অস্ট্রেলিয়ার রাস্তায় আমির খানের সঙ্গে দিব্য জ্যোতি

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
মা-বাবার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় সময় কাটাচ্ছেন বৃন্দাবন দাস ও শাহনাজ খুশির দুই যমজ সন্তান সৌম্য জ্যোতি ও দিব্য জ্যোতি। সেখানেই বলিউড অভিনেতা আমির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল দিব্য জ্যোতির। মুহূর্তটি ধরে রাখতে দুজনের একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন দিব্যর মা অভিনেত্রী শাহনাজ খুশি।
ফেসবুকে শাহনাজ খুশির শেয়ার করা ছবিতে দেখা যায়, আমির খানের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন দিব্য। কাঁধে ব্যাগ, পরনে শার্টের ওপরে ফুল স্লিভ সোয়েটার। আর আমির খানের পরনে কালো কুর্তা, সাদা পায়জামা।
স্বপ্নের নায়ককে কাছে পেয়ে দিব্য আমির খানের সঙ্গে কথা বলেছেন, পরিচয় দিয়েছেন বাংলাদেশি অভিনেতা হিসেবে। আরও জানান ভারতের নন্দিত চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্যাম বেনেগালের সঙ্গে তাঁর কাজের কথা। শ্যাম বেনেগালের সঙ্গে কাজের কথা শুনে দিব্যর পিঠ চাপড়ে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন আমির। ফেসবুকে এমনটাই জানালেন শাহনাজ খুশি।
ফেসবুকে শাহনাজ খুশি লেখেন, ‘মেলবোর্নে রাস্তায়, দিব্যর স্বপ্নের নায়ক আমির খানের সঙ্গে হঠাৎ দেখা! অতঃপর বাংলাদেশের অভিনেতা হিসাবে পরিচয় দেওয়া, কথা বলা, মুম্বাইয়ে শ্যাম বেনেগাল স্যারের সঙ্গে কাজের কথা শুনে অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে পিঠ- চাপড়ে আদর করা! কারণ বেনেগাল স্যারের তিনিও অতিশয় ভক্ত এবং তাঁর জন্য গর্বিতও।’
সবশেষে খুশি লেখেন, ‘অচেনা- অখ্যাত একজন শিল্পীর প্রতি তাঁর মত একজন শিল্পীর এমন বিনয় নিশ্চয় দিব্যর জন্যও শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে।’
