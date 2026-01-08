দেখা দিলেন ভিন্ন এক রবিন হুড

বিনোদন ডেস্ক
রবিন হুড মানেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে এক পরোপকারী বীরের ছবি। ধনীদের সম্পদ গরিবের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া এক মহানায়ক। কিন্তু ‘দ্য ডেথ অব রবিন হুড’ সিনেমায় এই চেনা গল্প সম্পূর্ণ বদলে গেছে। চিরাচরিত রবিন হুডের বীরত্বগাথা থেকে বেরিয়ে তাকে একজন অনুতপ্ত অপরাধী হিসেবে দেখানো হয়েছে এতে।
সম্প্রতি বহুল প্রতীক্ষিত দ্য ডেথ অব রবিন হুড সিনেমার ট্রেলার প্রকাশ করেছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এ২৪। এতে রবিন হুডকে দেখা গেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং অপরাধবোধে জর্জরিত মানুষ হিসেবে। এ সিনেমায় রবিন হুড চরিত্রে অভিনয় করেছেন হিউ জ্যাকম্যান। ট্রেলারের একপর্যায়ে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি এত মানুষ হত্যা করেছি, তার কোনো হিসাব নেই, এটা একটা অভিশাপ।’
দ্য ডেথ অব রবিন হুড সিনেমার গল্পে প্রথাগত বীর নয়, বরং দীর্ঘদিনের সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিতে তাড়িত এক বিধ্বস্ত ব্যক্তি। যুদ্ধে মারাত্মক আহত হওয়ার পর সে এক রহস্যময়ী নারীর দেখা পায়। এই নারীর সাহায্যেই বেঁচে ফেরে রবিন হুড, তবে তাকে অতীতের নৃশংস কর্মফলের মুখোমুখি হতে হয়। এই নারীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন জোডি কোমার।
দ্য ডেথ অব রবিন হুড সিনেমাটি বানিয়েছেন ও চিত্রনাট্য লিখেছেন মাইকেল সারনোস্কি, যিনি এর আগে ‘পিগ’ ও ‘আ কোয়ায়েট প্লেস: ডে ওয়ান’-এর মতো সিনেমার জন্য প্রশংসিত হয়েছেন।
এন্টারটেইনমেন্ট উইকলিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক বলেন, ‘রবিন হুড ছিল একজন দস্যু, অনেক ভয়াবহ কাজ করেছে সে। কিন্তু রবিন হুড এত দীর্ঘ সময় বেঁচে ছিল, সে নিজেই নিজেকে নিয়ে তৈরি হওয়া বীরত্বগাথা বা লোককথা দেখে যেতে পেরেছে।’ রবিন হুডের আসল পরিচয় এবং তাকে নিয়ে প্রচলিত গল্পের মধ্যকার টানাপোড়েনই এ সিনেমার মূল বিষয়।
উত্তর আয়ারল্যান্ডে চিত্রায়িত দ্য ডেথ অব রবিন হুড সিনেমায় অভিনয়ের পাশাপাশি অন্যতম প্রযোজক হিসেবেও যুক্ত আছেন হিউ জ্যাকম্যান। এ বছরের শেষ দিকে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।
রবিন হুড মানেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে এক পরোপকারী বীরের ছবি। ধনীদের সম্পদ গরিবের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া এক মহানায়ক। কিন্তু ‘দ্য ডেথ অব রবিন হুড’ সিনেমায় এই চেনা গল্প সম্পূর্ণ বদলে গেছে। চিরাচরিত রবিন হুডের বীরত্বগাথা থেকে বেরিয়ে তাকে একজন অনুতপ্ত অপরাধী হিসেবে দেখানো হয়েছে এতে।
