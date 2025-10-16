সংগীতজীবনের ৬০ বছর পূর্তিতে ‘স্টার নাইট’-এ রুনা লায়লা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
উপমহাদেশের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা তাঁর সংগীতজীবনের ৬০ বছর পূর্ণ করেছেন। এই উপলক্ষে মাছরাঙা টেলিভিশনের স্টার নাইট অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছে বিশেষ আয়োজনে। অংশ নিয়েছেন রুনা লায়লা, কথা বলেছেন তাঁর গান ও ক্যারিয়ারের নানা বিষয়ে।
৮ অক্টোবর বিশেষ এই পর্বের রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়। আজ বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় মাছরাঙা টিভিতে প্রচারিত হবে অনুষ্ঠানটি। স্টার নাইট গ্রন্থনা করেছেন রুম্মান রশীদ খান। তিনি জানান, এই পর্বে রুনা লায়লাকে ৬০টি গোলাপ দিয়ে বরণ করে নেওয়া, ৬০ সংখ্যাকে উপজীব্য করে কেক কাটা ও ৬০টি প্রশ্ন করে বিশেষ আয়োজনকে স্মরণীয় করে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়া আজকের আয়োজনে জনপ্রিয় ১০ সংগীত তারকা কনা, লিজা, লুইপা, কোনাল, ঝিলিক, সুকণ্যা, সাব্বির, কিশোর, অপু ও ইউসুফ বিশেষ শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়ে রুনা লায়লাকে চমকে দিয়েছেন। শুভেচ্ছাবার্তা দিয়েছেন রুনা লায়লার পরিবার ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের অনেক সংগীত ও চলচ্চিত্র তারকা। রুনা লায়লার শৈশব-কৈশোর ও সংগীতজীবনের অপ্রকাশিত ছবি এবং অজানা কিছু তথ্য জানা যাবে ‘স্টার নাইট’-এর এ পর্বে।
রুনা লায়লা বলেছেন, ‘আমি দেশের বাইরে ছিলাম। এ মাসের প্রথম সপ্তাহে দেশে ফিরেই অংশ নিয়েছি মাছরাঙার এই আয়োজনে। আমার সংগীতজীবনের ৬০ বছর পূর্তিতে বিশেষ এই আয়োজনের পরিকল্পনা, সেট ডিজাইনসহ সবকিছুই আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। আগেও আমি মাছরাঙার অন্য আয়োজনে কথা বলেছি। তবে এবারের আয়োজনটি বেশি ভালো লেগেছে।’
অজয় পোদ্দারের প্রযোজনায় ‘স্টার নাইট’ উপস্থাপনা করেছেন মৌসুমী মৌ।
উপমহাদেশের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা তাঁর সংগীতজীবনের ৬০ বছর পূর্ণ করেছেন। এই উপলক্ষে মাছরাঙা টেলিভিশনের স্টার নাইট অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছে বিশেষ আয়োজনে। অংশ নিয়েছেন রুনা লায়লা, কথা বলেছেন তাঁর গান ও ক্যারিয়ারের নানা বিষয়ে।
৮ অক্টোবর বিশেষ এই পর্বের রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়। আজ বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় মাছরাঙা টিভিতে প্রচারিত হবে অনুষ্ঠানটি। স্টার নাইট গ্রন্থনা করেছেন রুম্মান রশীদ খান। তিনি জানান, এই পর্বে রুনা লায়লাকে ৬০টি গোলাপ দিয়ে বরণ করে নেওয়া, ৬০ সংখ্যাকে উপজীব্য করে কেক কাটা ও ৬০টি প্রশ্ন করে বিশেষ আয়োজনকে স্মরণীয় করে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়া আজকের আয়োজনে জনপ্রিয় ১০ সংগীত তারকা কনা, লিজা, লুইপা, কোনাল, ঝিলিক, সুকণ্যা, সাব্বির, কিশোর, অপু ও ইউসুফ বিশেষ শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়ে রুনা লায়লাকে চমকে দিয়েছেন। শুভেচ্ছাবার্তা দিয়েছেন রুনা লায়লার পরিবার ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের অনেক সংগীত ও চলচ্চিত্র তারকা। রুনা লায়লার শৈশব-কৈশোর ও সংগীতজীবনের অপ্রকাশিত ছবি এবং অজানা কিছু তথ্য জানা যাবে ‘স্টার নাইট’-এর এ পর্বে।
রুনা লায়লা বলেছেন, ‘আমি দেশের বাইরে ছিলাম। এ মাসের প্রথম সপ্তাহে দেশে ফিরেই অংশ নিয়েছি মাছরাঙার এই আয়োজনে। আমার সংগীতজীবনের ৬০ বছর পূর্তিতে বিশেষ এই আয়োজনের পরিকল্পনা, সেট ডিজাইনসহ সবকিছুই আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। আগেও আমি মাছরাঙার অন্য আয়োজনে কথা বলেছি। তবে এবারের আয়োজনটি বেশি ভালো লেগেছে।’
অজয় পোদ্দারের প্রযোজনায় ‘স্টার নাইট’ উপস্থাপনা করেছেন মৌসুমী মৌ।
গত কোরবানির ঈদে প্রেক্ষাগৃহে চমক দেখিয়েছিল ‘উৎসব’। ধুন্ধুমার অ্যাকশনের মধ্যে তানিম নূরের সিনেমাটি যেন স্বস্তির বাতাস এনে দিয়েছিল দর্শকের মাঝে। প্রথম দিন থেকেই দর্শকের আগ্রহের কেন্দ্রে ছিল নব্বইয়ের দশকের প্রেক্ষাপটে নির্মিত পারিবারিক গল্পের উৎসব সিনেমাটি।১১ ঘণ্টা আগে
পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাই-বোনের বিরোধ অনেক পরিবারেই দেখা যায়। অনেক সময় সম্পত্তির ভাগের জন্য নষ্ট হয়ে যায় ভাই-বোনের সম্পর্ক। সম্পর্ক আর অধিকারের এমন গল্পের সিনেমা নিয়ে আসছেন কোয়েল মল্লিক। কালীপূজা উপলক্ষে ২১ অক্টোবর মুক্তি পাবে ‘স্বার্থপর’ নামের সিনেমাটি। বানিয়েছেন অন্নপূর্ণা বসু।১২ ঘণ্টা আগে
১০ বছর পর জাজ মাল্টিমিডিয়ার সিনেমায় ফিরছেন চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি। ‘অন্তর্যামী’ নামের সিনেমাটি বানাবেন সৈকত নাসির। গতকাল ফার্স্ট লুক প্রকাশ করে নতুন এই সিনেমার ঘোষণা দিয়েছে জাজ।১২ ঘণ্টা আগে
‘মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি’ স্লোগান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘আন্তর্জাতিক লালন উৎসব ২০২৫’। ১৯ অক্টোবর রোববার স্থানীয় সময় বেলা ৩টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলবে এই উৎসব। অনুষ্ঠিত হবে নিউইয়র্কের কুইন্স প্যালেসে। উদ্বোধন করবেন বাউল শফি মণ্ডল।১৩ ঘণ্টা আগে