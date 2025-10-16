Ajker Patrika
সংগীতজীবনের ৬০ বছর পূর্তিতে ‘স্টার নাইট’-এ রুনা লায়লা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
স্টার নাইট অনুষ্ঠানে সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা। ছবি: মাছরাঙার সৌজন্যে

উপমহাদেশের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা তাঁর সংগীতজীবনের ৬০ বছর পূর্ণ করেছেন। এই উপলক্ষে মাছরাঙা টেলিভিশনের স্টার নাইট অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছে বিশেষ আয়োজনে। অংশ নিয়েছেন রুনা লায়লা, কথা বলেছেন তাঁর গান ও ক্যারিয়ারের নানা বিষয়ে।

৮ অক্টোবর বিশেষ এই পর্বের রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়। আজ বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় মাছরাঙা টিভিতে প্রচারিত হবে অনুষ্ঠানটি। স্টার নাইট গ্রন্থনা করেছেন রুম্মান রশীদ খান। তিনি জানান, এই পর্বে রুনা লায়লাকে ৬০টি গোলাপ দিয়ে বরণ করে নেওয়া, ৬০ সংখ্যাকে উপজীব্য করে কেক কাটা ও ৬০টি প্রশ্ন করে বিশেষ আয়োজনকে স্মরণীয় করে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়া আজকের আয়োজনে জনপ্রিয় ১০ সংগীত তারকা কনা, লিজা, লুইপা, কোনাল, ঝিলিক, সুকণ্যা, সাব্বির, কিশোর, অপু ও ইউসুফ বিশেষ শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়ে রুনা লায়লাকে চমকে দিয়েছেন। শুভেচ্ছাবার্তা দিয়েছেন রুনা লায়লার পরিবার ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের অনেক সংগীত ও চলচ্চিত্র তারকা। রুনা লায়লার শৈশব-কৈশোর ও সংগীতজীবনের অপ্রকাশিত ছবি এবং অজানা কিছু তথ্য জানা যাবে ‘স্টার নাইট’-এর এ পর্বে।

সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা ও উপস্থাপিকা মৌসুমী মৌ। ছবি: মাছরাঙার সৌজন্যে

রুনা লায়লা বলেছেন, ‘আমি দেশের বাইরে ছিলাম। এ মাসের প্রথম সপ্তাহে দেশে ফিরেই অংশ নিয়েছি মাছরাঙার এই আয়োজনে। আমার সংগীতজীবনের ৬০ বছর পূর্তিতে বিশেষ এই আয়োজনের পরিকল্পনা, সেট ডিজাইনসহ সবকিছুই আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। আগেও আমি মাছরাঙার অন্য আয়োজনে কথা বলেছি। তবে এবারের আয়োজনটি বেশি ভালো লেগেছে।’

অজয় পোদ্দারের প্রযোজনায় ‘স্টার নাইট’ উপস্থাপনা করেছেন মৌসুমী মৌ।

