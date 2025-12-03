দক্ষিণে সুপারস্টার হলেও বলিউডে উপেক্ষিত দুলকার সালমান

ভারতীয় সিনেমা
বিনোদন ডেস্ক
মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির সুপারস্টার তিনি। শুধু অভিনেতা হিসেবে নয়, প্রযোজক হিসেবেও সফল। তামিল-তেলুগু ইন্ডাস্ট্রিতেও তাঁকে যথেষ্ট কদর করা হয়। শুটিং সেটে দেওয়া হয় সর্বোচ্চ সম্মান। অথচ সেই দুলকার সালমান নাকি উপেক্ষিত বলিউডে! হাতে গোনা কয়েকটি হিন্দি সিনেমা-সিরিজে কাজ করেছেন তিনি। সেগুলো করতে গিয়ে বিরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর। এক সাক্ষাৎকারে বিষয়টি জানিয়েছেন দুলকার সালমান নিজেই।
হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়ার উদ্যোগে চার ইন্ডাস্ট্রির চার পরিচিত মুখকে নিয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। তাতে হাজির ছিলেন বলিউড নির্মাতা বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে, তেলুগু অভিনেতা রানা দগ্গুবাতি, তামিল প্রযোজক অর্চনা কল্পথি এবং মালয়ালম অভিনেতা দুলকার সালমান। নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার একপর্যায়ে শুটিং সেটে তারকাদের অত্যধিক চাহিদার প্রসঙ্গ ওঠে।
শুটিংয়ে এখন নাকি বলিউড তারকারা একা আসেন না। সঙ্গে থাকে ১০-১২ জন সহকারীর দল। প্রত্যেক তারকা দাবি করেন একাধিক ভ্যানিটি ভ্যান। এই বড় টিমের ব্যয়ভার মেটাতে হয় প্রযোজককে। তবে মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রিতে নাকি এসবের সুযোগ নেই বলে জানান দুলকার সালমান। সেখানে কম বাজেটে সিনেমা তৈরি হয়। বেশির ভাগ শুটিং হয় রিয়েল লোকেশনে। সাধারণ মানুষের বাসায়ই তাঁরা খাওয়াদাওয়া, রেডি হওয়ার কাজ সেরে নেন। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সফলভাবে শুটিং শেষ করাই থাকে টার্গেট। বেশির ভাগ সময় তারকা একাই যান সেটে, থাকে না কোনো সহকারী। এটাই নাকি মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির কালচার। যুগ যুগ ধরে এই ঐতিহ্য মেনে চলেন তাঁরা।
তবে বলিউডের পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে তারকা মানেই জাঁকজমক ব্যাপার। বলিউডে কাজ করতে গিয়ে দুলকার সালমানকে তাই বেশ অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছিল। দুলকার জানান, বলিউডে কাজ করার সময় তাঁর টিমকে বারবার ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হতো, উপেক্ষা করা হতো। এমনকি বসার জন্য চেয়ার কিংবা মনিটর দেখার সুযোগও জুটত না ঠিকমতো। তাই বাধ্য হয়েই তাঁকে ‘বড় তারকা’র ভাব ধরতে হয়েছিল। তিনি বলেন, ‘হিন্দি সিনেমায় কাজ করার সময় আমার সঙ্গে দুজন থাকত। তারা সেটে ধাক্কাধাক্কি করে লোকজন সরিয়ে আমাকে নিয়ে যেত। এভাবে বোঝাতে হতো আমি বড় স্টার। না হলে বসার চেয়ার ও মনিটর দেখার জায়গা পেতাম না।’
আরও বিস্ফোরক দাবি দুলকার সালমানের, বলিউডে তারকার পরিচয় নাকি দামি গাড়িতে! তাঁর ভাষায়, ‘আমি বুঝেছি, সবই পারসেপশন। আপনি যদি দামি গাড়িতে আসেন, অনেক লোক আপনাকে ঘিরে থাকে, তাহলে সবাই ভাবে, এ তো বড় স্টার!’
