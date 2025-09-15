Ajker Patrika
এমির রেড কার্পেটে কেফিয়াহ পরে হাঁটলেন হাভিয়ের বারদেম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
এমি অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে হাভিয়ের বারদেম। ছবি: সংগৃহীত
এমি অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে হাভিয়ের বারদেম। ছবি: সংগৃহীত

এবারের এমি অ্যাওয়ার্ডসের রেড কার্পেটে ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানিয়ে শিরোনামে উঠে এসেছেন অস্কারজয়ী অভিনেতা হাভিয়ের বারদেম। তিনি গলায় কেফিয়াহ স্কার্ফ পরে রেড কার্পেটে হাঁটেন এবং ‘ফিল্ম ওয়ার্কার্স ফর প্যালেস্টাইন’ নামের একটি সংগঠনের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন। ভ্যারাইটির সাংবাদিক মার্ক মালকিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বারদেম বলেন, তিনি এমন কারও সঙ্গে কাজ করতে পারেন না, যারা ‘গণহত্যাকে সমর্থন বা ন্যায্যতা দেয়’।

বারদেম বলেন, ‘আজ আমি এখানে গাজায় চলমান গণহত্যার নিন্দা জানাতে এসেছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব জেনোসাইড স্কলারস (আইএজিএস) গণহত্যা নিয়ে নিবিড়ভাবে গবেষণা করে এবং তারা এটিকে গণহত্যা বলে ঘোষণা করেছে। এই কারণেই আমরা ইসরায়েলের ওপর বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক অবরোধ এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবি জানাচ্ছি, যাতে এই গণহত্যা বন্ধ হয়। ফিলিস্তিন স্বাধীন হোক।’

এমি অ্যাওয়ার্ডসের আগের সপ্তাহে, প্রায় ৩ হাজার ৯০০ চলচ্চিত্র কর্মী ‘ফিল্ম ওয়ার্কার্স ফর প্যালেস্টাইন’-এর উদ্যোগে একটি খোলা অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই অঙ্গীকারে বলা হয়েছে, স্বাক্ষরকারীরা এমন ইসরায়েলি প্রতিষ্ঠান বা চলচ্চিত্র সংস্থার সঙ্গে কাজ করবেন না, যারা ‘ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে গণহত্যা ও বর্ণবাদের সঙ্গে জড়িত’।

এই অঙ্গীকারপত্রের প্রতিক্রিয়ায় প্যারামাউন্ট একটি বিবৃতি জারি করে ইসরায়েলি চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন শিল্পের বিরুদ্ধে যেকোনো বয়কটের নিন্দা জানায়। তারা বলে, সৃজনশীল শিল্পীদের কেবল তাঁদের জাতীয়তার কারণে নীরব করে দেওয়া ভালো বোঝাপড়া বা শান্তির ব্যাপার হতে পারে না।

প্যারামাউন্টের বক্তব্যের জবাবে বারদেম ব্যাখ্যা করেন, ‘ফিল্ম ওয়ার্কার্স ফর প্যালেস্টাইন’ কোনো ব্যক্তির পরিচয়ের ভিত্তিতে কাউকে লক্ষ্য করে না। তাদের লক্ষ্য হলো সেই সব চলচ্চিত্র সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, যারা গণহত্যা ও বর্ণবাদী শাসনকে সমর্থন বা ন্যায্যতা দেয়।

প্রায় ৪ হাজার শিল্পীর ইসরায়েল বয়কটের সিদ্ধান্ত, প্যারামাউন্ট পিকচার্সের বিরোধিতাপ্রায় ৪ হাজার শিল্পীর ইসরায়েল বয়কটের সিদ্ধান্ত, প্যারামাউন্ট পিকচার্সের বিরোধিতা

বারদেম বলেন, ‘যারা গণহত্যাকে ন্যায্যতা দেয় বা সমর্থন করে, আমি তাদের সঙ্গে কাজ করতে পারি না। এটা খুব সহজ কথা।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের এই শিল্পে বা অন্য কোনো শিল্পেই এমনটা করা উচিত নয়।’

ইসরায়েলকে বয়কটের ডাক দেওয়া নির্মাতার তালিকায় আছেন— ইয়র্গোস ল্যান্থিমোস, আভা ডুভার্নে, অ্যাডাম ম্যাককে, বুটস রিলে, এমা সেলিগম্যান, জোশুয়া ওপেনহাইমার, মাইক লেই প্রমুখ। অভিনয়শিল্পীদের তালিকায় আছেন— এমা স্টোন, অলিভিয়া কোলম্যান, আয়ো এডিবেরি, লিলি গ্ল্যাডস্টোন, মার্ক রাফেলো, হানাহ এইনবাইন্ডার, পিটার সারসগার্ড, আইমি লু উড, পাপা এসিডু, গ্যায়েল গার্সিয়া বার্নাল, রিজ আহমেদ, মেলিসা বারেরা, সিনথিয়া নিক্সন, টিল্ডা সুইনটন, জেভিয়ের বারডেম, জো অ্যালউইন, জশ ও’কনর প্রমুখ।

পরবর্তী সময়ে এ তালিকায় আরও যুক্ত হয়েছেন হোয়াকিন ফিনিক্স, নিকোলা কফলান, অ্যান্ড্রু গারফিল্ড, হ্যারিস ডিকিনসন, রোয়েন ইয়াং, গাই পিয়ার্স, জোনাথন গ্লেজার, অ্যাবি জ্যাকবসন, ভারতীয় নির্মাতা পায়েল কাপাডিয়া প্রমুখ।

উল্লেখ্য, বারদেম নেটফ্লিক্স ক্রাইম সিরিজ ‘মনস্টারস: দ্য লায়ল অ্যান্ড এরিক মেনেনদেজ স্টোরি’-তে হোসে মেনেনদেজের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সেরা সহ-অভিনেতা বিভাগে এমি অ্যাওয়ার্ডসের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

বিষয়:

অভিনেতাহলিউডবিনোদনঅস্কার
