রবার রিপন বলেন, ‘প্রথম অ্যালবামের গানে একটা গল্প ছিল। সেখানে মূল চরিত্রটির মৃত্যু হয় এপিটাফ গান দিয়ে। মহাশ্মশান হলো তার পুনরুত্থান। এবারের গল্পের মূল চরিত্রের নাম দ্রোহ। তারও মৃত্যু হয় এই অ্যালবামে। পুনর্জন্ম হবে পরের অ্যালবামে। দ্রোহ এবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে মানুষের বিরুদ্ধে। পুরো গল্প বুঝতে হলে ১ ঘণ্টা ৫২ মিনিটের অ্যালবামটি একটানা শুনতে হবে।’

রিপন জানিয়েছেন, মহাশ্মশান অ্যালবামটি দুই খণ্ডে সিডি আকারেও প্রকাশ পাবে। প্রথম খণ্ড মহাশ্মশান ১-এ থাকবে ৯টি গান, দ্বিতীয় খণ্ড মহাশ্মশান ২-তে থাকবে ৮টি গান। অ্যালবামের গান নিয়ে সিরিজ কনসার্টও করবে সোনার বাংলা সার্কাস।

