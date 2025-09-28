বিয়ে করলেন সেলেনা গোমেজ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
জনপ্রিয় হলিউড তারকা সেলেনা গোমেজ বিয়ে করেছেন। গত শুক্রবার আরেক জনপ্রিয় গায়ক ও সংগীত প্রযোজক বেনি ব্লাঙ্কোর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তিনি। গতকাল শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে বিয়ের ছবি প্রকাশ করেছেন এই গায়িকা-অভিনেত্রী। প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, সবুজ লনে স্বামীকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করছেন এই তারকা দম্পতি।
গত শুক্রবার সন্ধ্যায় হোপ র্যাঞ্চ এলাকার একটি প্রাসাদে অনুষ্ঠিত হয় রিহার্সাল ডিনার। আর বিয়ের মূল আয়োজন অনুষ্ঠিত হয় সি ক্রেস্ট নার্সারিতে। সান্তা বারবারায় বিশাল তাঁবু খাটিয়ে বিয়ের আয়োজন করেন তাঁরা। পাপারাজ্জিদের তোলা ছবিতে দেখা যায় সেই আয়োজনের ঝলক।
ছবির ক্যাপশনে সেলেনা গোমেজ কিছু লেখেননি। তবে মন্তব্যের ঘরে বেনি ব্লাঙ্কো লিখেছেন, ‘মাই ওয়াইফ ইন রিয়েল লাইফ।’ ৩৭ বছর বয়সী ব্লাঙ্কো ও ৩৩ বছর বয়সী সেলেনার পরিচয় প্রায় ১০ বছর ধরে। দীর্ঘদিন প্রেমের পর গত বছর ডিসেম্বরে বাগ্দান সম্পন্ন করেন তাঁরা। এর আগে ২০১৯ সালের একটি গানের ভিডিওতে দুজন একসঙ্গে কাজ করেছেন।
বিয়েতে সাদা হাল্টারনেক একটি ব্রাইডাল গাউন পরেছিলেন সেলেনা। ফুলেল এমব্রয়ডারির ছোঁয়ায় তৈরি পোশাকটি বানানো জনপ্রিয় ব্র্যান্ড রালফ লরেনের। আর বর বেনি ব্লাঙ্কো পরেছিলেন কালো টাক্সেডো ও বো-টাই। সেটিও রালফ লরেনের তৈরি।
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর খবর অনুযায়ী, বিয়ের আয়োজনে দম্পতির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের প্রায় ১৭০ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন। অতিথিদের জন্য ছিল বাড়তি নিরাপত্তা। বিয়েতে অতিথি ছিলেন সেলেনার দীর্ঘদিনের বন্ধু টেইলর সুইফট, অভিনেতা পল রাড, ‘অনলি মার্ডার্স ইন দ্য বিল্ডিং’ সিরিজের সহ–অভিনেতা মার্টিন শর্ট ও স্টিভ মার্টিন। উপস্থিত ছিলেন প্যারিস হিলটন, এড শিরান, অ্যাশলি পার্ক ও উইজার্ডস অব ওয়েভারলি প্লেসের সহশিল্পী ডেভিড হেনরি।
বিয়ের খবরে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সেলেনার সহকর্মী ও বন্ধুদের অনেকে। ‘অনলি মার্ডার্স ইন দ্য বিল্ডিং’ সিরিজের অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট লিখেছে, ‘আমাদের মেবল বিয়ে করেছে।’ তাঁর প্রসাধনী ব্র্যান্ড রেয়ার বিউটি পোস্ট করেছে, ‘তোমাদের দুজনের জন্যই আমরা ভীষণ খুশি।’ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন গায়িকা ক্যামিলা কাবেলো ও কৌতুক অভিনেত্রী অ্যামি শুমারও।
বেশ কিছু বিখ্যাত গানের প্রযোজক বেনি ব্লাঙ্কো। কেটি পেরির ‘টিনএজ ড্রিম’, ব্রিটনি স্পিয়ার্সের ‘সার্কাস’ও মেরুন ৫-এর ‘মুভস লাইক জ্যাগার’ তাঁর হাতেই তৈরি। অন্যদিকে সেলেনার জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘গুড ফর ইউ’, ‘সেইম ওল্ড লাভ’, ‘কাম অ্যান্ড গেট ইট’, ‘হু সেইস’-এর মতো গানগুলো।
ডিজনি চ্যানেলের জনপ্রিয় সিরিজ ‘উইজার্ডস অব ওয়েভারলি প্লেস’ দিয়ে খ্যাতি পাওয়া সেলেনা গোমেজ এখনো অভিনয় করছেন হুলুর জনপ্রিয় সিরিজ ‘অনলি মার্ডার্স ইন দ্য বিল্ডিংয়ে’। ইনস্টাগ্রামে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা এখন ৪১৭ মিলিয়ন।
