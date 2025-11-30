আলোচনায় শুভ-ঐশীর অন্তরঙ্গ ছবি

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
২০২১ সালে ‘মিশন এক্সট্রিম’ দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয় মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশীর। তাঁর বিপরীতে ছিলেন আরিফিন শুভ। ২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমাটির সিকুয়েলেও দেখা গেছে এই জুটিকে। সে সময় তাঁদের প্রেমের গুঞ্জনও ছড়িয়েছিল। তবে নায়ক-নায়িকা দুজনেই প্রেমের গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে জানিয়েছিলেন, তাঁরা ভালো বন্ধু। এরপর থেমে যায় গুঞ্জন। সম্প্রতি দুজনের সম্পর্ক নিয়ে আবার নতুন করে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। গতকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে তাঁদের একটি ছবি। নদীর ধারে কাশবনের মাঝখানে ঐশীকে চুমু খাচ্ছেন শুভ।
মিশন এক্সট্রিমের দুই কিস্তির পর শুভ ও ঐশী অভিনয় করেন রায়হান রাফীর ‘নূর’ সিনেমায়। চার বছর আগে শুটিং শেষ হলেও মুক্তির কোনো খবর মিলছিল না। সম্প্রতি এসেছে এই সিনেমার মুক্তির ঘোষণা। তবে প্রেক্ষাগৃহে নয়, দেখা যাবে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বায়োস্কোপ প্লাসে। ইতিমধ্যে প্রচার পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে। কয়েক দিন আগে প্রচারণামূলক ফটোশুটে অংশ নিয়েছেন শুভ ও ঐশী। সেই ফটোশুটের দুটি পৃথক ছবিও পোস্ট করেন নায়ক-নায়িকা। ক্যাপশনে শুভ লেখেন, ‘তোরে এত ভালোবাসি, আর বলব কতবার।’ অন্যদিকে ঐশী লেখেন, ‘যদি হারাস একটিবার, মরে যাব শতবার।’
সেই পোস্টে শুভ ও ঐশী পরিষ্কার করেননি এটা নূর সিনেমার প্রচারে করা ফটোশুটের ছবি। ফলে আবার শুরু হয় তাঁদের প্রেমচর্চা। এবার সেই গুঞ্জনের আগুনে ঢেউ তুলল দুজনের অন্তরঙ্গ ছবি। তবে এবারও তাঁদের প্রেমের গুঞ্জনটা সিলমোহর পাচ্ছে না। কারণ, ভাইরাল হওয়া ছবিটি নূর সিনেমার দৃশ্য।
গতকাল সকালে ফিল্ম এডিটর সিমিত রায় অন্তর ফেসবুকে নূর সিনেমার ফার্স্ট লুক শেয়ার করেন। ১ মিনিট ৭ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায় শুভ-ঐশীর ওই চুমুর দৃশ্য। সেই ভিডিও থেকে চুমুর দৃশ্যের কাট করা ছবি ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়।
শুভ ও ঐশী দুজনেই এখন ব্যস্ত নিজেদের নতুন সিনেমা নিয়ে। শুভ শুটিং করছেন সাইফ চন্দনের নাম চূড়ান্ত না হওয়া একটি সিনেমায়। অন্যদিকে ঐশী অভিনয় করছেন সাকিব ফাহাদের ‘সোলজার’ সিনেমায়। এতে তাঁর সঙ্গে আছেন শাকিব খান।
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ছয় বছর আগে সংগীতশিল্পী হৃদয় খান বানিয়েছিলেন ‘ট্র্যাপড’ নামের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা। ২০২০ সালে এই সিনেমার ‘অচেনা’ শিরোনামের একটি গানও প্রকাশ পায়। আরিফ মোতাহারের লেখা গানটি গাওয়ার পাশাপাশি সুর ও সংগীত আয়োজন করেন হৃদয়। তবে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে মুক্তি পায়নি সিনেমাটি। চলতি বছরের জুন মাসে আরও এক গান প্রকাশ করেন ট্র্যাপডের। জুনের ৬ তারিখে প্রকাশিত গানটির শিরোনাম ছিল ‘সাদা কালো’। কথা, সুর, কম্পোজিশন ও কণ্ঠ দিয়েছেন হৃদয়। গানের ভিডিওতে হৃদয়কে একাই হাঁটতে দেখা গেছে নিউইয়র্কের পথে। অবশেষে আলোর মুখ দেখছে ট্র্যাপড। এবার আর গান নয়, গতকাল তিনি প্রকাশ করলেন স্বল্পদৈর্ঘ্যের ট্রেলার। সেই সঙ্গে জানালেন, এই ডিসেম্বরেই মুক্তি পাচ্ছে ট্র্যাপড। তবে নির্দিষ্ট তারিখ জানাননি তিনি।
২৫ মিনিট ব্যাপ্তির স্বল্পদৈর্ঘ্যটির কাহিনি গড়ে উঠেছে ট্র্যাপে বা ফাঁদে পড়া হৃদয় নামের এক তরুণকে ঘিরে। না বুঝেই এক ফাঁদে ফেঁসে যায় হৃদয়। না চাইলেও প্রতিদিন তাকে কাজ করতে হয় মাদক কারবারিদের হয়ে। হতাশামাখা এক সন্ধ্যায় তার সঙ্গে পরিচয় হয় এক তরুণীর। নাম তার মোনা। তাকে নিয়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে হৃদয়। কিন্তু চোখের সামনেই খুন হয়ে যায় মোনা। নতুন পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামে হৃদয়। নিজের অনাকাঙ্ক্ষিত অতীতকে ডিঙিয়ে সে কি পারবে এগিয়ে যেতে? নাকি ফেঁসে যাবে আরও এক ফাঁদে?
