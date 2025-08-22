নির্বাচিত ৪ সিনেমা

এ সপ্তাহের ওটিটি
বিনোদন ডেস্ক
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
আমার বস (বাংলা সিনেমা)
মারিসান (তামিল সিনেমা)
এফ ওয়ান (ইংরেজি সিনেমা)
স্যার ম্যাডাম (তামিল সিনেমা)
অনুদানের সিনেমা দিয়ে প্রযোজক হিসেবে অভিষেক হচ্ছে। এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে ‘রূহের কাফেলা’ সিনেমার কাজ? সিনেমার চূড়ান্ত চিত্রনাট্যের কাজ শেষের দিকে। লোকেশন বাছাই, অভিনয়শিল্পী নির্বাচনের কাজগুলো শেষ করে যত দ্রুত সম্ভব শুটিংয়ে যেতে চাই।১ ঘণ্টা আগে
আবারও হাবিব ওয়াহিদের সঙ্গে দ্বৈত গান গাইলেন আতিয়া আনিসা। গতকাল হাবিব ওয়াহিদের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা হয়েছে ‘তোর আদরে’ শিরোনামের নতুন গানটি। অমিতা কর্মকারের লেখা গানটির সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন হাবিব ওয়াহিদ। নতুন এই গান প্রসঙ্গে আতিয়া আনিসা বলেন, ‘হাবিব ভাইয়ের সঙ্গে তোর আদরে গানটি নিয়ে...১ ঘণ্টা আগে
পুনের আদালতে ‘জলি এলএলবি ৩’ সিনেমার শিল্পীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করেছেন আইনজীবী ওয়াজেদ রহিম খান। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, জলি এলএলবি ৩ সিনেমায় বিচারব্যবস্থাকে উপহাস করা হয়েছে এবং আদালতের কার্যক্রমকে অসম্মান করা হয়েছে।১১ ঘণ্টা আগে
কবি জীবনানন্দ দাশের জীবন ও কর্ম উঠে এসেছে কমলা রঙের বোধ নাটকে। এটি থিয়েটার ফ্যাক্টরির পঞ্চম প্রযোজনা। নাটকটি রচনা ও নির্দেশনা দিয়েছেন অলোক বসু।১১ ঘণ্টা আগে