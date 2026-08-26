এবার হ্যারি পটারে আসছেন ‘জন স্নো’

বহুল প্রতীক্ষিত টিভি সিরিজ ‘হ্যারি পটারের’ নতুন চলচ্চিত্রে যোগ দিচ্ছেন ‘গেম অব থ্রোনস’-এর জনপ্রিয় অভিনেতা ‘জন স্নো’ খ্যাত কিট হ্যারিংটন। তিনি জাদুর জগতের তারকা ও হগওয়ার্টস স্কুলের শিক্ষক গিলডেরয় লকহার্ট চরিত্রে অভিনয় করবেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
চলতি মাসের শুরুতে ‘এক্স-মেন’ চলচ্চিত্র সিরিজের তারকা নিকোলাস হোল্টকে দ্বিতীয় সিজনে লকহার্ট চরিত্রে নেওয়া হয়েছিল। তবে সময়সূচির সমস্যার কারণে তিনি সিরিজটি ছেড়ে দিয়েছেন বলে জানিয়েছে প্রযোজক কোম্পানি ও নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এইচবিও।
কিট হ্যারিংটন সবচেয়ে বেশি পরিচিত গেম অব থ্রোনসে জন স্নো চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। তিনি বিবিসি ও এইচবিওর আর্থিক জগতকেন্দ্রিক নাটক ‘ইন্ডাস্ট্রি’তেও অভিনয় করছেন। এর আগে ‘হ্যারি পটার’-এর অডিও সংস্করণে লকহার্ট চরিত্রে কণ্ঠও দিয়েছেন তিনি। কিট হ্যারিংটন বলেন, তিনি ‘হ্যারি পটার’-এর বড় ভক্ত এবং লকহার্ট তাঁর অন্যতম প্রিয় চরিত্র। চরিত্রটি অভিনয়ের সুযোগ পাওয়া তাঁর জন্য স্বপ্ন পূরণের মতো। অডিওবুকে আগে লকহার্টের কণ্ঠ দেওয়ার মাধ্যমে চরিত্রটির সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হওয়ার সুযোগও হয়েছিল তাঁর।
‘হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ফিলোসফার্স স্টোন’—চলতি বড়দিনে এইচবিও ম্যাক্সে প্রচারের কথা রয়েছে। দ্বিতীয় সিজনে জেকে রাউলিংয়ের সিরিজের দ্বিতীয় বই ‘দ্য চেম্বার অব সিক্রেটস’-এর গল্প তুলে ধরা হবে। এই গল্পে জাদুর স্কুল হগওয়ার্টসে হ্যারির দ্বিতীয় বছরের ঘটনাগুলো দেখানো হবে।
এইচবিও এক বিবৃতিতে বলেছে, দ্বিতীয় বছর হগওয়ার্টসে শুরু করার আগে সময়সূচির কারণে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। গিলডেরয় লকহার্টের ভূমিকায় কিট হ্যারিংটন অভিনয় করবেন।
নতুন এই টিভি সিরিজে জনপ্রিয় বইগুলোর চরিত্রে অভিনয় করছেন একদল নতুন ও পরিচিত অভিনেতা। হ্যারি পটারের চরিত্রে থাকছেন নতুন অভিনেতা ডমিনিক ম্যাকলাফলিন। তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু রন উইজলির চরিত্রে আলাস্টেয়ার স্টাউট এবং হারমায়োনি গ্রেঞ্জারের চরিত্রে আরাবেলা স্ট্যান্টন অভিনয় করছেন।
অস্কার মনোনীত অভিনেতা জন লিথগোকে হগওয়ার্টসের প্রধান শিক্ষক অ্যালবাস ডাম্বলডোর চরিত্রে দেখা যাবে। আর নিক ফ্রস্ট অভিনয় করবেন হগওয়ার্টসের গেমকিপার রুবিয়াস হ্যাগ্রিডের চরিত্রে।
এই সিরিজের মাধ্যমে কিট হ্যারিংটনের সঙ্গে পরিচালক ও প্রযোজক মার্ক মাইলডের আবারও কাজ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। ‘গেম অব থ্রোনস’-এও তারা একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। মাইলড নতুন ‘হ্যারি পটার’ সিরিজের কয়েকটি পর্ব পরিচালনা করবেন। তিনি সিরিজটির নির্বাহী প্রযোজকও। জেকে রাউলিংও নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে যুক্ত আছেন।
হ্যারি পটার সিনেমায় গিলডেরয় লকহার্ট চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কেনেথ ব্রানা। রাউলিংয়ের দ্বিতীয় বই ‘দ্য চেম্বার অব সিক্রেটস’-এর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র লকহার্ট।
লকহার্ট একজন আত্মমুগ্ধ জাদুকর। অন্ধকার জগতের প্রাণীদের সঙ্গে নিজের কথিত বিভিন্ন অভিযানের ওপর তিনি একাধিক বই লিখেছেন। হগওয়ার্টসে তিনি ডিফেন্স এগেইনস্ট দ্য ডার্ক আর্টসের নতুন শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। হ্যারির দ্বিতীয় বছরে তিনি নিজেকে হ্যারির পরামর্শদাতা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে তুলে ধরতে চান।
অন্যদিকে, নিকোলাস হোল্টসহ সিরিজের কয়েকজন অভিনেতাকে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। এর কারণ, জে কে রাউলিংয়ের লিঙ্গপরিচয় ও ট্রান্স অধিকারসংক্রান্ত মতামতের বিরোধিতা করেন এমন কিছু মানুষ তাদের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন। কিট হ্যারিংটন ও নিকোলাস হোল্টের প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধের তাৎক্ষণিক কোনো জবাব দেননি।
এইচবিওর নতুন ‘হ্যারি পটার’ সিরিজটি শেষ করতে প্রায় ১০ বছর সময় লাগতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রযোজকেরা রাউলিংয়ের সাতটি বইয়ের প্রতিটির গল্প নিয়ে একাধিক সিজন তৈরি করার পরিকল্পনা করেছেন। এই সাতটি বইয়ের ওপর ভিত্তি করেই এর আগে আটটি জনপ্রিয় হ্যারি পটার সিনেমা নির্মিত হয়েছিল।
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