সম্প্রতি বহুল প্রতীক্ষিত দ্য ডেথ অব রবিন হুড সিনেমার ট্রেলার প্রকাশ করেছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এ২৪। এতে রবিন হুডকে দেখা গেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং অপরাধবোধে জর্জরিত মানুষ হিসেবে। এ সিনেমায় রবিন হুড চরিত্রে অভিনয় করেছেন হিউ জ্যাকম্যান। ট্রেলারের একপর্যায়ে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি এত মানুষ হত্যা করেছি, তার কোনো হিসাব নেই, এটা একটা অভিশাপ।’
দ্য ডেথ অব রবিন হুড সিনেমার গল্পে প্রথাগত বীর নয়, বরং দীর্ঘদিনের সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিতে তাড়িত এক বিধ্বস্ত ব্যক্তি। যুদ্ধে মারাত্মক আহত হওয়ার পর সে এক রহস্যময়ী নারীর দেখা পায়। এই নারীর সাহায্যেই বেঁচে ফেরে রবিন হুড, তবে তাকে অতীতের নৃশংস কর্মফলের মুখোমুখি হতে হয়। এই নারীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন জোডি কোমার।
দ্য ডেথ অব রবিন হুড সিনেমাটি বানিয়েছেন ও চিত্রনাট্য লিখেছেন মাইকেল সারনোস্কি, যিনি এর আগে ‘পিগ’ ও ‘আ কোয়ায়েট প্লেস: ডে ওয়ান’-এর মতো সিনেমার জন্য প্রশংসিত হয়েছেন।
এন্টারটেইনমেন্ট উইকলিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক বলেন, ‘রবিন হুড ছিল একজন দস্যু, অনেক ভয়াবহ কাজ করেছে সে। কিন্তু রবিন হুড এত দীর্ঘ সময় বেঁচে ছিল, সে নিজেই নিজেকে নিয়ে তৈরি হওয়া বীরত্বগাথা বা লোককথা দেখে যেতে পেরেছে।’ রবিন হুডের আসল পরিচয় এবং তাকে নিয়ে প্রচলিত গল্পের মধ্যকার টানাপোড়েনই এ সিনেমার মূল বিষয়।
উত্তর আয়ারল্যান্ডে চিত্রায়িত দ্য ডেথ অব রবিন হুড সিনেমায় অভিনয়ের পাশাপাশি অন্যতম প্রযোজক হিসেবেও যুক্ত আছেন হিউ জ্যাকম্যান। এ বছরের শেষ দিকে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।
বছরের শুরুতে নতুন ওয়েব সিরিজ নিয়ে আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকি। ১৪ জানুয়ারি রাত ১২টায় মুক্তি পাবে ‘আঁতকা’ নামের এই সিরিজ। পারিবারিক প্রেক্ষাপটের আশ্রয়ে নানান টুইস্ট রাখা হয়েছে এতে। রাবা খানের গল্প, চিত্রনাট্য ও সংলাপে সিরিজটি নির্মাণ করেছেন আরাফাত মহসীন নিধি।১ ঘণ্টা আগে
কথা ছিল গত ডিসেম্বরে শুরু হবে শাকিব খানের ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম’ সিনেমার শুটিং। তবে নির্ধারিত শিডিউলে ক্যামেরা ওপেন করতে পারেননি নির্মাতা আবু হায়াত মাহমুদ। গত সপ্তাহে গুঞ্জন ছড়ায়, ঠিক সময়ে কাজ শুরু করতে না পারায় রোজার ঈদে আসবে না প্রিন্স। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ...২০ ঘণ্টা আগে
জনপ্রিয় দক্ষিণি নির্মাতা প্রিয়দর্শনের মেয়ে কল্যাণী প্রিয়দর্শন। ২০১৭ সালে তেলুগু সিনেমা ‘হ্যালো’ দিয়ে অভিনয় শুরু করেন তিনি। এই আট বছরে এক ডজনের বেশি তেলুগু, তামিল ও মালয়ালম সিনেমায় দেখা গেছে তাঁকে। শুরু থেকেই গল্প ও চরিত্রের ব্যাপারে ভীষণ চুজি তিনি। সেই ধৈর্যের ফল কল্যাণী পেয়েছেন গত বছর।২১ ঘণ্টা আগে
সুমন ধরের পরিচালনায় ‘শেষ চিঠি’ ও ‘ফেরা’ নামের দুটি ওয়েব ফিল্মে অভিনয় করেছেন প্রার্থনা ফারদিন দীঘি। আবারও এই নির্মাতার নতুন কাজে যুক্ত হয়েছেন দীঘি। ডার্ক থ্রিলার গল্পে নির্মিত এই ওয়েব ফিল্মে দীঘি ছাড়াও আছেন ইরফান সাজ্জাদ ও আশনা হাবিব ভাবনা।২১ ঘণ্টা আগে