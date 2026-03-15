ঈদে নাগরিকের পর্দায় ২৮ সিনেমা

প্রতি ঈদের মতো এই রোজার ঈদেও সাত দিনব্যাপী অনুষ্ঠান দেখা যাবে নাগরিক টেলিভিশন। এবার রোজার ঈদে নাগরিক টেলিভিশনে প্রচার হবে ২৮টি সিনেমা। চ্যানেলটির ৭ দিনব্যাপী ঈদ আয়োজনে প্রতিদিন সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, বেলা ১১টা ৩০ মিনিট, বেলা ২টা, বিকেল ৫টায় দেখা যাবে সিনেমাগুলো।
ঈদের দিন দেখা যাবে আরিফিন শুভ-বিন্দুর ‘উনিশ বিশ’, আরিফিন শুভ-ঐশীর ‘ব্ল্যাক ওয়ার’, শাকিব খান-মিমি চক্রবর্তীর ‘তুফান’ এবং সিয়াম আহমেদ-শবনম বুবলী অভিনীত ‘জংলি’।
ঈদের দ্বিতীয় দিন প্রচার হবে সিয়াম আহমেদ ও বুবলী অভিনীত ‘টান’, শাকিব খান ও সাহারা অভিনীত ‘ডন নাম্বার ওয়ান’, শাকিব খান ও বুবলী অভিনীত ‘সুপার হিরো’ এবং শাকিব খান ও ববি অভিনীত ‘নোলক’।
ঈদের তৃতীয় দিন দেখা যাবে ‘ভালোবাসা আজকাল’, ‘টপ হিরো’, ‘রক্ত’ এবং ‘শিকারী’। চতুর্থ দিন প্রচারিত হবে ‘লাল শাড়ি’, ‘পোড়ামন ২’, ‘আমাদের ছোট সাহেব’ এবং ‘বাদশা দ্য ডন’। পঞ্চম দিনে রয়েছে ‘ফুল নেব না অশ্রু নেব’, ‘হানিমুন’, ‘মনোগামী’ এবং ‘অগ্নি ২’। ষষ্ঠ দিন প্রচার হবে ‘বিয়ে বাড়ি’, ‘হিরো-৪২০’, ‘মিশন এক্সট্রিম’ এবং ‘ঢাকা অ্যাটাক’। ঈদের সপ্তম দিন দেখা যাবে ‘স্বপ্নের বাসর’, ‘অনেক সাধের ময়না’, ‘মুন্সিগিরি’ এবং ‘ধ্যাততেরিকা’।