ট্র্যাপডের শুটিং হয়েছে নিউইয়র্কে। পরিচালনার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন হৃদয় খান। তাঁর সঙ্গে দেখা যাবে মোনালিসাকে। এ ছাড়া নিউইয়র্কের স্থানীয় কয়েকজন শিল্পী অভিনয় করেছেন এতে।
স্বল্পদৈর্ঘ্যে প্রথমবার অভিনয় করলেও নিজের অনেক গানের ভিডিওতে মডেল হয়ে অভিনয় করেছেন হৃদয়। বিজ্ঞাপনেও কাজ করেছেন তিনি। একটি নাটকেও অভিনেতা হিসেবে পাওয়া গেছে তাঁকে।
স্বল্পদৈর্ঘ্য পরিচালনা প্রসঙ্গে হৃদয় খান বলেন, ‘ছোটবেলা থেকেই ভিডিওগ্রাফির প্রতি আমার দুর্বলতা ছিল। গান করার আগে থেকেই ভিডিওগ্রাফি শুরু করি। তবে কখনো পেশাদার ভিডিওগ্রাফি করিনি। নানা সময়ে ভিডিও সম্পাদনা, কালার গ্রেডিংয়ের কাজও করেছি টুকটাক। তবে নিজে অভিনয় ও পরিচালনা করাটা সত্যিই কঠিন।’
বিনোদন ডেস্ক
২৭ নভেম্বর মুক্তি পেয়েছে পঙ্কজ ত্রিপাঠী প্রযোজিত প্রথম সিরিজ ‘পারফেক্ট ফ্যামিলি’। এই সিরিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সিনেমা প্রযোজনা করতে চান এই অভিনেতা। আগামী দুই বছরে একাধিক সিনেমা নির্মাণের পরিকল্পনা করছেন তিনি। সম্প্রতি হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানালেন পঙ্কজ।
পঙ্কজ ত্রিপাঠী বলেন, ‘পারফেক্ট ফ্যামিলি সিরিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি, আমি একজন পূর্ণাঙ্গ প্রযোজক হতে পারি। আগামী দুই বছরের মধ্যে আমি অজয়ের সঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনায় সহযোগিতা করার পরিকল্পনা করছি। এ বিষয়ে আমি সিরিয়াস।’
সিনেমায় অভিনয়শিল্পীদের চেয়ে প্রযোজকের নিয়ন্ত্রণ বেশি থাকে বলে মনে করেন পঙ্কজ। সেটা কাজে লাগিয়ে নিজের মতো করে ভালো মানের কাজ উপহার দিতে চান তিনি। পঙ্কজ বলেন, ‘অভিনেতা হয়তো একটি সিনেমার বড় অংশ, কিন্তু মূল নিয়ন্ত্রণটা থাকে ওই সিনেমার ক্রিয়েটর, লেখক, নির্মাতা বা প্রযোজকের হাতে। আমি প্রযোজনার মধ্য দিয়ে ভালো, অর্থপূর্ণ গল্পগুলোকে পর্দায় নিয়ে আসতে চাই। আমি মনে করি, শিল্পী হিসেবে আমার মনের ক্ষুধা মেটানোর পূর্ণ সুযোগটা প্রযোজনার মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব।’
পঙ্কজ আরও বলেন, ‘যদি কোনো প্রযোজক একজন পরিচালক নিয়োগ করেন এবং তারপর অন্য কাউকে তাঁর ওপর নজরদারি করার জন্য নিয়োগ করেন, তাহলে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। এটা কোনো সুস্থ সৃজনশীল পরিবেশ হতে পারে না। আমার মনে আছে, যখন আমি প্রযোজক দীনেশ বিজনের শুটিং করছিলাম, তখন সে আমাকে এক সপ্তাহ পরপর ফোন করে জিজ্ঞাসা করত, আমার কিছু দরকার কি না, কিছু লাগবে কি না। এটাই একজন ভালো প্রযোজকের বৈশিষ্ট্য। যোগাযোগ রাখা, খোঁজখবর রাখা, অন্যকে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়া এবং সম্মান দেওয়া।’
পঙ্কজ প্রযোজিত পারফেক্ট ফ্যামিলি মুক্তি পেয়েছে ইউটিউবে। সিরিজের প্রথম দুটি পর্ব দেখা যাচ্ছে বিনা মূল্যে। তবে, তৃতীয় পর্ব থেকে বাকি ছয়টি পর্ব দেখতে হলে ব্যয় করতে হবে অর্থ। পঙ্কজ মনে করেন, এই পে মডেলের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী দর্শকের কাছে দ্রুত পৌঁছানো সহজ।
