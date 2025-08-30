অক্টোবরে মুক্তি পাচ্ছে ‘বিশ্বাস করেন ভাই’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই আন্দোলন-পরবর্তী সময়ের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে নির্মিত হয়েছে ‘বিশ্বাস করেন ভাই’ নামের সিনেমা। বানিয়েছেন রাইসুল ইসলাম অনিক। তৎকালীন সরকারঘনিষ্ঠদের কালোটাকার ছড়াছড়িকে কেন্দ্র করে সিনেমার মূল গল্প। সম্প্রতি ফার্স্ট লুক পোস্টার প্রকাশ করে জানানো হলো, আগামী অক্টোবরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।
বিশ্বাস করেন ভাই সিনেমার গল্পে দেখা যাবে, মাসুদ একজন মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ। সে এমন একটি কোম্পানিতে চাকরি করে, যে কোম্পানি বাজারে চলে না। ফলে কষ্টে চলে তার সংসার। এলাকার অনেকে মাসুদের কাছে টাকা পায়। পাওনাদারদের ভয়ে লুকিয়ে থাকে মাসুদ। এমন সময় তার সঙ্গে পরিচয় হয় আরও কয়েকজনের। তাদের অবস্থাও মাসুদের মতো। সবাই মিলে নামে এক মিশনে।
এ সিনেমায় মাসুদ চরিত্রে অভিনয় করেছেন উজ্জল কবির হিমু। ‘কুড়া পক্ষীর শূন্যে ওড়া’ সিনেমায় প্রশংসিত হওয়ার তিন বছর পর আবার প্রেক্ষাগৃহে হাজির হচ্ছেন হিমু। তাঁর স্ত্রীর চরিত্রে রয়েছেন সায়রা আক্তার জাহান। আরও অভিনয় করেছেন সাইফ খান, রফিকুল কাদের রুবেল, মৌরি মাহাদী, আফিফ খান, মইনুদ্দিন মুন্সি প্রমুখ।
নির্মাতা রাইসুল ইসলাম অনিক বলেন, ‘টাকাকে কেন্দ্র করে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের গল্প নিয়েই আমাদের এ সিনেমা। বিভিন্ন পেশার ছয়-সাতজন মানুষ তাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য একত্র হয়। তাদের সে মিশনের গল্পটা কমেডি, সাসপেন্স ও থ্রিলারের মিশ্রণে তৈরির চেষ্টা করেছি। আশা করছি, সিনেমাটি হবে ভিন্নধর্মী এক অভিজ্ঞতা।’
বিশ্বাস করেন ভাই সিনেমাটি প্রযোজনা করছে বিগ সিটি এন্টারটেইনমেন্ট। ‘সব গল্প সত্যি’ নামের আরও একটি অ্যান্থোলজি সিনেমা তৈরি হচ্ছে এ প্রতিষ্ঠান থেকে। সত্য ঘটনা অবলম্বনে সাতজন নির্মাতার সাতটি গল্প থাকবে এতে।
