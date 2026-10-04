ভেঙে গেল প্রীতম-শাহতাজের সংসার, দিলেন বিচ্ছেদের ঘোষণা

ভেঙে গেল জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী প্রীতম হাসান ও মডেল-অভিনেত্রী শাহতাজ মনিরা হাশেমের সংসার৷ আজ রোববার রাত ১০টার দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে বিবাহবিচ্ছেদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন প্রীতম ও শাহতাজ দুজনেই।
ফেসবুকে দেওয়া এক বিবৃতিতে প্রীতম হাসান লিখেছেন, ‘আমি ও শাহতাজ পারস্পরিক বোঝাপড়ায় আমাদের দশ বছরের পথচলার পর আমাদের বৈবাহিক সম্পর্কের ইতি টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ একসঙ্গে কাটানো সময়, স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার জন্য দুজনই কৃতজ্ঞ জানিয়ে তিনি বলেন, একে অপরের প্রতি তাঁদের সম্মান ও শুভকামনা সব সময়ই থাকবে। বিচ্ছেদের কারণ প্রসঙ্গে প্রীতম লেখেন, ‘সময়ের সঙ্গে আমরা উপলব্ধি করেছি যে, পারস্পরিক বোঝাপড়ার কিছু বড় পার্থক্যের কারণে আলাদা পথে এগিয়ে যাওয়া আমাদের দুজনের জন্যই ভালো হবে।’
দুজনে মিলে আলোচনা করেই বিচ্ছেদের এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জানিয়ে প্রীতম আরও লেখেন, ‘এই সিদ্ধান্তটি হঠাৎ করে নেওয়া নয়। অনেক ভেবেচিন্তে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এবং পরিবারের সমর্থন ও সম্মতি নিয়েই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।’
বর্তমানে তাঁরা বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন এবং জীবনের নতুন অধ্যায়ে আলাদাভাবে এগিয়ে যেতে চান বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করেন। এই পরিবর্তনের সময়টুকুতে তাঁদের ব্যক্তিগত পরিসর, গোপনীয়তা ও অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য বন্ধু, সহকর্মী ও গণমাধ্যমের প্রতি আন্তরিক অনুরোধ জানিয়েছেন এই গায়ক। একই বার্তা ইংরেজিতে নিজের ফেসবুকে প্রকাশ করেছেন শাহতাজও।
চার বছর আগে ২০২২ সালের ২৮ অক্টোবর শাহতাজ মনিরা হাশেমকে বিয়ে করেন প্রীতম হাসান৷ তাঁদের সম্পর্কের শুরুটা হয়েছিল এরও পাঁচ বছর আগে, প্রীতম হাসানের জনপ্রিয় গান 'জাদুকর'-এর মিউজিক ভিডিও করতে গিয়ে। বিয়ের চার এবং একসঙ্গে পথচলার ১০ বছরের মাথায় এসে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্কের ইতি টানলেন এই তারকা জুটি।
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