উল্লেখ্য, পারফেক্ট ফ্যামিলি সিরিজটি পরিচালনা করেছেন শচীন পাঠক। অভিনয় করেছেন গুলশান দেবাইয়া, নেহা ধুপিয়া, মনোজ পাহওয়া, সীমা পাহওয়া প্রমুখ।
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
শীতের শুরুতে দেশ-বিদেশের শিল্পীদের নিয়ে হাফ ডজন কনসার্টের ঘোষণা দিয়েছিল বিভিন্ন আয়োজক প্রতিষ্ঠান। এই তালিকায় দেশের জনপ্রিয় ব্যান্ড ও শিল্পীদের সঙ্গে ছিলেন ভারত ও পাকিস্তানের শিল্পীরা। কিন্তু নিরাপত্তা ইস্যুতে প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় একের পর এক কনসার্ট বাতিল হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে স্থগিতের ঘোষণা এসেছে তিনটি কনসার্টের। বাকি তিন কনসার্ট নিয়েও দর্শক-শ্রোতাদের মনে তৈরি হয়েছে শঙ্কা।
১৪ নভেম্বর ঢাকায় গান শোনানোর কথা ছিল পাকিস্তানি সংগীতশিল্পী আলী আজমতের। ‘লেজেন্ডস লাইভ ইন ঢাকা’ শীর্ষক এই কনসার্টে নগর বাউল জেমসেরও গাওয়ার কথা ছিল। কনসার্টে অংশ নিতে তিন দিন আগেই ঢাকায় পৌঁছান আলী আজমত। কিন্তু কনসার্টের দিন সকালে আয়োজক প্রতিষ্ঠান জানায়, স্থগিত করা হয়েছে আয়োজন।
এরপর স্থগিত করা হয় পাকিস্তানের জনপ্রিয় ব্যান্ড জালের কনসার্ট। আয়োজক প্রতিষ্ঠান স্টেইজ কো-এর আয়োজনে জাল ব্যান্ডের কনসার্ট হওয়ার কথা ছিল ২৮ নভেম্বর রাজধানীর ৩০০ ফুটের স্বদেশ অ্যারেনায়। ‘সাউন্ড অব সোল’ শিরোনামের এ কনসার্টে আরও পারফর্ম করার কথা ছিল দেশের দুই ব্যান্ড ওয়ারফেজ ও লেভেল ফাইভের।
সর্বশেষ নিরাপত্তাজনিত কারণে বাতিল করা হয়েছে ভারতের সংগীতশিল্পী অনুভ জৈনের কনসার্ট। ১২ ডিসেম্বর ১০০ ফুটের কোর্টসাইড মাদানি অ্যাভিনিউতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল এই কনসার্ট। তবে ২৫ নভেম্বর এটি স্থগিত করে আয়োজক প্রতিষ্ঠান হাইপনেশন।
এদিকে আগামী কয়েক সপ্তাহে দেশের মঞ্চে পারফর্ম করার কথা আছে পাকিস্তানি ব্যান্ড কাভিশ ও সংগীতশিল্পী আতিফ আসলামের। আগামী ৫ ডিসেম্বর ঢাকার মাদানি অ্যাভিনিউয়ের কোর্টসাইডে ‘ওয়েভ ফেস্ট: ফিল দ্য উইন্টার’ শিরোনামের কনসার্টে কাভিশ ব্যান্ডের সঙ্গে দেশের দুই ব্যান্ড শিরোনামহীন ও মেঘদল-এর গান শোনানোর কথা আছে। কনসার্টটি আয়োজন করেছে প্রাইম ওয়েভ কমিউনিকেশন।
১৩ ডিসেম্বর মেইন স্টেজ আয়োজিত এক কনসার্টে ঢাকায় গান শোনানোর কথা আতিফ আসলামের। এ ছাড়া ‘ইকোস অব রেভল্যুশন ২.০’ শিরোনামের চ্যারিটি কনসার্টে পারফর্ম করার কথা আছে আতিফের। আতিফের এই কনসার্টও বাতিলের গুঞ্জন উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর ছড়ায়, এখনো ভেন্যু কর্তৃপক্ষের অনুমতি পায়নি আয়োজকেরা। তবে আয়োজক প্রতিষ্ঠান মেইন স্টেজ কয়েক দিন আগে নিশ্চিত করেছে, নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠিত হবে আতিফ আসলামের কনসার্ট।
আয়োজকেরা আশ্বস্ত করলেও শেষ পর্যন্ত বিদেশি শিল্পীদের এই কনসার্টগুলো নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হবে কি না, তা নিয়ে রয়েছে শঙ্কা। তবে এ অনিশ্চয়তার মধ্যেও আয়োজকেরা অনলাইনে টিকিট বিক্রির কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।
