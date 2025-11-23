স্কুইড গেম এবার হলিউডে

Ajker Patrika
'স্কুইড গেম' সিরিজের দৃশ্য
‘স্কুইড গেম’ সিরিজের দৃশ্য

তৃতীয় সিজন দিয়ে শেষ হয়েছে জনপ্রিয় কোরিয়ান সিরিজ স্কুইড গেমের যাত্রা। তবে শেষ পর্বে রেখে গেছে টুইস্ট। সিরিজের একেবারে শেষে দর্শকদের চমকে দিয়েছিল অস্কারজয়ী হলিউড অভিনেত্রী কেট ব্লানচেটের উপস্থিতি। নিউইয়র্কের রাস্তায় এক ভবঘুরের সঙ্গে তাঁর থাকজি খেলার দৃশ্য দেখার পর থেকেই স্কুইড গেমের হলিউড সংস্করণ নিয়ে গুঞ্জন জোরালো হয়েছে।

তবে নির্মাতাদের পক্ষ থেকে কোনো ঘোষণা না আসায় ছিল ধোঁয়াশা। তা কিছুটা কাটল এবার। সংবাদমাধ্যম কলাইডার জানিয়েছে, আগামী বছর থেকে শুরু হবে ‘স্কুইড গেম: আমেরিকা’র শুটিং। এটি পরিচালনা করবেন প্রখ্যাত হলিউড নির্মাতা ডেভিড ফিঞ্চার। আর স্কুইড গেমের পরিচালক হোয়াং ডোং হিয়োক প্রযোজক হিসেবে যুক্ত হবেন এই প্রজেক্টের সঙ্গে।

যদিও স্কুইড গেম: আমেরিকা সিরিজের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি এখনো। তবে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি অ্যালায়েন্সের ওয়েবসাইটে পাওয়া গেছে শুটিংয়ের দিনক্ষণ। সংগঠনটির তালিকা অনুযায়ী, আগামী বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস ও ক্যালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন স্থানে শুটিং হবে এ সিরিজের। কোরিয়ান স্কুইড গেম থেকে অনুপ্রাণিত হলেও এটি মূল সিরিজের রিমেক হবে না, বরং হলিউড সংস্করণ তৈরি হবে নতুন গল্প নিয়ে। তবে মূল ফরম্যাট একই থাকবে। ২০২৮ সালে সিরিজটি মুক্তি পেতে পারে।

স্কুইড গেম নেটফ্লিক্সে প্রথম এসেছিল ২০২১ সালে। প্রথম সিজনের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার পর ২০২৪-এর ডিসেম্বরে এবং এ বছরের জুনে মুক্তি পেয়েছে আরও দুটি সিজন। এখনো নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে জনপ্রিয় সিরিজের অবস্থান ধরে রেখেছে স্কুইড গেম। জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকলেও গল্প আর লম্বা করেননি নির্মাতা। তৃতীয় সিজনেই সমাপ্তি টেনেছেন। দর্শকদের চোখ এবার হলিউড সংস্করণের দিকে। হলিউডে গিয়ে স্কুইড গেম কতটা নতুনত্ব পাবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

