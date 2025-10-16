ফরিদা পারভীনকে উৎসর্গ করে যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক লালন উৎসব

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি’ স্লোগান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘আন্তর্জাতিক লালন উৎসব ২০২৫’। ১৯ অক্টোবর রোববার স্থানীয় সময় বেলা ৩টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলবে এই উৎসব। অনুষ্ঠিত হবে নিউইয়র্কের কুইন্স প্যালেসে। উদ্বোধন করবেন বাউল শফি মণ্ডল। প্রধান অতিথি থাকবেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জোসেফ পি অ্যাডাবো জুনিয়র।
আন্তর্জাতিক লালন উৎসব উৎসর্গ করা হয়েছে প্রয়াত লালনসংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীনকে। অনুষ্ঠানে থাকছে লালন শাহকে নিয়ে আলোচনা, সংগীত, নৃত্য ও কবিতা পাঠের আয়োজন। সংগীত পরিবেশন করবেন সংগীতশিল্পী রিজিয়া পারভীন, শাহনাজ বেলী, স্বপ্নীল সজীব, কালা মিয়া, শিমুল খান, রেশমি মির্জা, মেলাল শাহ, করিম হাওলাদার, শাহিন হোসেন প্রমুখ। নৃত্য পরিবেশন করবে মিথুন ড্যান্স অ্যাকাডেমি এবং ফিউশন ডান্স ট্রুপ ইউএসএ। উৎসব আয়োজন করছে লালন পরিষদ ইউএসএ। সহযোগিতায় বাংলাদেশ ক্লাব যুক্তরাষ্ট্র।
আয়োজকেরা জানিয়েছেন, লালনের গান বাঙালি জাতির অমূল্য সম্পদ। এই গান সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া যেমন এই উৎসবের উদ্দেশ্য, তেমনি এই উৎসবের মাধ্যমে লালনকে স্মরণ করা হবে, স্মরণ করা হবে সদ্য প্রয়াত লালনসম্রাজ্ঞী সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীনকে। এরই মধ্যে উৎসব নিয়ে প্রবাসীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকেরা।
যুক্তরাষ্ট্র থেকে গতকাল শাহনাজ বেলী বলেন, ‘বেশ কিছুদিন হলো আমি যুক্তরাষ্ট্রে এসেছি। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি রাজ্যে সংগীত পরিবেশন করেছি। এবারের আন্তর্জাতিক লালন উৎসব আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎসব। উৎসবে আমি আমার ভীষণ শ্রদ্ধার, ভালোবাসার এবং বাংলাদেশের গর্ব সদ্য প্রয়াত ফরিদা পারভীন আপাকে উৎসর্গ করে গান গাইব। এরই মধ্যে শিল্পীরা সবাই প্র্যাকটিসে অংশ নিয়েছি। সার্বিক আয়োজন দেখে মনে হচ্ছে এবারের লালন উৎসব বেশ ভালো হবে।’