বিপরীতে দক্ষিণের শিল্পসংস্কৃতি ঠিক উল্টো চিত্র তুলে ধরে। মালয়ালম, তেলুগু বা তামিল—সব ইন্ডাস্ট্রিতে প্রত্যেক অভিনেতাকে সেটে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট কাউকে আলাদা করে দেখা হয় না; এমনকি বলিউডের কোনো অভিনেতা দক্ষিণি সিনেমায় কাজ করলে তাঁকেও আতিথেয়তায় ভরিয়ে দেওয়া হয়।
ভারতীয় সিনেমা
বিনোদন ডেস্ক
কাছাকাছি সময়ে চলচ্চিত্রে আগমন ঢাকাই সিনেমার দুই নায়িকা অপু বিশ্বাস ও বিদ্যা সিনহা মিমের। ২০০৫ সালে আমজাদ হোসেনের 'কাল সকালে' সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয় অপু বিশ্বাসের। অন্যদিকে হুমায়ূন আহমেদের 'আমার আছে জল' দিয়ে ২০০৮ সালে বড় পর্দায় যাত্রা শুরু বিদ্যা সিনহা মিমের। দুজনের ক্যারিয়ারে যুক্ত হয়েছে
রাষ্ট্রবিরোধী প্রোপাগান্ডামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা জাফর পানাহিকে এক বছরের কারাদণ্ড ও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ইরান। গতকাল সোমবার (১ ডিসেম্বর) তাঁর অনুপস্থিতে এ রায় ঘোষণা করেছেন ইসলামিক রেভল্যুশনারি কোর্টের একটি শাখা।
ভিন্নধর্মী চরিত্র আর অনবদ্য অভিনয় দিয়ে শুরু থেকেই দর্শকের মন জয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান। সিনেমা, সিরিজ, বিজ্ঞাপন—সব মাধ্যমে তাঁর সরব উপস্থিতি। এই অভিনেতা এবার যুক্ত হলেন শাকিব খানের আসন্ন ঈদুল ফিতরের সিনেমা 'প্রিন্স'-এ।
গত রোজার ঈদে মুক্তি পেয়েছিল শাকিব খানের দুটি সিনেমা 'বরবাদ' ও 'অন্তরাত্মা'। বরবাদ হিট হলেও প্রচারের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে অন্তরাত্মা। সিনেমাটি এবার আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে।
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
কাছাকাছি সময়ে চলচ্চিত্রে আগমন ঢাকাই সিনেমার দুই নায়িকা অপু বিশ্বাস ও বিদ্যা সিনহা মিমের। ২০০৫ সালে আমজাদ হোসেনের ‘কাল সকালে’ সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয় অপু বিশ্বাসের। অন্যদিকে হুমায়ূন আহমেদের ‘আমার আছে জল’ দিয়ে ২০০৮ সালে বড় পর্দায় যাত্রা শুরু বিদ্যা সিনহা মিমের। দুজনের ক্যারিয়ারে যুক্ত হয়েছে ব্যবসাসফল অনেক সিনেমার নাম। তবে সাম্প্রতিক সময়ে যেন খেই হারিয়েছেন দুজনেই। ঢাকাই সিনেমায় বিদেশি নায়িকাদের আধিক্যের পাশাপাশি ছোট পর্দার অভিনেত্রীদের ভিড়ে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। গত দুই বছর কোনো নতুন সিনেমার খবর পাওয়া যায়নি তাঁদের। বিরতি কাটিয়ে আবার সিনেমা নিয়ে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁরা। অন্যদিকে প্রায় ছয় বছর পর বড় পর্দায় ফেরার জন্য প্রস্তুত এই সময়ের নাটকের নিয়মিত মুখ তানিয়া বৃষ্টি।
সিক্রেটে অপুর ফেরা
অপু বিশ্বাস সবশেষ অভিনয় করেন তাঁর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে নির্মিত ‘লাল শাড়ি’ সিনেমায়। ২০২২ সালের শেষ দিকে হয়েছিল শুটিং। এটি বানিয়েছিলেন বন্ধন বিশ্বাস। একই পরিচালকের নির্দেশনায় ফিরছেন এই অভিনেত্রী। সিনেমার নাম ‘সিক্রেট’। এতে অপুর বিপরীতে দেখা যাবে আদর আজাদকে। এটি হতে যাচ্ছে এই জুটির প্রথম সিনেমা। ডিসেম্বরেই শুরু হবে শুটিং। নতুন সিনেমার গল্প নিয়ে এখনই কিছু জানাতে চান না নির্মাতা। শুধু জানালেন, গল্পের প্রতিটা মুহূর্ত সিনেমাপ্রেমীদের জন্য উপভোগ্য হবে। বড় পর্দায় ফেরার প্রসঙ্গে অপু বিশ্বাস বলেন, ‘কাজে ফিরতে প্রস্তুত আমি। নতুন সিনেমার প্রস্তুতি নিচ্ছি। দর্শকের প্রত্যাশা মেটাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।’ শোনা যাচ্ছে, সিক্রেট ছাড়া আরও একটি সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন অপু বিশ্বাস। সেই সিনেমায়ও তাঁর সঙ্গে থাকবেন আদর আজাদ।