ঢাকায় আয়োজিত কনসার্টগুলো স্থগিত হয়ে গেলেও ঢাকার বাইরে নিয়মিত কনসার্টে অংশ নিচ্ছে দেশের বিভিন্ন ব্যান্ড ও সংগীতশিল্পীরা। ঢাকার ভেতরেও বিভিন্ন করপোরেট শো এবং পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানেও পারফর্ম করছেন তাঁরা।
বিনোদন ডেস্ক
রোহিত শেঠির ‘সিংহাম অ্যাগেইন’ সিনেমায় সর্বশেষ দেখা দিয়েছিলেন রণবীর সিং। গত বছর মুক্তি পাওয়া এ সিনেমায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিলেন না তিনি। অজয় দেবগন আর অক্ষয় কুমারই ছিলেন গল্পের কেন্দ্রে। তবু ২০২৪ সালে এই একটি সিনেমা দিয়ে কিছুটা হলেও আলোচনায় ছিলেন রণবীর। এ বছর এখন পর্যন্ত তাঁর সিনেমা মুক্তির তালিকা শূন্য। রণবীরের সব প্রত্যাশার কেন্দ্রে আছে স্পাই অ্যাকশন থ্রিলার ‘ধুরন্ধর’। ৫ ডিসেম্বর সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা। মুক্তির মাত্র এক সপ্তাহ আগেই আইনি জটিলতায় পড়ল আদিত্য ধর পরিচালিত এ সিনেমা।
রণবীর সিংয়ের ধুরন্ধর সিনেমার মুক্তি আটকাতে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন শহীদ মেজর মোহিত শর্মার মা-বাবা। অভিযোগ, এই সিনেমা তৈরির আগে পরিবারের অনুমতি নেওয়া হয়নি। তাই আদালতে তাঁদের আবেদন, ধুরন্ধর সিনেমার মুক্তি যেন দ্রুত স্থগিত করা হয়।
টিজার প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রে ছিল ধুরন্ধর। অতিরিক্ত রক্তারক্তি ও হিংসাত্মক দৃশ্য দেখানোয় বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিতর্ক আছে সিনেমার বিষয়বস্তু নিয়েও। যার অন্যতম কারণ রণবীর সিংয়ের চরিত্রটি। তাঁর চরিত্রকে নাকি ভারতীয় সেনাবাহিনীর শহীদ মেজর মোহিত শর্মার আদলে সাজানো হয়েছে। এমনকি ২০০০ সালের দিকে মোহিত যখন ছদ্মপরিচয়ে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন, সেই ঘটনাও আছে সিনেমায়। তবে ধুরন্ধর সিনেমার নির্মাতা কখনো বিষয়টি স্বীকার করেননি। আর তা নিয়েই আপত্তি মোহিত শর্মার পরিবারের।
মেজর শর্মার পরিবার তাঁদের পিটিশনে অভিযোগ করেছেন, মেজর শর্মার জীবনের সঙ্গে সিনেমাটির গল্প মিলে গেলেও, নির্মাতারা এই অনুপ্রেরণার কথা স্বীকার করেননি। ভারতীয় সেনাবাহিনী কিংবা মেজর শর্মার বৈধ উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে কোনো অনুমতি না নিয়েই এই স্পেশাল ফোর্সেস অফিসারের জীবন, গোপন অভিযান এবং আত্মত্যাগের ঘটনা সরাসরি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ধুরন্ধর সিনেমায়।
মোহিত শর্মার পরিবারের দাবি, একজন শহীদকে কোনো বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে দেখা ঠিক নয়। পরিবারের অনুমতি না নিয়ে, শুধু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোনো সৈনিকের জীবন নিয়ে সিনেমা বানানোর অধিকার কারও থাকা উচিত নয়।
তবে পরিচালক আদিত্য ধর বলেছেন, ‘রণবীরের চরিত্রের সঙ্গে মোহিতের কোনো মিল নেই। মেজর মোহিত শর্মার জীবন থেকে ধুরন্ধর মোটেই উদ্বুদ্ধ নয়। যদি কখনো তাঁর বায়োপিক তৈরি করি, তাহলে পরিবারের অনুমতি নিয়ে করব।’
