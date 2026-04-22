ঢাবিতে হয়ে গেল ‘আফটার দ্য সাইলেন্স’ বিশেষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

অনলাইন চলচ্চিত্র প্ল্যাটফর্ম Cinemata-এর আয়োজনে গত ২০ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘আফটার দ্য সাইলেন্স’ শীর্ষক বিশেষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী।
এই প্রদর্শনীতে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, ভারত ও বাংলাদেশের মোট ১২টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়, যেখানে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার বিভিন্ন দিক ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে।
‘আফটার দ্য সাইলেন্স’ ফিল্ম প্রোগ্রামের কিউরেটর ফারহানা ফারহা বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতা কোনো নির্দিষ্ট ভূগোল বা সীমারেখায় আবদ্ধ নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এটি নানা রূপে ও মাত্রায় বিদ্যমান। শুধু নারী নয়—হিজড়া, ট্রান্স উইমেন এমনকি শিশুরাও এই সহিংসতার শিকার। এই ক্রমবর্ধমান সহিংসতার বিরুদ্ধে আমাদের এই ১২টি চলচ্চিত্র যেন ১২টি প্রতিরোধী কণ্ঠস্বর। নীরবতা ভাঙার আহ্বান থেকেই প্রোগ্রামের নাম রাখা হয়েছে ‘আফটার দ্য সাইলেন্স’।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। বিশেষ অতিথি ছিলেন টেলিভিশন-এর ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি বিভাগের চেয়ারম্যান সৈয়দ শাহজাদা আল করিম এবং জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত।
এই বিশেষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর সহ-আয়োজক ছিল টেলিভিশন-এর ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি বিভাগ।