অ্যাকশন সিনেমায় মিম
গত মাসের শেষ দিকে একটি শোরুম উদ্বোধন করতে গিয়ে নতুনভাবে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন বিদ্যা সিনহা মিম। জানিয়েছেন, নতুন বছরে দর্শকের সঙ্গে দেখা হবে সিনেমা হলে। সে অনুযায়ী এগোচ্ছেন অভিনেত্রী। ইতিমধ্যে শুরু করেছেন নতুন সিনেমার শুটিং। নাম চূড়ান্ত না হওয়া এই সিনেমায় মিমের নায়ক আরিফিন শুভ। এটি এই জুটির তৃতীয় সিনেমা। অ্যাকশন ঘরানায় নতুন সিনেমাটি পরিচালনা করছেন সাইফ চন্দন। ইতিমধ্যে শুটিং সেট থেকে আরিফিন শুভর একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে নেট দুনিয়ায়। ফাঁস হওয়া সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে লম্বা চুল, রক্তমাখা শরীর আর দুই হাতে রক্তাক্ত কুড়াল নিয়ে তাকিয়ে আছেন অভিনেতা। জানা গেছে, আগামী রোজার ঈদে এই সিনেমার মুক্তির পরিকল্পনা করা হয়েছে। শিগগির আসবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। সিনেমা ছাড়া নতুন বছরে ওটিটিতে দেখা যাবে মিমকে। ইতিমধ্যে শেষ করেছেন একটি ওয়েব সিরিজের শুটিং। তবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগে এ নিয়ে বিস্তারিত কথা বলতে চাননি অভিনেত্রী।
অর্ধযুগ পর সিনেমায় তানিয়া বৃষ্টি
২০১৫ সালে আকরাম খানের ‘ঘাসফুল’ দিয়ে চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু হয়েছিল তানিয়া বৃষ্টির। এরপর আরও কয়েকটি সিনেমায় অভিনয় করলেও রুপালি পর্দায় সাফল্য পাননি। পরবর্তী সময়ে থিতু হন ছোট পর্দায়। সবশেষ ২০১৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল তানিয়া অভিনীত ‘গোয়েন্দাগিরি’। তবে সিনেমাটির শুটিং হয়েছিল আরও দু-তিন বছর আগে। দীর্ঘ বিরতি কাটিয়ে আবার বড় পর্দায় ফিরছেন তানিয়া বৃষ্টি। তাঁকে দেখা যাবে রায়হান খানের ‘ট্রাইব্যুনাল’ সিনেমায়। ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে সিনেমার শুটিং। কোর্ট রুম ড্রামার সঙ্গে ক্রাইম থ্রিলারের মিশ্রণে তৈরি হয়েছে ট্রাইব্যুনাল সিনেমার কাহিনি। এতে আরও অভিনয় করছেন তারিক আনাম খান, আদর আজাদ, মৌসুমী হামিদ, রাকিব হোসেন ইভন, সায়রা আক্তার জাহান, মিলন ভট্টাচার্য প্রমুখ।
বিনোদন ডেস্ক
রাষ্ট্রবিরোধী প্রোপাগান্ডামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা জাফর পানাহিকে এক বছরের কারাদণ্ড ও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ইরান। গতকাল সোমবার (১ ডিসেম্বর) তাঁর অনুপস্থিতে এ রায় ঘোষণা করেছেন ইসলামিক রেভল্যুশনারি কোর্টের একটি শাখা। ঘোষিত সাজার মধ্যে রয়েছে দুই বছরের জন্য পানাহির ইরান ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা এবং যেকোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক সংগঠনে তাঁর সদস্যপদ নিষিদ্ধ করা।
ইরানি এই নির্মাতার আইনজীবী মোস্তফা নিলি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, জাফর পানাহির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে, তবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তাঁরা আপিল করবেন। পানাহি বর্তমানে ইরানের বাইরে আছেন।
