Ajker Patrika
> বিনোদন
> হলিউড

কোয়েন্টিন টারান্টিনোর চোখে নিজের সেরা সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক
নির্মাতা কোয়েন্টিন টারান্টিনো এবং তাঁর কিছু জনপ্রিয় সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত
বিশ্ব চলচ্চিত্রের এক বিস্ময় কোয়েন্টিন টারান্টিনো। বেশি সিনেমা তিনি বানাননি। এ পর্যন্ত মাত্র ৯টি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে তাঁর। তবু বিশ্বসিনেমায় তিনি প্রভাবশালী পরিচালক হিসেবেই নিজের জায়গা করে নিয়েছেন। দশম সিনেমাটি বানিয়ে পরিচালনা থেকে অবসর নেবেন, আগে থেকেই দিয়ে রেখেছেন সে ঘোষণা। টারান্টিনোর সিনেমা যে শুধু ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আর বোদ্ধামহলে প্রশংসিত হয়, তা নয়। ঝড় তোলে বক্স অফিসেও।

সম্প্রতি ‘দ্য চার্চ অব টারান্টিনো’ শিরোনামের এক পডকাস্টে জনপ্রিয় এই নির্মাতা জানিয়েছেন, তাঁর কাছে নিজের পছন্দের সিনেমা কোনগুলো। ‘ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন হলিউড’ তাঁর পছন্দের সিনেমা, আর ‘ইনগ্লোরিয়াস বাস্টার্ডস’কে মনে করেন নিজের সেরা নির্মাণ। তবে যে সিনেমাটির জন্য নিজেকে নির্মাতা হিসেবে পরিচয় দিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, সেটা হলো ‘কিল বিল’।

টারান্টিনো বলেন, ‘আমার বানানো কিল বিল এমন একটি সিনেমা, যেটা অন্য কেউ বানাতে পারত না। এর প্রতিটি দৃশ্য আমার কল্পনা, আমার পরিচয়, আমার ভালোবাসা, আবেগ ও বিহ্বলতার বহিপ্রকাশ। আমার মনে হয়, কিল বিল বানানোর জন্যই আমার জন্ম হয়েছিল। ইনগ্লোরিয়াস বাস্টার্ডস সিনেমাটি আমার মাস্টারপিস, আর ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন হলিউড আমার ফেভারিট।’

২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন হলিউড সিনেমার সিকুয়েল তৈরি হচ্ছে। নাম ‘দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব ক্লিফ বুথ’। তবে টারান্টিনো বানাচ্ছেন না সিনেমাটি। দায়িত্ব দিয়েছেন ডেভিড ফিঞ্চারের ওপর। কারণ নিজের শেষ সিনেমাটি কোনো সিকুয়েল হোক, সেটা চাননি টারান্টিনো। বরং শেষ কাজে এমন বিষয় তুলে আনতে চান, যা তিনি নিজেও আগে ভাবেননি।

টারান্টিনোর দশম ও শেষ সিনেমা কী হতে চলেছে, তা নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। শেষ প্রজেক্ট হিসেবে ‘দ্য মুভি ক্রিটিক’ নামে একটি চিত্রনাট্য বেছে নিয়েছিলেন। তবে কাছাকাছি বিষয়ে আগেও একটি সিনেমা বানিয়েছেন বিধায় সে পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছেন। খুঁজছেন নতুন বিষয়।

বিষয়:

সিনেমাহলিউডবিনোদন