জানা গেছে, জাফর পানাহি এখন তাঁর নতুন সিনেমা ‘ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাকসিডেন্ট’-এর প্রচারে যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন। ইরানে যেদিন তাঁর বিরুদ্ধে সাজার ঘোষণা হয়, একই দিনে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত গথাম অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে তিনটি পুরস্কার জিতেছে তাঁর ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাকসিডেন্ট সিনেমাটি। জানা গেছে, শিগগির মারাকেশ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে অংশ নিতে মরক্কো যাবেন পানাহি, সেখানে আলোচনায় অংশ নেবেন একটি অনুষ্ঠানে।
এ বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে সর্বোচ্চ পুরস্কার পাম দ’র জিতেছে জাফর পানাহির ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাকসিডেন্ট। সিনেমায় উঠে এসেছে ইরান সরকারের সঙ্গে তাঁর সর্বশেষ আইনি ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বিষয়টি। জাফর পানাহির সঙ্গে ইরানি কর্তৃপক্ষের বিরোধ নতুন নয়। ২০১০ সালে সরকারবিরোধী প্রতিবাদে সমর্থন ও সমালোচনামূলক চলচ্চিত্র তৈরির অভিযোগে পানাহিকে চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং দেশের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। পরে ছয় বছরের জেল হয় তাঁর। দুই মাস কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পান পানাহি। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ‘দিস ইজ নট আ ফিল্ম’ ও ‘ট্যাক্সি’র মতো আলোচিত সিনেমা নির্মাণ করেন তিনি।
২০২২ সালে আবার গ্রেপ্তার করা হয় ইরানি এই নির্মাতাকে। গ্রেপ্তারের সাত মাস পরে মুক্তি পান তিনি।
বিনোদন ডেস্ক
ভিন্নধর্মী চরিত্র আর অনবদ্য অভিনয় দিয়ে শুরু থেকেই দর্শকের মন জয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান। সিনেমা, সিরিজ, বিজ্ঞাপন—সব মাধ্যমে তাঁর সরব উপস্থিতি। এই অভিনেতা এবার যুক্ত হলেন শাকিব খানের আসন্ন ঈদুল ফিতরের সিনেমা ‘প্রিন্স’-এ। এর আগে শাকিবের সঙ্গে একটি বিজ্ঞাপন করেছিলেন নাসির, সিনেমা এটাই প্রথম।
প্রিন্স সিনেমাটি তৈরি হচ্ছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মসের ব্যানারে। প্রযোজক শিরিন সুলতানার সঙ্গে সম্প্রতি চুক্তি হয়েছে নাসির উদ্দিন খানের। সোশ্যাল মিডিয়ায় চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ছবি প্রকাশ করে গতকাল জানানো হয় প্রিন্স সিনেমায় নাসিরের যুক্ত হওয়ার খবর।
জানা গেছে, প্রিন্সে নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করবেন নাসির। পর্দায় তাঁর কূটকৌশলের কাছে নাকানিচুবানি খাবে খোদ নায়কও।
সিনেমার কাজে নির্মাতা আবু হায়াত মাহমুদ এখন ভারতে আছেন। ক্ষুদেবার্তায় তিনি বলেন, ‘প্রচলিত খলচরিত্রের মতো নয় চরিত্রটি। পুরোপুরি অ্যাকশন ধাঁচের সিনেমা প্রিন্সের কাহিনিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থাকবে নাসির অভিনীত চরিত্রের।’
১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে প্রিন্স সিনেমার শুটিং। পরিচালক আবু হায়াত মাহমুদ বলেন, ‘আমরা অনেক বড় ক্যানভাসে প্রজেক্টটি করতে যাচ্ছি। এ কারণে প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে দীর্ঘ সময় লাগছে, যাতে প্ল্যানমতো শুটিং করতে পারি। সবকিছু প্রায় গুছিয়ে এনেছি। ১৫ ডিসেম্বর থেকে আমরা শুটিংয়ে যাচ্ছি। তার আগে শাকিব ভাইয়ের লুক সেট ও পোস্টার শুট করব। শুটিং শুরুর দিনই আমরা লুকটি প্রকাশ করব, যাতে দর্শক কিছুটা হলেও ধারণা পান আমরা আসলে কী করতে যাচ্ছি।’
প্রিন্স সিনেমায় শাকিব খানের বিপরীতে তাসনিয়া ফারিণ, পশ্চিমবঙ্গের জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুসহ আরও একজনকে দেখা যাবে। তবে তৃতীয় অভিনেত্রীর নাম এখনো প্রকাশ করেনি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। এ সিনেমার আরেক আকর্ষণ চিত্রগ্রাহক অমিত রায়, যিনি ‘ডানকি’, ‘অ্যানিমেল’সহ অনেক সিনেমার ক্যামেরার পেছনে ছিলেন।
মূলত ‘তাকদীর’, ‘মহানগর’, ‘মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন’-এর মতো সিরিজ দিয়ে জনপ্রিয়তা পেলেও নাসির উদ্দিন খানের সিনেমার সংখ্যাও কম নয়। ‘ন ডরাই’, ‘পরাণ’, ‘হাওয়া’, ‘প্রহেলিকা’, ‘বলী’, ‘ওমর’, ‘৮৪০’সহ বেশ কিছু সিনেমায় অভিনয় করেছেন। এবার প্রিন্স দিয়ে তাঁর ক্যারিয়ারে যুক্ত হতে যাচ্ছে আরও একটি আলোচিত সিনেমা।
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
গত রোজার ঈদে মুক্তি পেয়েছিল শাকিব খানের দুটি সিনেমা ‘বরবাদ’ ও ‘অন্তরাত্মা’। বরবাদ হিট হলেও প্রচারের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে অন্তরাত্মা। সিনেমাটি এবার আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে।
গতকাল ফেসবুক পেজে অন্তরাত্মা মুক্তির খবর জানানো হয়েছে আইস্ক্রিনের পক্ষ থেকে। ৪ ডিসেম্বর থেকে এ প্ল্যাটফর্মে দেখা যাবে ইমোশন ও অ্যাকশনের মিশেলে তৈরি হৃদয়স্পর্শী এ গল্প।
অন্তরাত্মা বানিয়েছেন ওয়াজেদ আলী সুমন। এতে শাকিব খানের সঙ্গে অভিনয় করেছেন পশ্চিমবঙ্গের দর্শনা বণিক। গল্পে দেখা যাবে, ছোটবেলায় প্রথমের (শাকিব) মা-বাবা খুন হয় সন্ত্রাসীদের হাতে। বড় হয়ে প্রথম হয়ে ওঠে সন্ত্রাসীদের আতঙ্ক। কিছুরই অভাব নেই তার। তবে সে খুব একা। তার সঙ্গে দেখা হয় রূপকথার (দর্শনা)। তার প্রেমে পড়ে সে। বিয়েও করে। তবু প্রথমের জীবনে স্থিরতা আসে না।
চার বছর আগে ২০২১ সালে শুটিং হয়েছিল অন্তরাত্মা সিনেমার। ওই বছরের রোজার ঈদে মুক্তির কথা ছিল। পরবর্তী সময়ে কোনো অজানা কারণে আটকে যায় সিনেমার মুক্তি। এ বছর রোজার ঈদে হঠাৎ করে মুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে প্রেক্ষাগৃহে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। প্রথম সপ্তাহ শেষ না হতেই নামিয়ে দেওয়া হয় সিনেপ্লেক্স থেকে। সিঙ্গেল স্ক্রিনেও দর্শক টানতে পারেনি অন্তরাত্মা।
অন্তরাত্মার ভরাডুবির অন্যতম কারণ ছিল প্রচারের অভাব। বরবাদ নিয়ে সরব থাকলেও অন্তরাত্মা নিয়ে একেবারেই নীরব ছিলেন শাকিব। অন্যদেরও তেমন ভূমিকা দেখা যায়নি। তবে ব্যতিক্রম ছিলেন অন্তরাত্মার নায়িকা দর্শনা বণিক। প্রচারে বাংলাদেশে আসতে না পারলেও, সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত সিনেমাটি নিয়ে পোস্ট করেছেন।
তরঙ্গ এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে অন্তরাত্মা প্রযোজনা করেছেন সোহানী হোসেন। এতে আরও অভিনয় করেছেন শাহেদ শরীফ খান, অরুণা বিশ্বাস, ঝুনা চৌধুরী প্রমুখ।
